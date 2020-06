Ikke mobb sektoren vår, Høyre!

FRIPENN: Høyre forsøker å si noe nytt og spenstig, men det låter som et eldgammelt ekko.

Under koronapandemien har Norge, pga. vår sterke offentlige sektor, klart seg bedre enn f.eks. langt mer privatiserte Sverige og USA med sin svært beskjedne offentlige sektor. Foto: Jon Ingemundsen

Sven Egil Omdal Journalist

En direktør ved Figgjo fajanse sukket en gang over at alle kreative prosesser i bedriften endte med forslag om å lage en ny kopp. Det var åpenbart umulig for de ansatte å tenke utenfor koppen.

Denne uken presenterte Høyre flere forslag til fornyelse av offentlig sektor. Intensjonene var nok de aller beste, – men dessverre, de kreative prosessene i partiet er ikke til å skille fra en hvilken som helst porselensfabrikk.

Tirsdag denne uken presenterte kommunal- og moderneringsminister Nikolai Astrup hovedtrekkene i en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup nedkom med en kronikk på NRK Ytring i anledning stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Overskriften pirret nysgjerrigheten: «Vi må tenke nytt i offentlig sektor», sto det. I et ellers tungt år ville det være forfriskende å oppleve Høyre tenke nytt, spesielt om offentlig sektor. Men dessverre er Astrup en luremus. De nye tankene hans var at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at skattene ikke må bli for høye og at de private ofte kan «komme med nye, innovative løsninger på offentlige behov». En god, gammel kopp med hanken på høyre side, altså.

Så kom stortingsmeldingen om nærpolitireformen, det beste eksemplet på nytale siden opprettelsen av Den demokratiske folkerepublikken Korea. Justispolitisk talsmann i Høyre Peter Christian Frølich var så yr av forventning at han lekket en godbit fra meldingen: Private vaktselskap bør overta noen av politiets oppgaver, som fangetransport.

Velkjent argumentasjon

Men var dette så fryktelig innovativt? Samme forslag la den borgerlige regjeringen fram i 2003, den gang for å lokke Frp til å stemme for statsbudsjettet. Her snakker vi om relansering av en kopp fra Jan Petersens tid som Høyres leder.

For allerede for 17 år siden var det klart at hvis det tar to mann fire timer og en bil for å frakte en fange, er det penger å spare hvis de to får lavere lønn og kortere og dårligere utdannelse. Men hva blir bedre hvis to ungdommer velger å bli lavtlønte vektere heller enn å søke politiskolen? Eller hvis to som faktisk har politiskolen blir lavtlønte vektere fordi det er billigere enn å gi dem jobben de er utdannet for?

Selv om Nikolai Astrup vil ha mer innovasjon i offentlig sektor, gjelder det åpenbart ikke for politisk ledelse. Kjente og velprøvde argumenter dukker opp når han skal forklare hvorfor offentlig sektor ikke er bærekraftig: «Prognosene viser at vi, frem til 2060, blir dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fem ganger så mange over 90 år.»

Andre ville kanskje nevnt oljeboring ved iskanten som en større trussel mot vår framtidige velferd, men for all del: La oss gjøre gamlingene til den største faren. Hvordan skal vi ta oss råd til alle disse som insisterer på å leve langt utover det samfunnsøkonomisk lønnsomme?

Astrup har et forslag: «For å sikre fremtidens velferd, kunne vi selvsagt valgt å øke skattene, slik venstresiden går til valg på.»

Artig, selvsagt, men han tør ikke drive spøken for langt, og tar seg fort inn: Noe slikt er ikke bærekraftig. Mens andre tenker på klodens overlevelse når de bruker ordet «bærekraftig», er begrepet redusert til et lite revisorknep i Høyres terminologi: Bærekraftig er alt som ikke utløser behov for høyere skatt. Løsningen er også ganske forutsigbar: «Mer innovasjon i offentlig sektor» betyr overføring av oppgaver til private aktører.

Kjernen i offentlig

I Høyres vokabular er «offentlig sektor» synonym for en gjøkunge som presser frie mennesker bort fra matfatet. Unge Høyre sier i sitt program at de vil redusere både det offentlige eierskapet og den offentlige sektoren fordi en omfattende stat er til hinder for at mennesket i størst mulig grad skal kunne ta sine egne valg.

Men denne våren har ganske mange oppdaget at forkortelsen for Offentlig Sektor Samlet faktisk er OSS. Offentlig sektor er ikke et uønsket fremmedlegeme som snylter på samfunnskroppen, – den er oss.

Sverige har de siste 15 årene redusert den delen av offentlig sektor som tar seg av de gamle. Pussig nok ser det ikke ut til at privatiseringen har gjort svenske eldre friere enn norske til å ta det beste valget for seg selv under koronakrisen.

USA har en beskjeden offentlig sektor, men vil det være særlig innovativt å privatisere de norske sykehusenes intensivavdelinger og forbeholde den beste behandlingen til de med de dyreste forsikringene?

Offentlig sektor er også lærerne som måtte gjøre sine egne hjem til klasserom da skolene ble stengt. Offentlig sektor er Nav. Hvor mange av de 300.000–400.000 som brått ble arbeidsløse, har følt at Nav er overbemannet?

Folk virker ganske fornøyd med at offentlig sektor i Norge så langt har stått imot virusets herjinger.

Innovasjon i praksis

Det er også en seig myte at offentlig ansatte er så mye mindre innovative. Onsdag fikk vi nytt fiberoptisk bredbånd installert hjemme. Vi valgte Altibox fra Lyse, som er i verdenseliten blant leverandører av slike tjenester, til tross for at selskapet eies av 16 kommuner. Eller kanskje på grunn av dette unike eierskapet? Nå har vi 500 Mbps fart ut på internett, som er en ganske innovativ idé unnfanget i offentlig sektor. Prosessen fra den første kontakt med Lyse til det grønne lyset ble tent på ruteren var en ubyråkratisk og oppmuntrende opplevelse, totalt motsatt av det som skjedde da vi trengte bredbånd i USA, og bare kunne velge det minst dårlige av de private selskapene.

Gode råd er dyre, men dette skal Høyre få uten at de trenger å heve skattene: Snakk pent om offentlig sektor, den er eid av oss alle og for oss alle. Den er OSS.

