Politikerne graver sin egen grav med sin egen bruk av penger

GJESTEKOMMENTAR: Det er mange eksempler på at politikere har bevilget seg selv gode ordninger som de helt klart har misbrukt.

Trond Birkedal tar for seg fylkespolitikeres studiereiser til utlandet – som oftest med penger de ikke vil vise regnskap for.

Trond Birkedal Skribent

Publisert:

I januar i fjor skrev jeg om partigruppene i kommunestyret i Stavanger og fylkestingets vanvittige økonomiske betingelser. En gjennomgang viste at de hadde samlet seg opp millioner av kroner på konto, ikke hadde regler for hvordan pengene skulle brukes eller krav til offentlig tilgjengelige regnskap. I fylkeskommunen var det ikke engang krav til revisjon av regnskapene.

I en pågående artikkelserie har Nettavisen gått grundig gjennom regnskapene til partigrupper i andre deler av landet, vel å merke kun dem som har gitt avisen tilgang. Når vi ser hvordan pengene brukes hos de som gir innsyn i regnskapene, kan vi bare spekulere i hvor galt det står til med de som holder pengebruken hemmelig.

Bukken og havresekken

Når politikerne har fått tillit av folket til å bestemme sine egne godtgjørelser, bevilge våre skattepenger til sine egne partigrupper og i tillegg hemmeligholder hvordan de bruker pengene, er de avhengige av en god porsjon tillit.

I sakene Nettavisen har publisert så langt, kan vi blant annet lese om Nordland Frp’s fylkestingsgruppe som reiste på en 11 dagers rundreise i USA. Det faglige programmet på turen fremstår ikke akkurat heseblesende, der ett av hovedpunktene (og hovedgrunnen til å avslutte turen i New York) var å besøke FNs hovedkvarter. Det fremstår litt uklart nøyaktig hvilken glede Nordlands befolkning har av at deres folkevalgte har sett innsiden av FN-bygningen. Det er mange ting å henge seg opp i med denne turen, men noe av det mest graverende er at turen skjer nøyaktig ett år før valg av nytt fylkesting. En kan jo risikere at disse ikke tar gjenvalg, ikke blir renominert eller ikke blir valgt inn på ny, og da forsvinner all denne viktige kunnskapen om FNs hovedkvarter ut av fylkespolitikken.

En annen sak i Nettavisen er om nåværende fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som tok med seg sin fylkestingsgruppe i Nordland til Veneto-regionen i Italia for å lære om tørrfisk. 20 fylkespolitikere og rådgivere reiste for over 300.000 kroner på en firedagerstur, med innlagt guidet tur til Venezia. Ap argumenterer selv for at det er viktig å ha kjennskap til eksportnæringen, spesielt innen sjømat. Spørsmålet er om de kunne tilegnet seg denne kunnskapen på en annen måte enn å sende 20 politikere til Venezia-traktene.

Fredag denne uken kunne vi lese om Nordland Høyre som dro på en femdagerstur til München og Salzburg. Av disse fem dagene var det knapt halvannen dag med program. Resten var fotballkamp og «til fri disposisjon». I denne saken får vi et innblikk i hvordan disse politikerne tenker om sine egne privilegier. Klokken 17.53 betalte Nordland fylkeskommune for hummersuppe, spareribs, ni øl og ni glass vin. To av deltakerne har trukket dette måltidet fra sin egen reiseregning, slik de skal gjøre. De andre definerte det som en sen lunsj, og krevde derfor diettpenger fra fylkeskommunen fordi de måtte betale sin egen middag senere på kvelden. Det verste eksempelet fra denne turen er den ene fridagen de hadde. En hel dag uten noe faglig program, kun en fotballkamp, og samtlige deltakere krevde diettpenger fra fylkeskommunen. Det er grådig, frekt og uspiselig.

Jeg har selv vært politiker og deltatt på én tur av dette kaliberet, etter det jeg kan huske, altså tur med dårlig fordeling av faglig og sosialt innhold. Dette var da jeg var rundt 20 år og vara til fylkestinget, og gruppen til Frp reiste til Praha.

Jeg er overbevist om at mange

av de redelige politikerne

ikke orker mer og forbereder seg

på å forlate politikken.

De «skikkelige» gidder ikke mer

Mitt poeng er at det har vært mange eksempler der politikerne har bevilget seg selv gode ordninger som de helt klart har misbrukt. Det er tvilsomt om Nordlands befolkning i sin villeste fantasi kunne se for seg at partiene skulle bruke penger på slike turer som nå er avslørt. Reaksjonene etter avsløringer om pendlerboliger, eller Folkets parti FNB-politiker Frode Myrhols monsterlønn, tyder på at politikerne er i utakt med folket. Problemet oppstår når de «snille» politikerne, som ikke jukser og som ikke bevilger seg sånne turer, blir satt i bås med de som er mer opptatt av egen lommebok og egne privilegier. Da taper politikerne som gruppe den tilliten de er avhengige av.

Jeg er overbevist om at mange av de redelige politikerne ikke orker mer og forbereder seg på å forlate politikken. Og de som kunne erstattet dem, vegrer seg for å søke verv når de vet hvilken hets de blir utsatt for som følge av feil begått av noen få.

Vis kortene og rydd opp!

Jeg forstår virkelig ikke hvorfor politikerne ikke lager gjennomsiktige og greie regler, har full åpenhet om sine egne disposisjoner, og stiller minst like strenge krav til seg selv som de gjør til andre de bevilger penger til.

Jeg tar også utgangspunkt i at alle partigrupper som nekter pressen innsyn i hvordan de har brukt penger, har noe å skjule. De har rett og slett svin på skogen. De bør legge frem alt som etterspørres og heller ta kjeften som kommer og bruke pengene annerledes i fremtiden.

Og ingen partigrupper bør samle seg opp millionformuer. Har de for mye penger, kan de bevilge seg mindre neste år.

Flere medier bør kjenne sin besøkelsestid og prioritere denne viktige delen av samfunnsoppdraget. Om ikke mediene passer på politikerne, er det ingen andre som gjør det. De gjør det i hvert fall ikke selv.