Spørsmålet er ikke mitt. Det er Jaron Lanier som lurer på dette, i en bok der han oppfordrer alle til å slette kontoene i sosiale medier. Det bør vi gjøre fordi spesielt Facebook kontinuerlig forsøker å endre adferden vår, på vegne av oppdragsgivere vi ikke vet hvem er, men som i svært mange tilfeller har onde hensikter.

Det er ikke så lett å måle denne endringen hos hver enkelt, selv om vi oftere og oftere slenger av gårde digitale sarkasmer eller trykker like på poster som virkelig gir idiotene en fortjent lekse. Men den statistiske effekten er målbar. Den kan leses av i oppslutning om konspirasjonsteorier og autoritære ledere, i benektelse av vitenskapelige fakta og økende hets mot sårbare grupper. Dette vet de som er tettest på de to gigantene, det er derfor de prøver å skjerme ungene sine.

Lanier er ikke noen vanlig maskinknuser, som vil at vi skal vende tilbake til penn og papir og heller fortelle hverandre skrøner rundt leirbålet. Han regnes som opphavsmann til begrepet virtuell virkelighet og var en pioner i utviklingen av denne teknologien. Time Magazine har nominert ham som en av klodens 100 mest innflytelsesrike personer.

Det siste har jeg riktignok fra Wikipedia, som Lanier har karakterisert som «digital maoisme», fordi det er farlig å tro at den kollektive kunnskapen er nøytral og pålitelig.

Forsterker og sprer negative følelser

Republikanerne i den amerikanske kongressen diskuterer i fullt alvor om høyresiden blir systematisk diskriminert av Google og Facebook. Trump hevder at Google rigger søkeresultatene mot ham, antakelig på samme måte som hundretusener av deltakere på mystisk vis forsvant på bildene fra edsavleggelsen hans.

Men i boken «Ti argumenter for å slette sosiale medier NÅ» skriver Lanier at sosiale medier ikke er vridd til høyre eller venstre, men nedover. Algoritmene er kodet til å skape sterkest mulig engasjement hos brukerne. De registrerer at responsen blir størst når innholdet utløser negative følelser. Derfor reprogrammerer de seg selv til å levere mer av det samme. Stadig flere får innhold som gjør dem sinte eller opprørt. Det betyr ingenting for algoritmene om innholdet er korrekt eller spinnvilt, noe Trump har dratt stor nytte av.

Utnyttes til å spre hat

Konsekvensen er at de som ønsker å bruke sosiale medier til å fremme hat eller ødelegge samfunnet, får mest valuta for pengene de bruker på Facebook. Det fikk rohingyaene i Myanmar virkelig merke. For to år siden flyktet over en halv million av dem, etter en flodbølge av trusler. Leger uten grenser opplyser at 6700 flyktninger ble drept i løpet av én måned. Fordrivelsen var et skoleeksempel på etnisk rensing – og et godt bilde på hva de i realiteten anbefaler, de som hevder at muslimene må fysisk fordrives også fra Norge og Europa.

Først i etterkant ble det avslørt at strømmen av fortvilte mennesker over grensen fra Myanmar til Bangladesh i realiteten var en Facebook-event. De militære lederne i Myanmar opprettet et stort antall falske kontoer og fylte dem med hatefulle angrep på rohingyaene. Så tok algoritmene over. Jo mer opprørt folk ble, eller «engasjert» som det heter hos de digitale gigantene, desto bredere ble løgnene og hatet spredt. Til slutt ble ord til handling, selv om ytringsfrihetsfundamentalister benekter at det finnes en slik overgang.

Facebook innrømmet i etterkant at de hadde funnet «klare og bevisste forsøk» på å spre propaganda via kontoer som kunne spores til hæren i Myanmar. Men da var det for sent, mens fordrivelsen sto på hadde algoritmene øyensynlig hjemme alene-fest.

Skremmende funn

Jaron Lanier skriver at ingen legger merke til at algoritmene forsterker de negative følelsene mer enn de positive. Det er ikke helt sant, etter hvert finnes det mye empirisk materiale som dokumenterer at det er nettopp slik de sosiale mediene virker, til tross for de skjønne kattevideoene og bildene av svigerinnens brune tær ved et basseng på Tenerife.

To forskere fra Princeton og University of Warwick undersøkte sammenhengen mellom hatkriminalitet og sosiale medier i Tyskland. De fant at forekomsten av høyreekstrem og innvandrerfiendtlig propaganda på Facebook kunne brukes til å forutsi voldelige angrep på innvandrere i lokalmiljøer med høy bruk av Facebook.

I februar avslørte en bruker at YouTubes algoritmer ledet tusenvis av seere til videoer av seksuelle overgrep mot barn. Avsløringen kan neppe ha kommet overraskende på ledelsen i selskapet. De er i mange år blitt anklaget for å drive en avhengighetsmaskin som gir de som ser noe ekstremt innhold mer av det samme. Noen ender til slutt på 8Chan og sjekker ut hvor nærmeste moské eller synagoge ligger.

Visste alt, – tok konsekvensen

Vi vet ikke hvor mye ansvar Google, YouTube og Facebook har for den tiltakende polariseringen, det voksende hatet og det økende ropet på den sterke mann, men alt tyder på at det er mye.

Én som har innsett hvilket monster han har vært med på å skape, er Chamath Palihapitiya, tidligere visedirektør for brukervekst i Facebook. Lanier siterer ham på at de kortsiktige, dopamindrevne tilbakemeldingssløyfene selskapet har utviklet, ødelegger måten samfunnet fungerer på. «De er i ferd med å undergrave selve grunnlaget for hvordan folk oppfører seg overfor andre», sier han.

Palihapitiya har slettet kontoen sin.