Hva skjedde nå, egentlig?

KOMMENTAR: Mens vi venter på en avgjørelse i det amerikanske presidentvalget, sitter jeg igjen med mange spørsmål og én konklusjon.

Donald Trump erklærte seier i morgentimene onsdag, uten å ha dekning for dette. Utfallet av det amerikanske presidentvalget er fortsatt i det blå. Foto: Evan Vucci / AP

Harald Birkevold Kommentator

Omtrent halvparten av den amerikanske befolkningen støtter fortsatt president Donald Trump etter fire år med politisk sirkus. Hvorfor?

Meningsmålingene i forkant av valget har nok en gang undervurdert Trumps sjanser til å vinne. Hva er det som er galt med beregningene?

Omtrent alle, inkludert Republikanerne, regnet med at det rekordhøye antallet forhåndsstemmer og den store valgdeltakelsen ville være en fordel for Demokratene. Men det viste seg å ikke stemme. Hva kan grunnen være til det?

Vil ta tid

Dette er tre av de mest presserende spørsmålene mens vi venter på en endelig avgjørelse i det amerikanske presidentvalget, et valg som uansett hvor lei man måtte være av den endeløse strømmen av nyheter, er viktig for folk i så å si hele verden.

Denne avgjørelsen vil etter alt å dømme la vente på seg, fordi den sannsynligvis vil henge på opptelling av stemmer i Pennsylvania og Michigan, to delstater som ikke tillater opptelling av forhåndsstemmer før på valgdagen.

Joe Biden mislyktes i å vinne Florida, tross en voldsom innsats - og pengebruk - i den folkerike staten som nå er Donald Trumps hjemstat. En seier i Florida ville ha økt Bidens vinnersjanser dramatisk, mens tapet gjør ham avhengig av å hanke inn minst et par av de usikre statene i det såkalte «rustbeltet».

Trumps resultater

Valget viser, uansett utfall, at fire år med Donald Trump som president ikke har svekket hans popularitet i særlig grad. Mange kommentatorer har ment - og kanskje også håpet - at Trumps generelt skandaløse oppførsel og den horrible håndteringen av korona-pandemien ville få mange av velgerne på vippen til å droppe ham denne gangen, men det later ikke til å være tilfelle.

Det later rett og slett til at mange amerikanere er mindre opptatt av Trumps oppførsel enn av de politiske resultatene han tross alt kan vise til. Trumps motstand mot internasjonal frihandel har appell hos svært mange av dem som har blitt ofre for nedleggelsen av industriarbeidsplasser som har tapt i konkurransen mot lavkostland.

Skattelettelser, vern av den grunnlovsfestede retten til å bære våpen - og ikke minst en styrking av konservative dommere i føderale og lokale domstoler - er også svært populært blant mange.

Trumpister i skapet

Senator Lindsey Graham, republikaner fra Sør-Carolina, kom i morgentimene onsdag med et syrlig stikk til de mange meningsmålerne, som nok en gang har mislykkes i å forutsi utfallet av valget.

Dette er egentlig litt misvisende fra Grahams side. Det er liten grunn til å tro at meningsmålerne ikke rapporterer hva folk faktisk svarer. Men kan det faktisk være slik at mange Trump-sympatisører ikke vil si at de er det, og venter til de står i stemmelokalene før de viser kortene?

Det er mer trolig at den politiske stemningen i USA nå er så spesiell at meningsmålerne og analytikerne mangler data og dermed er dårligere til å lage nøyaktige prognoser.

Parallelle verdener

Valgresultatene viser tydelig hvor splittet USA nå er, og hvor feil de tok, de som trodde at valget ville bli en folkeavstemning om Trumps personlighet. I virkeligheten er spørsmål om økonomi, rasemotsetninger og verdier fortsatt viktigere for folk enn hvorvidt Trump er en likendes person.

Og ettersom de fleste amerikanere, enten de politisk befinner seg på den ene eller andre siden, stort sett oppholder seg i «nyhetsbobler» eller «ekkokamre» hvor de i liten grad blir utsatt for alternative synspunkter, minsker også sjansene for å få dem til å endre mening.

Mobiliserte for Trump

Den polariserte situasjonen i amerikansk politikk, der de to partiene later til å være helt ute av stand til å samarbeide om noe som helst, bidrar nok også til å forklare hvorfor det høye antallet forhåndsstemmer og den uvanlig høye valgdeltakelsen ikke har vært den fordelen for Demokratene som alle, inkludert Republikanerne, trodde de skulle være.

Svaret er nok at polariseringen har mobilisert velgere på begge fløyene. Trumps kjernevelgere har også benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme og slippe å stå i kø på valgdagen.

Farlig tweet

I morgentimene onsdag tok Trump til Twitter for å si at «noen» forsøker å stjele valget fra ham og at «vi» må hindre at dette skjer. Hvem han sikter til er vel ganske åpenbart. Han har i månedsvis ført en kamp i kampen for å hindre at forhåndsstemmer blir talt opp etter valgdagen, selv om dette slett ikke er noe nytt.

Jeg har liten tro på at Trump vil lykkes i å hindre at flere hundre tusen lovlig avgitte stemmer blir talt opp, men konsekvensen kan bli uro og sammenstøt mellom Trump-tilhengere og Biden-tilhengere flere steder. Det er selvsagt dypt bekymringsfullt at så mange tungt bevæpnede grupperinger slår ring rundt den sittende presidenten og at Trump later til å oppildne dem.

I sin tale like før klokka halv ni i morges forsøkte Trump, som ventet, å trekke i tvil de stemmene som enda ikke er opptalt, og fortsatte å påstå at «noen» prøver å stjele valget fra ham. Og han erklærte seier i Pennsylvania og truet igjen med et rettslig oppgjør i høyesterett om utfallet der.

Her beveger Trump seg farlig nær et forsøk på statskupp. Dramaet fortsetter.