Oppsiktsvekkende fra Vedum

KOMMENTAR: Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet ikke liker EU, men å bruke Esa som syndebukk for egen manglende politikk er oppsiktvekkende.

Finansminister Trygve Slagvold Vedum la fredag fram regjeringens lønnsstøtteordning for Stortinget

Hilde Øvrebekk Kommentator

Frp-leder Sylvi Listhaug ba mandag finansminister Trygve Slagsvold Vedum sporenstreks om å møte opp på Stortinget etter at Vedum sa han ville sende en skriftlig orientering om lønnsstøtteordningen til Stortinget.

«Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i», sa Tina Bru, finanspolitisk talsperson for Høyre, til NTB.

Regjeringen la fredag fram sin lønnsstøtteordning, som skal være med på å hjelpe bedrifter som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde.

Lønnsstøtte

Lønnsstøtteordningen gir bedriftene en kompensasjon på inntil 80 prosent av de ansattes lønn. Regjeringen har satt et tak på støtten til 30.000 kroner per ansatt. Vedum mente at regjeringen ikke kunne gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

«Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt», sa Vedum i Stortinget fredag.

Vedum sa søndag at ordningen ble innrettet i dialog med Esa, og at informasjonen var gitt med bakgrunn i denne.

NHO har også blitt fortalt av Finansdepsartementet om at maksbeløpet ikke kunne heves på grunn av statsstøtte-regelverket i EØS.

Stemte ikke

Det var bare det at dette ikke helt stemte. For Esa, EØS’ tilsynsorgan avviste søndag at regjeringen ikke kunne gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse, kunne Esas kommunikasjonsdirektør Jarle Hetland opplyse om.

«Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig», sa da plutselig Vedum.

Ikke Esas verk

Men verken lønnstaket eller regelen om at man enten må permittere alle eller ingen, er noe Esa har funnet opp. Det er noe regjeringen har funnet på.

Man kan jo lure på om noen i det hele tatt har snakket med Esa. For da hadde vel både departementet og Vedum fått det samme tydelige svaret Hetland ga til NTB:

«Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter og de tiltakene de velger å innføre for å beskytte sine økonomier, bedrifter og borgere, så lenge disse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket».

Det er vel heller ingen grunn til å tro at Esa plutselig skulle ha endret sitt syn.

Venstres Alfred Bjørlo har sendt et skriftlig spørsmål til Finansdepartementet, der partiet ber om fullt innsyn i dialogen med Esa om lønnsstøtteordningen.

«Folk gråter»

Fristen for å trekke tilbake permitteringsvarsler går ut tirsdag morgen.

«Folk gråter til meg på telefonen. De er så fortvilet og har ingenting å gå på, inn i en ny runde med nedstengninger, og uklarhet om de får noen hjelp og støtte. Det gjelder både arbeidsgivere og arbeidstagere», sa Tina Bru til VG.

Det virker nesten som Vedum prøver å legge skylden for en dårlig innrettet ordning på et EU han ellers har lite til overs for. Og at han så prøver å dekke over for at han ikke snakket helt sant.

Det er ingen tvil om at dette bør finansministeren svare for i Stortinget. Det fortjener alle de som er berørt av denne ordningen. Et skriftlig svar holder rett og slett ikke.

Dette er svært dårlig arbeid av regjeringen. Ikke bare er ordningen dårlig innrettet og arbeidet med den har gått svært tregt. Det som er spesielt oppsiktsvekkende er at finansministeren kan ha gitt Stortinget feil opplysninger.