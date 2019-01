Med de konservative statslederne Benjamin Netanyahu og Ungarns statsminister Viktor Orbán på ærestribunen under innsettelsen av Jair Messias Bolsonaro, sammen med et titall andre statsledere fra Latin-Amerika, kranset rundt 300.000 tilskuere Brasilias hovedgate for å følge innsettelsesparaden.

I overkant av 12.000 politi og soldater passet på ro og orden.

Jair+Benjamin = sant

Israels plagede statsminister Benjamin Netanyahu, som etterforskes for korrupsjon, kom allerede torsdag i forrige uke til Rio de Janeiro for å ha møter med da påtroppende president Jair Messias Bolsonaro (63). Etter møtet var Bolsonaro et eneste stor smil, og han kalte Netanyahu for sin bror:

– Vi er som brødre, og landene våre inngår i et brorskap. Vi skal øke handelen med Israel og investere i sofistikerte våpensystemer for å bedre vår sikkerhet. Brasil trenger gode venner og brødre som Benjamin Netanyahu, understreket den nyvalgte brasilianske presidenten.

Israels statsminister var full av lovord, og han kalte møtet for historisk:

– Vår nye allianse med Brasil forener Israels lovede land med fremtidens land, sa statsminister Netanyahu. Deretter dro han og kona Sara og koste seg på den berømte Copacabana-stranden i Rio.

Det nye vennskapet kan imidlertid koste Brasil dyrt. Mens handelen med Israel gir Brasil et underskudd på 6,6 milliarder kroner, har landet et handelsoverskudd på 62 milliarder kroner med de 22 landene i Den arabiske liga. Hvis president Jair Bolsonaro gjør alvor av valgløftet om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, truer Den arabiske liga med boikott av brasiliansk kylling- og oksekjøtt. Det vil være nærmest en katastrofe for brasiliansk landbruk.

Enorme utfordringer

Nå starter hverdagen for president Jair Messias Bolsonaro. Brasil vil ta et syvmilssteg til høyre, men foreløpig er det flere spørsmål enn svar. En ting er imidlertid sikkert: Landets 58 millioner velgere som ga Bolsonaro tillit, forventer å se at han oppfyller følgende valgløfter: Orden på en kaotisk økonomi, strenge straffer for politisk korrupsjon og en nådeløs kamp mot volden som årlig dreper 62.000 brasilianere.

President Jair Bolsonaro har planer om å trekke Brasil ut av Parisavtalen om klimakutt. Han skal også ut av FN-avtalen om migrasjon. Videre vurderer presidenten, som nevnt, å flytte den brasilianske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Han skal samarbeide mer med USA enn Brasils naturlige allierte i Sør-Amerika, som Argentina. Han fordømmer Venezuela og Cubas regimer, som han kaller for kommunistiske. I tillegg har han hisset på seg Kina, som er Brasils viktigste handelspartner. I et intervju uttalte han nylig at Kina ønsker å kjøpe hele Brasil.

Sosiale-medier-demokrati

President Bolsonaro har rundt 17 millioner følgesvenner på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Mye tyder på at han, i likhet med president Trump, kommer til «regjere» gjennom sosiale medier, og i mindre grad forhandle med de politiske lederne i Kongressen.

President Bolsonaro ønsker å ha kontakt med velgerne, noe som kan lede til et direkte demokrati, hvor borgerne får avgjøre politiske spørsmål gjennom folkeavstemninger. Den franske sosiologen Manuel Castells, en av de fremste ekspertene på de nye sosiale medier, skriver i sin siste bok «Bruddet» ( fritt oversatt fra portugisisk – «Ruptura») at det er en dyp krise mellom de som styrer og de som blir styrt. Dette slår ut i misnøye borgerne har med de politiske institusjonene.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

Trump var raskt ute – på Twitter, selvsagt – for å gratulere president Bolsonaro med hans «storartede innsettelsestale», og Trump forsikret at USA står bak ham.

Urinnvånerne

Brasils indianere må forberede seg på en annen og hardere hverdag. President Jair Bolsonaro har ingen planer om å godkjenne flere reservater i tillegg til de 486 som allerede er opprettet. Reservatene dekker 14 prosent av Brasils territorium, og 517.000 indianere lever inne i reservatene, mindre enn 0,3 prosent av befolkningen. Tvert imot ønsker han å trekke indianerne ut av reservatene, gjøre dem mer synlige, ikke gjemme dem bort inne i reservater:

– Indianerne lever jo som dyr i zoologisk hage. Indianerne er som oss andre. De ønsker seg helsetjeneste, tannleger, skoler, internett og muligheter til å spille fotball, sier president Bolsonaro, som vil gi indianere mer frihet til selv å velge hva de vil gjøre med jorda de besitter.

De kan selge deler av jorden sin, eller forhandle frem royalties med private utbyggere av vannkraftverk eller gruveselskaper på jakt etter edle metaller.

Betyr det kort og godt å ta av dem hodepryden og dresse dem opp som forretningsfolk, mon tro?