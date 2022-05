Midt inne i denne klyngen av spillere, befinner Veton Berisha seg. Viking-kapteinen scoret to ganger og ble matchvinner da Viking snudde 0–3 til 4–3-seier over Molde på Aker stadion lørdag. Foran et hav av tilreisende supportere kunne de juble for scoring, seier og det som kan bli stående som et skille i Vikings jakt på toppen av norsk fotball.