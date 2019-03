Laila Anita Bertheussen er nå mistenkt for åtte hendelser siden starten av desember i fjor. Den siste hendelsen, brannen i samboerparets bil, fant sted den 10. mars, og var inntil i dag den eneste hun har hatt status i.

I ettermiddag møtte justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) pressen for første gang siden han søkte, og fikk innvilget, permisjon for tre uker siden.

Bertheussen er foreløpig ikke siktet for de øvrige forholdene, men statusen som mistenkt gir henne blant annet visse rettigheter med hensyn til dokumentinnsyn.

«Et enkelt valg»

«Kjære alle sammen. De siste ukene har vært tøffe for meg og min lille familie. Noen trenger meg mer enn Regjeringen», sa Wara.

Han beskrev valget om å fratre som justisminister som «enkelt». Han roste også den respekten politiske motstandere, pressen og andre har vist for den vanskelige situasjonen han og familien er i.

Wara er den fjerde justisministeren som har gått av i Erna Solbergs periode som statsminister. I likhet med sin forgjenger Sylvi Listhaug går han av på bakgrunn av en skandale, men den saken som førte til Waras avgang mangler fullstendig sidestykke i norsk politikk i nyere tid.

Fingerte trusler?

Mistanken går ut på at Bertheussen har fingert truslene og angrepene mot familiens bolig og bil for å gi et falskt inntrykk av at familien var utsatt for trusler. Saken skal ha bakgrunn i at Bertheussen var sterkt opprørt over et teaterstykke der bilder av parets bolig ble brukt.

Slik saken har utviklet seg, hadde Wara naturligvis ikke noe annet valg enn å gå av

Inntrykket er at de nødvendige skottene eller skillelinjene mellom de ulike delene av maktapparatet har fungert bra i denne saken. Det kreves ikke mye fantasi for å skjønne at det er krevende for politiet å etterforske familien til politiets politiske toppleder, justisministeren.

Erna visste ikke

Erna Solberg sa på pressekonferansen at hun og regjeringen ikke var kjent med den utvidede mistanken mot Bertheussen da Wara ba om å få gå av, og at Waras beslutning om å gå av var hans egen.

Dersom dette stemmer, samsvarer dette med Solbergs opplysning da saken sprakk for to uker siden, nemlig at hun ble informert av politiet umiddelbart før den opprinnelige siktelsen ble kjent.

Det betyr i så fall at politi og påtalemyndighet ikke har opplevd noen form for politisk press i saken, noe som selvsagt ville vært en alvorlig sak.

Kan ta tid

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som etterforsker saken, opplyser at offentligheten må være forberedt på at det fortsatt kan ta tid å få saken ferdig etterforsket. Bertheussen nekter fortsatt for enhver befatning med de forholdene hun er siktet og mistenkt for.

Slik saken har utviklet seg, hadde Wara naturligvis ikke noe annet valg enn å gå av. Han står oppe i en dramatisk familiesituasjon, og det er helt naturlig og menneskelig at han prioriterer å bruke tiden på familien. Men det skal tilføyes at det også uten at det var slike personlige forhold inne i bildet, ville vært vanskelig å fortsette som justisminister når man er så åpenbart personlig involvert.