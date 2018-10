For de som mener at Donald Trump er klovnaktig uvitende som på en eller annen måte oppfattet stemningen blant velgerne i 2016, eller bare hadde flaks, har den siste måneden vært opplysende. Kombinert med hans hensynsløse «umoral» – en karakteristikk fra en av hans egne sentrale medarbeidere i en anonym kronikk i The New York Times – blir dette en formidabel utfordring for hans motstandere.

Gjør mellomvalget til en folkeavstemning

Trump står overfor et kjent landskap. Partiet som har Det hvite hus, opplever tradisjonelt lav oppslutning og gjør det dårlig i mellomvalg. Men i stedet for å akseptere dette som uunngåelig, har Trump aggressivt forsøkt å slå oddsen. Han har omgjort det som vanligvis er separate valgkamper for plasser i Representantenes hus og Senatet, til ett nasjonalt valg og kjempet for en agenda han selv har definert.

Sak nummer én på hans agenda er innvandring. Årsaken er åpenbar. Dette temaet stimulerer hans velgere mer enn noe annet. Trump driver nådeløst valgkamp på innvandring, med den falske beskyldningen om at dersom Demokratene vinner, vil de åpne grensene og slippe alle inn.

Han har brukt marsjen av migranter fra Sentral-Amerika til å markere sin sak mot Demokratene. Siden republikanske velgere fortsatt blir sterkt motivert av frykten for terror, la Trump til beskyldningen om at det var «folk fra Midtøsten» med i marsjen. (For det første, det finnes ikke noe bevis for en slik påstand, som Trump selv innrømmer; for det andre, om det hadde vært det, er det stygt grums å antyde alle fra Midtøsten er terrorister.)

Den andre måten Trump har gjort mellomvalget til en nasjonal avstemning på er å løfte fram riksrett-spøkelset. Ingenting ville få han velgerbase til å rase enn følelsen av at en elitistisk konspirasjon (av advokater, journalister og dommere) som er bestemt på å gjøre om resultatet fra presidentvalget i 2016.

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders har erklært at riksrett mot Trump er «det eneste budskapet [Demokratene] synes å være opptatt av i mellomvalget».

Trumps mellomvalg-strategi ble presentert av Steve Bannon for flere måneder siden. Da forklarte han, i et intervju med meg på CNN, at Republikanerne var avhengig av å få mellomvalget til å bli en folkeavstemning for eller imot Trump. «Trumps andre presidentvalgkamp kommer 6. november i år», sa Bannon. «Han er på stemmeseddelen, og vi kommer til å få et stå-eller-falle-resultatet.»

Nyanser duger ikke

Hvordan slår en tilbake mot en slik valgkamp? Mange demokratiske politikere står fast på at de, faktisk talt, ikke er for åpne grenser og riksrett, at deres syn er mer nyansert. Men når de går inn på nyanser i politikk, taper du. Det demokratiske partiet har ikke funnet en måte å komme på offensiven på og få Trump til å forklare at han, faktisk talt, har et mer sammensatt syn på noe tema.

Men det finnes et mer vesentlig problem i tillegg til det som handler om stil og taktikk.Det demokratiske partiet insisterer på at de siste valgresultatene er et umiskjennelig tegn på at de må skifte kurs og bli langt mer populistiske i økonomisk politikk. Men undersøkelser viser tydelig at USAs befolkning er svært komfortabel med hvor partiet står på saker som helsevesen og ulikhet.

Utfordringen for Demokratene ligger i et sett av kulturelle spørsmål – hovedsakelig innvandring, men også saker som respekt for flagget og lover om transkjønnede toaletter og garderober. Her mener en nøkkelgruppe av amerikanere mener at de er i utakt med folket. En glimrende studie fra Democracy Fund fant at folk som tidligere hadde støttet Barack Obama, men som stemte for Trump i 2016 (et avgjørende viktig segment som Demokratene kan vinne tilbake), var enige med Demokratene i nesten alle økonomiske spørsmål, men var uenige med partiet om innvandring i andre kulturelle spørsmål.

Demokratenes vei videre

Enkelt sagt viser studien at den politiske utfordringen for Demokratene ikke er om de kan bevege seg mot venstre på økonomi, men om de kan bevege seg mot høyre i kulturelle spørsmål. Jeg sier dette som en som er enig med Demokratene i nesten hver eneste av disse kulturelle kjerneverdiene. Men et stort nasjonalt parti må vise at det kan ta til seg folk som er uenige med dem i noen saker. Å gjøre dette uten å forlate sine prinsipper, er en utfordring, men det er en utfordring Demokratene må ta hvis de vil få et varig, styringsdyktig flertall.

Etter hvert vil velgerne bli yngre og mer mangfoldige, men i mellomtiden vil Det republikanske partiet være helt dominerende i amerikansk politikk fordi Trump og partiet har herredømme over «det blodige veikrysset» der kultur og politikk møtes.