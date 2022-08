Skal Trump endelig bli kvitt Liz Cheney?

GJESTEKOMMENTAR: I primær­valgene har Demo­kratene valgt en risikabel strategi.

Liz Cheney er blitt en torn i kjødet på tidligere president Donald Trump. Ingenting vil glede ham mer enn om partifellen Cheney taper primærvalget i Wyoming tirsdag.

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

I de første dagene etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021 var Republikanerne hjertens enige om at president Trump hadde brutt de fleste demokratiske normer. Da stemmene skulle telles opp i Representantenes hus i den andre riksrettssaken, der Trump etter stormingen var tiltalt for «oppildning til opprør», hadde bare 10 av 211 republikanere ryggrad til å være mer lojale mot Grunnloven de hadde sverget til enn til Trump. De fleste hadde tuslet slukøret tilbake til Trump og ba om godt vær.

Men Liz Cheney gjorde ingen retrett.

Og siden har den hevngjerrige Trump med god hjelp av Det republikanske partiet drevet en intens jakt på de 10 «svikerne». Mens mange av dem har blitt presset ut av partiet mer eller mindre frivillig. Tirsdagens primærvalg i Wyoming – der Liz Cheney stiller til gjenvalg – er også en større kamp om verdier og lederskap i det republikanske partiet.

Som president dreide Trump Det republikanske partiet i en populistisk retning. Selv om Liz Cheneys stemmegivning i Kongressen var pålitelig konservativ, representerer hun også et dynasti i partiet. Hun er datter av Dick Cheney. Han var stabssjef under president Gerald Ford, satt i partiets ledelse i Kongressen, var forsvarsminister under George H. Bush og visepresident i åtte år under George W. Bush.

I mange valgkretser avgjøres

kongressvalget i primærvalget nå,

ikke i mellomvalget 8. november.

Krøp til korset

Tirsdag 16. august vil ingenting glede Trump mer enn å se Liz Cheney tape primærvalget i Wyoming mot Harriet Hageman, en politiker som i 2016 kalte Trump rasist og fremmedfiendtlig. Men siden har Hagemann gått i tospann med Trump fordi det gir henne medvind i valgkampen. Trump liker støttespillere, men han er spesielt glad for konvertitter som først kritiserte ham, men som etterpå har krøpet til korset og nå leser lydig opp fra hans valgmanuskript.

Primærvalg er Demokratenes og Republikanernes parti-interne valg der de peker ut kandidatene som senere i år møter hverandre til mellomvalget til Kongressen. I mange valgkretser er velgerne i et av de to partiene nå blitt så tallrike at dersom du først vinner partiets primærvalg, er du nesten garantert å vinne i mellomvalget.

Det avgjørende valget blir derfor primærvalget, ikke selve mellomvalget.

For Trump er valgene en mulighet til å få støttespillere inn i Kongressen. De kan hjelpe ham å gjenreise hans tapte ære. Flere av støttespillerne, for eksempel Harriet Hageman i Wyoming, repeterer Trumps løgner om at valgjuks frarøvet ham gjenvalget som president. Med flertall i Representantenes hus kan Republikanerne også begrave komiteen som gransker stormingen av Kongressen, en komité Cheney sitter i. Hun er blitt en torn i kjødet på Trump.

Risikabel strategi

Demokratene er selvfølgelig ikke uinteressert i Republikanernes primærvalg. Deres egne vinnersjanser til høsten er jo delvis avhengig av dem. Demokratene øyner derfor en fordel i at republikanerne nominerer ekstreme kandidater. I mellomvalget kan en ekstrem kandidat skrelle av moderate republikanske velgere i sentrum. Disse velgerne kan enten la være å stemme eller endog stemme på den demokratiske kandidaten. I så fall kan Demokratene øyne seire i ellers sikre republikanske kretser.

I et primærvalg i Michigan støttet Demokratene den republikanske valgfornekteren John Gibbs. De ga penger til hans kampanje i håp om at han skulle slå den mer moderate republikaneren Peter Meijer, som stemte mot Trump i riksrettssaken. Gibbs vant så vidt primærvalget, og Demokratenes håp er at det vil være lettere å vinne over Gibbs ved høstens valg enn over den moderate Meijer. Dersom Demokratene lykkes, kan det være et tegn på at Trump begynner å bli for ekstrem for velgere i eget parti. Men det er også en risikabel strategi. Dersom Demokratene mislykkes, bidrar partiet til å levere flere lojale Trump-politikere.

Ville endre valgloven

Flere ganger siden januar 2021 har Det republikanske partiet prøvd å kvitte seg med Cheney. I mai 2021 sparket de henne ut av ledelsen i partiet i Representantenes hus. I november slo partiet i Wyoming fast at det ikke lenger anerkjente henne som medlem av partiet. I februar i år kalte partiet stormingen av Kongressen for «legitim politisk disputt» og fordømte Cheneys deltakelse i komiteen som gransker stormingen.

Wyoming er en bombesikker republikansk bastion. Den som vinner det republikanske primærvalget, vinner også valget til høsten. Men den republikansk-dominerte delstatsforsamlingen klarte likevel ikke å endre valgloven der det åpne primærvalget tillater demokrater å delta i republikanernes primærvalg. Og det vil Demokratene gjerne. De vil heller at Cheney enn Hagemann vinner dette primærvalget.

Tirsdag kveld venter Trump og Det republikanske partiet spent på resultatene. Da er det vinn eller forsvinn for Cheney.

Uansett utfallet i primærvalget i Wyoming, Cheney har vært tydelig nok i sitt politiske budskap til sine kolleger i Det republikanske partiet som kryper for Trump: «Det kommer en dag da Trump er borte, men hvor skammen deres blir igjen.»