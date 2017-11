Fra filmmogul Harvey Weinstein til tv-verten Charlie Rose til Alabamas senatskandidat Roy Moore til kongressveteranen John Conyers og så videre − framtredende menn blir anklaget for å bruke sin status til å utnytte kvinner på samvittighetsløse måter. Så langt jeg vet, er bare én av de anklagede avslørt av lydopptak, skrytende av sine misgjerninger:

«Jeg må ta noen Tic Tacs (frisk-pust-pastiller: red.anm.) i tilfelle jeg begynner å kysse henne», sa Trump på «Access Hollywood»-opptaket, med henvisning til en kvinne han nettopp hadde sett. «Du vet, jeg blir automatisk tiltrukket av vakre… − jeg begynner bare å kysse dem. Det er som en magnet. Bare kysser. Jeg venter ikke engang. Og når du er en stjerne, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre alt. Ta dem i fitta. Du kan gjøre alt.»

Access Hollywood

13 kvinner har offentlig hevdet at det er slik Trump opererer, ifølge en opptelling av The Washington Post. Åtte av dem − som sier at Trump kysset dem, tafset på dem, eller begge deler − har bekreftelser på at de hadde fortalt andre om hendelsene før de gikk offentlig ut. Lignende historier fra fem andre kvinner er tidligere ikke blitt fortalt til noen.

I Trumps tilfelle er det et mønster. Han beskrev seg selv i lydopptaket, og de som anklager ham, bekrefter hans innrømmelse.

Dommens dag

Trump vant presidentvalget til tross for disse anklagene, men seieren visket ikke ut hans forhistorie. Nå, over natten, er klimaet for å tenke på og håndtere seksuell trakassering endret. En slags dommedag er kommet for menn som trodde at de hadde sluppet unna sine misgjerninger. I forrige uke var Charlie Rose en av de mest hyllede og respekterte innen journalistikken. I dag er han vanæret og uten jobb.

Tilfeller av seksuell trakassering er alle beklagelige, men de er ikke identiske, og samfunnets straff skal tilpasses forbrytelsen. En av de viktigste faktorene som må tas i betraktning, er om gjerningsmannen har vist et mønster i sin oppførsel. Dusiner av kvinner som har arbeidet tett sammen med senator Al Franken, har bekreftet at de aldri oppfattet ham som en gris. I motsetning til dette har dusiner av kvinner anklaget Harvey Weinstein for fæle overgrep, og politiet i New York etterforsker angivelig dette som en straffesak.

Trump i en presset situasjon

Trump forsøker å trå lett i det endrede landskapet, i hvert fall etter sin egen noe tåpelige standard. Han postet et par spottende tweet-er om demokraten Al Franken, som han kalte «Al Frankenstein», men for det meste forble han ukarakteristisk stille om det som ser ut som en stor kulturendring.

Men til slutt tvang det forestående ekstra-valget i Alabama til et avgjørende sete i Senatet at Trump tok grep. Roy Moore, den republikanske kandidaten, er troverdig anklaget for å forgripe seg på en 14 år gammel jente, og lusking etter tenåringsjenter på det lokale kjøpesenteret, da han selv var i 30-årene. Moore nekter for overgrepet og sier sleskt at han aldri datet noen uten å deres mødres tillatelse.

Trump støttet Moores republikanske motkandidat i primærvalget. Han styrte klar av den avgjørende kampen mellom Moore og demokraten Doug Jones helt til tirsdag denne uken, da han skjøt inn med en papegøye-gjentakelse av det Moores supportere i Alabama har brukt for å diskreditere anklagerne: Hvorfor ventet de så lenge med disse anklagene? «Jeg må si at 40 år er lang tid», sa Trump til politiske reportere.

Det ville være klokt av det republikanske lederskapet å innse at samfunnets holdninger er endret.

Tid for å ta tak

Nei, det er ikke gitt hva vi vet om seksuell trakassering. Kvinner frykter ofte, ganske rasjonelt, at de ikke vil bli trodd − og at resultatet kan bli at de får sine egne liv ødelagt, mens de som misbrukte dem, glatt går videre.

Trump nevnte at de fleste av Moores anklagere «er Trump-velgere», som hørtes ut som en nedtoning. Han skjønner sikkert og visst at ved å ta side for Moore − som åpenbart var hensikten − inviterer han også til en granskning av sine egne påståtte overtredelser.

Denne granskningen må nå starte.

Hvis Kongressen skal skal ta tak i oppførselen til medlemmer som Conyers og Franken, må den også granske de mange, troverdige påstandene mot Trump om klanderverdig seksuell oppførsel. Hvis de er sanne, må Trump få sterk parlamentarisk kritikk (presidenten har full immunitet overfor loven og kan kun granskes av Kongressen, og eventuelt straffes med avsettelse for alvorlige lovbrudd eller brudd på Grunnloven i riksrettssak i Kongressen; red.anm.).

Det ville være klokt av det republikanske lederskapet å innse at samfunnets holdninger er endret. Når det gjelder seksuell trakassering og overgrep, for å sitere Bob Dylan, «trenger du ikke en værmann for å vite hvilken vei vinden blåser».

eugenerobinson@washpost.com The Washington Post Writers Group ©

(Eugene Robinson erstatter denne uken Fareed Zakaria, som har en ukes ferie. Robinson er kommentator og assisterende redaktør i The Washington Post. Han leder styret for Pulitzer-prisen, som han selv vant i 2009 for dekningen i sin faste kommentarspalte av daværende senator Barack Obamas første presidentvalgkamp. Red.anm.)

