Solamøtet går på tomgang mens Preben Strøm lurer i buskene

En byggvareforretning i Oslo er pålagt av byens myndigheter å bygge 88 parkeringsplasser til sykkel. Jeg prøver å se for meg dem som skal balansere hjem 70 løpemeter med trykkimpregnert kledning, seks pakker Glava og tre sekker tørrmørtel på elsykkelen sin, men fantasien strekker ikke til. Spørsmålet er om fantasien i oljefylket Rogaland (eller Rågaland, som de tilreisende foredragsholderne fra Austlandet pleier å si) er elastisk nok til å orientere seg mot en ny politisk og økonomisk virkelighet, en virkelighet som krever 88 sykkelplasser ved en byggvareforretning.

Uskyldens tid

Dette satt jeg og tenkte på under Solamøtet mandag. Dette møtet i januar pleide å være en begivenhet i Oljefylket. Nesten en høytidelighet. Statsministeren og Statoil-sjefen var de mest prominente gjestene, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Mandag glimret begge med sitt fravær. Og Utenriksdepartementet avspiste oss med en statssekretær.

Du kan vel nesten si at det var en uskyldens tid, dette. Den gang var problemene med oljeindustrien lokale. Noen var bekymret for utslipp som kunne skade fisk og skalldyr, noen var bekymret for om vi hadde blitt for avhengige av inntektene og for sårbare for svingningene i prisen på råolje. Ingen var bekymret for om menneskeheten vil overleve virkningen av oljealderen. Mandag sa sjeføkonomen i Næringslivets Hovedorganisasjon at hvis vi ikke ordner opp i klimautslippene, «dauer vi alle sammen». Det er et ordrett sitat.

Preben Strøm

I mellomtiden har Statens oljeselskap skiftet navn til det passelig meningsløse Equinor og sier at de skal bli et ledende energiselskap. Og Stavanger og Rågaland skal ikke være Norges oljehovedstad, men Europas energihovedstad. Intet mindre. Men heller ikke mer. For det er selvsagt ikke nok å skifte navn, selv om mange lyssky eksistenser har det med å prøve.

Selvsagt heter han Preben Strøm. Hva annet kunne han i grunnen hete, mannen fra Oslo som tok jobben med å helle litt kaldt vann i blodet på Stavanger-regionens globale energihovedstadsambisjoner? Tronen er ledig, sa han som sant er, i et bredt anlagt intervju i Aftenbladet, tilfeldigvis samme dag som Solamøtet åpnet.

Problemet med Oslo

Stavanger ble oljehovedstaden på grunn av et politisk vedtak. Statoil havnet her, og resten fulgte etter. I dag blir ikke Stavanger energihovedstad på denne måten. Tiden for politiske lokaliseringsvedtak av denne typen er forbi. Og dessuten finnes det ingen helt overbevisende begrunnelser for at akkurat Stavanger-regionen skal være en hovedstad for energi i videste forstand.

Det er ingenting som tilsier at ikke Oslo kan være det, eller Bergen, eller Trondheim. Oslo har den store fordelen at der sitter man tett på landets kapitalmiljøer. Det er antakelig lettere å reise penger der enn i Stavanger. Det er sannsynligvis også lettere å rekruttere flinke fagfolk der, særlig innenfor innovasjon, markedsføring og finans. Og alle vet hvor lumske og stormannsgale bergensere er. Hva hindrer dem i å dyrke fram sin egen Prrebæn?

Visjoner, visjoner

Oppslaget med herr Strøm satte da også støt i forsamlingen på Sola, forutsigbart nok. En votering, som var omtrent like spennende som valgene i Nord-Korea, viste at omtrent samtlige var enige om at Oslo jammen ikke skulle være energihovedstad, det skal Stavanger være. Problemet er at det begynner å bli en stund siden Sola-møtet var en arena der ting og tang ble bestemt.

Nå er Sola-møtet et sted hvor visjoner blir luftet, der mulighetsrommet blir analysert, der mange foredrar med pondus og fylde om saker og ting som ærlig talt er både tynt og luftig. I alle fall om man måler det opp mot den bastante og konkrete effekten av olje- og gasseventyret.

Alt er i spill

Vi kan for eksempel satse mer på spill, fikk vi høre. Altså utvikling av dataspill. Denne industrien er absolutt ikke til å kimse av. Globalt omsatte spillindustrien for 125 milliarder dollar i fjor. De to finnene med høyest inntekt i fjor er begge gründere i spillindustrien. Sverige og Danmark, ja til og med lille Island, ligger foran oss. Sannsynligvis er det mangelen på olje i havet som har gjort disse nabolandene mer innovative. Fordi de må.

Kanskje Stavanger skal bli Norges spill-hovedstad? Eller Norges datasenter-hovedstad? Ja, kanskje det. Men neppe fordi det ble vedtatt på et møte. Equinors avtale med Microsoft om å flytte alle sine data over i skyen, kan være starten på noe mer. Kanskje.

Støvets alder

Bak denne manien for å fortsette å være hovedstaden for noe ligger det en tanke om at vinneren tar, om ikke alt, så i alle fall det aller meste. Slik det har vært med Stavanger og oljå. Men statusen som oljehovedstad har også blitt grundig uthult, ikke minst av Equinors enorme kompleks på Fornebu, og av oljeselskapenes flytting nordover, som reingjetere etter flokken. Og nå er norsk sokkel inne i de siste rundene. Enten fordi det ikke er så mye mer å finne, eller fordi det blir nødvendig å avslutte utvinningen.

Fordi vi dauer, hele gjengen, hvis vi fortsetter.