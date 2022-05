Sp’s oppskrift på bråk

GJESTEKOMMENTAR: Regjeringen når stadig nye bunnivåer på meningsmålingene, og verst går det ut over Senterpartiet. Hva skjer med et parti som halveres på seks måneder?

Erklæringene om et politisk geni satt løst blant politiske kommentatorer før stortingsvalget i 2021. Men nå sliter partileder Trygve Slagsvold Vedum og Sp i bratt motbakke, også på grasrota.

Trond Birkedal Skribent

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sp er tradisjonelt et parti som har maktbasen sin blant ordførere og varaordførere ute i distriktene. Ved kommunevalg ligger partiet historisk sett rundt 2 prosentpoeng høyere enn ved stortingsvalg, og det har langt flere ordførere enn hva oppslutningen skulle tilsi. På Sp’s hjemmeside omtaler de seg selv som «ordførerpartiet». Men partiet er halvert siden valget i 2021, nå står flere lokalpolitikere i fare for å miste posisjonene sine. Det er en oppskrift på bråk.

Ordførerpartiet

Norge har 356 kommuner og Sp har 252 ordførere eller varaordførere. Det vil si at Sp sitter med ett av de to øverste vervene i 70 prosent av kommunene. Ved sist lokalvalg hadde partiet 14,4 prosent oppslutning, disse tallene bekrefter det ryktet Sp lenge har hatt: At de er enormt gode til å forhandle. Mens Sp i skrivende stund ligger og vaker rett over sperregrensen på meningsmålingene, har mange ordførere og varaordførere begynt å tenke på neste års lokalvalg.

Senterpartiet lå høyt må meningsmålingene før stortingsvalget, på enkelte målinger tett opp til å være landets største parti. Trygve Slagsvold Vedum ble utpekt til partiets statsministerkandidat, og erklæringene om et politisk geni satt løst blant politiske kommentatorer. Rådgiverne ble nærmest fremstilt som supermennesker, og de andre partiene begynte å kopiere Vedums distriktskonspirasjoner og krampaktige forakt mot alle som går i dress og har kontor i Oslo. Regjeringen Solberg opprettet for sikkerhets skyld en egen distriktsminister.

Valget gikk bra for Sp. Det beste resultatet siden 1993, men det nest beste valgresultatet i partiets historie opplevdes nok likevel som en liten nedtur. Partiet hadde jo så gode målinger, spesielt før valgkampen startet.

Les også Lars Vangen fra Finnøy: Mannen bak fenomenet Trygve Slagsvold Vedum

Mediene sviktet demokratiet

Vedum fikk breie seg ut i alle mediekanaler med budskapet at han var så glad i Norge, at han skulle gi makten tilbake til folket og at det var vanlige bygders tur. Fikk han en sjelden gang et vanskelig spørsmål, kunne han bare trille den litt rare latteren sin, så bar det videre til neste tema.

Nyhetsmediene utfordret ham ikke i særlig grad på alle løftene, den manglende sammenhengen i politikken han forfektet, eller hvordan han hadde tenkt å prioritere for å få råd til alle løftene. Journalistene virket litt star­struck i møte med det politiske geniet fra Hedmarken.

Baksiden av denne medaljen er at velgerne ikke fikk korrekt og nødvendig informasjon før de gikk til stemmeurnene. De trodde nok at Vedums eventyr var mulig å gjennomføre, og hadde høye forventninger til denne kaffedrikkende, jordnære latterbomben av en gårdbruker.

Regjeringen svikter velgerne

Det er mye som tyder på at halvparten av dem som stemte på Sp ved forrige valg føler seg lurt og sviktet. Ifølge meningsmålinger har de enten satt seg på gjerdet, lagt seg ned på sofaen igjen, eller gått til andre partier. Vanlige folk, hvis tur det nå er, har stort sett bare fått dårlige nyheter etter valget, med rekordhøye strømpriser, økte matvarepriser, uvirkelige drivstoffpriser av en annen verden – og nå renteøkninger på toppen av det hele.

Internt i Sp snakkes det om at folk er skuffet over passiviteten fra partiledelsen. Det er ingen krisestemning, men mine kilder sier de hadde forventet at ledelsen var mer på ballen, tidligere ute med løsninger, samt at den ikke oppfattes å ha den nødvendige forståelsen for hvordan folk opplever de heftige prisøkningene. Det snakkes om at partilederen har forsvunnet bak Finansdepartementets tykke murvegger. Vedums uheldige opptredener i mediene når det er motgang kommenteres med at de helst skulle sett Marit Arnstad i rollen som finansminister. Vedum blir av sine egne beskrevet som en lettvekter i dette vervet, de føler han er vingeklippet.

Mine kildene rapporterer også at partiets EU-standpunkt og manglende interesse for utenrikspolitikk er en svakhet i den situasjonen Europa er i nå. At Norge var sist på ballen med å stenge luftrommet for russiske fly, tilbød seg å sende noen soveposer til Ukraina, mens andre land stilte med skarpe våpen, og at pengene til Ukraina lar vente på seg, pekes på som mulige forklaringer på at partiet ikke oppfattes som relevant for velgerne for tiden.

Les også Trond Birkedal: «Borgerlig flertall og Støres beste venn»

Raust jordbruksoppgjør nok?

Det virker som at Sp har satt inn nådestøtet og brukt mye politisk kapital på å legge frem et rekordhøyt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret, og satt sin lit til at dette skal gi medvind. VGs siste meningsmåling, i stor grad tatt opp etter at regjeringens tilbud ble lagt frem, viser ingen positiv effekt for partiet. Tvert imot viser bakgrunnstallene at de fleste av partiets 2021-velgere som ikke har blitt gjerdesittere, allerede har funnet seg et nytt parti. Det er ikke nok bønder i Norge til å løfte partiet, og det ser ikke ut til at nok av andre folk bryr seg om jordbruksoppgjøret til at det kan redde partiet.

Det er ingen umiddelbare utsikter til at partiet skal løfte seg. Spørsmålet er om de stabiliserer seg på rundt 6 prosent frem mot lokalvalget, eller om bunnen ennå ikke er nådd. Når de lokale folkevalgte ser at plassene og posisjonene deres er truet, skaper det en negativ dynamikk internt i partiet. Partibråk og opprørstendenser er ingen suksessoppskrift for et parti som allerede er i fritt fall.

Les også: «Finansministeren er bekymret over de økonomiske prioriteringene til Senterpartiets partileder. Mer penger til alle er oppskriften på høyere rente, forklarer Trygve Slagsvold Vedum. Til seg selv.»