Å hoppe fra et synkende skip

KOMMENTAR: Når Siv Jensen nå trekker seg som Frp-leder, ligger det en enorm opprydningsjobb etter henne, som arvtakeren får i fanget bare syv måneder før stortingsvalget.

Siv Jensen har vært partileder i 15 år for Frp. Foto: Berit Roald

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Siv Jensen er fra Oslo, og er utdannet som diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hun ble første gang valgt inn på stortinget som 28-åring i 1997, og ble da partiets finanspolitiske talskvinne. Nestledervervet fikk hun i 1999, og i 2006 tok hun over etter Carl I. Hagen som partileder.

Allerede som 28-åring ble hun i 1997 innvalgt som stortingsrepresentant og tildelt vervet som finanspolitisk talskvinne for Frp. Siv ble valgt som første nestleder i Frp i 1999, og senere valgt som partileder i 2006.

I 2013 tok hun over som finansminister, da Frp gikk i regjering med Høyre. Hun satt som statsråd helt til partiet gikk ut av regjering i januar i fjor. Da hadde Jensen fått nok av at Frp ikke fikk gjennomslag for sine kjernesaker lenger, etter at Venstre og KrF kom inn i regjeringen.

Nedturen

Jensen mener fremdeles det var lurt å trekke seg fra regjeringen i fjor. Men at det tar tid å gjenvinne tilliten.

Tallenes tale og utspillene i løpet av koronapandemien tyder på noe annet.

I en måling utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen tidligere denne måneden fikk Frp en oppslutning på bare 6,4 prosent. Det var den laveste oppslutningen på 26 år.

Målingen viser, ifølge en analyse fra Pollofpolls, at bare 32 prosent av velgerne var lojale. Før partiet gikk ut av regjeringen var lojaliteten på 59 prosent.

Før Frp gikk ut av regjering, i desember 2019, hadde partiet en oppslutning på over 11 prosent.

Vingling

Grunnene til nedgangen er flere. Både vinglingen fram og tilbake mellom opposisjon og regjering.

I fjor kom det nesten ingen flyktninger til Norge, på grunn av koronapandemien. Så da ble det vanskeligere for Frp å snakke om sin store hjertesak, innvandring. Og da samtidig gå med på regjeringens krav om 3000 kvoteflyktninger, kan ikke akkurat ha styrket velgernes tillit til partiet.

Koronakrisen har blitt pekt på mange ganger som en grunn til nedgangen av Jensen selv, som flere ganger har vist frustrasjon over at hun og partiet ikke har kommet til med sine saker.

Litt av skylden må også legges på indre stridigheter. I Bergen, og nå sist i Oslo, der den nasjonalkonservative fløyen nærmest ble kastet på båten.

Det siste krumspringet kom nylig, da Jensen og Sylvi Listhaug sa de verken ville snakke med opposisjonen eller regjeringen.

Ny leder

Jensen mener nå at et lederskifte er det beste for partiet.

«Det er dessverre tilfeldig at beslutningen kommer i en periode med dårlige målingen. Men jeg vil ikke stikke av - det kommer garantert mange saker jeg vil kjempe for de neste ukene og månedene,» sa Jensen, som sitter på stortinget fram til valget i høst.

Samtidig pekte hun på Listhaug som ny leder, og på Ketil Solvik-Olsen som første nestleder. En annen kandidat til et topplederverv i partiet kan være Jon Georg Dale.

Grunnen til at Jensen trekker seg akkurat nå er at hun skal rekke å få inn en ny toppkandidat for Oslo.

Listhaug har i mange år appellert til den såkalte nasjonalkonservative fløyen i partiet, som har støtte fra rundt en tredjedel av partiets medlemmer. Men det var før hun før jul gikk til nærmest frontalangrep på disse, og sa at «nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av».

Jensen prøvde tidligere denne måneden å trekke dette tilbake.

Synkende skip?

Siv Jensen har klart å holde partiet samlet, og har sørget for at partiet ikke har blitt splittet til tross for at det til tider har vært store uenigheter. Spørsmålet er om Listhaug er samlende nok innad. Men det er kanskje noe Solvik-Olsen som nestleder kan demme opp før.

«Under min ledelse har partiet fått den største oppslutningen i Frp’s historie,», sa Jensen på pressekonferansen torsdag.

Hun sier hun har sett dårlige meningsmålinger før, og at partiet alltid har hatt evnen tidligere til å komme på oppløpssiden og levere gode valg.

Jensen hevder at hun forlater skuta i en god stand. Men for tiden er Frp et synkende skip. Og når kapteinen hopper, må noen andre ta over roret.

Og det som venter den nye lederen og toppledelsen er en enorm ryddejobb, både internt og overfor velgerne. Og det bare syv måneder før neste stortingsvalg.