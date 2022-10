Nei, læreboka er ingen fasit

GJESTEKOMMENTAR: Lære­planen innbyr til kritisk lesning av tekster. Det bør også gjelde lære­bøkene.

Før var lærebøkene de samme over hele landet. Nå kan hver skole kjøpe inn de lærebøkene de vil, eller la det være.

Jørg Arne Jørgensen Universitetslektor og religionshistoriker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Lærebøker i skolen er en spesiell sjanger. I motsetning til andre bøker som leses frivillig av et hengivent publikum, leses lærebøker under tvang. Det er en stram sjanger hvor man må balansere mellom en rekke hensyn. De skal være i tråd med læreplanen, være pedagogiske og levende, men samtidig faglig solide, og de skal kunne leses av alle elever på ulikt nivå.

Å skrive lærebøker har lenge hatt nokså lav status, og innen akademia gir det verken formelle meritter eller publiseringspoeng. Mange akademikere opplever nok at å skrive lærebøker for grunnskolen er under deres kompetanse. Som regel er det ikke spesielt økonomisk innbringende heller, og kjendisfaktoren er lav. Lærebokskriving er på mange måter et idealistisk prosjekt.

Økende oppmerksomhet

Tidvis løftes lærebøker fram i offentligheten. Ikke minst i sosiale medier kan det gå en kule varmt. Mange husker hvordan Harald Eias nedsabling av KRL-boka «Under samme himmel» gikk viralt for noen år tilbake.

For tiden er mange opptatt av framstillingen av kjønnsidentitet i lærebøkene. I Aftenposten den 8. september er lærer Miriam H. Jørgensen bekymret og urolig for at naturfagboken «Solaris» for 3. og 4 trinn og samfunnsfagboken «Arena» for 5. trinn fremstiller kjønn som noe som er basert på følelser og kan velges. Dessuten har en del reagerert sterkt på at man i norskboken «Fabel» for 10. trinn knytter vaksineskepsis og kritikk av koronapolitikken til konspirasjonsteorier. For å nevne noen eksempler.

Det kan være på sin plass med en liten oppklaring om lærebokens rolle og funksjon i norsk skole.

Nordahl Rolfsen (1848–1928) var forfatter og lærer i Bergen og Oslo. Hans «Nordahl Rolfsens lesebok» fra 1892 ble i ulike etter hvert omarbeidede utgaver lest av alle elever over hele landet i generasjoner, fra 1892 til ut på 1950-tallet.

Ingen godkjenningsordning

En vanlig misforståelse er at lærebøkene er et offentlig godkjent pensum. Det er feil. For det første finnes ikke lenger noen offentlig godkjenning av læremidler. Denne ordningen, som hadde eksistert siden 1800-tallet, ble avviklet ved årtusenskiftet. I dag rår markedet. Bokforlagene lanserer lærebøker i konkurranse med hverandre, og hver skole står fritt til å kjøpe de bøkene de synes er best. Eller la være å kjøpe.

For det andre er det ikke slik at lærebøkene er et «pensum» som undervisningen skal bygge på. Det er strengt tatt ikke noe som heter pensum i norsk skole. Kun læreplanen er formelt bindende, og læreboka er kun ett av mange ulike læremidler lærerne har til rådighet for å sørge for at elevene oppnår kompetansemålene. Ja, læreboka utgjør ofte et kjærkomment rammeverk for undervisningen, men lite kan trumfe lærerens levende og engasjerte formidling som den viktigste inngangsporten til fagstoffet.

Viktigere enn før?

Læreboka er seiglivet. Den har stått sentralt i hele skolens historie og vil gjøre det i lang tid framover. Selv om mange kommuner og fylker satser digitalt, selger papirbøker fremdeles godt, i fjor solgte vår ferske lærebok i KRLE for ungdomstrinnet mer i fysisk form enn digitalt.

Les også Pris til lokale lære­bok­forfattere

Mange, både lærere og elever ser fordelene med lesing på papir. En bok er lett å orientere seg i både for elever og foreldre, det er enkelt at hele klassen følger med på det samme, man forsvinner ikke bort i fristelser på nett. Ikke minst når hensikten er å få en dypere forståelse og å huske det vi leser, er papirbøker bedre enn skjerm, hevder mange forskere. Men det ene utelukker ikke det andre, og digitale læremidler har også sine fordeler som interaktivitet, animasjoner og så videre.

Kanskje kan den nye læreplanen føre til at læreboka blir enda viktigere. Fagfornyelsen av 2020 har videre og mindre spesifikke kompetansemål, som i stor grad åpner for lærerens faglige og pedagogiske valg. For mindre erfarne lærere – og vi skal huske at nesten ett av fem lærerårsverk utføres av ufaglærte – vil det kunne føles trygt å støtte seg tungt til læreboka i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Hvis man virkelig mener

at elevene skal utvikle

kritisk tenkning,

er læreboka et naturlig

sted å starte.

Objektivitet

Noen elever (og andre) ser ut til å tenke at læreboka er en ufeilbarlig fasit i faget. Så enkelt er det ikke. Selvsagt skal læreboka være etterrettelig og faktabasert, men alle tekster skrives fra et ståsted. Måten man sier noe på, hva man vektlegger og hva man utelater – kort sagt det som ligger mellom linjene – alt dette preges av et overordnet perspektiv.

Skolen skal jo heller ikke være nøytral. Den skal fremme bestemte verdier som likestilling, demokrati, kritisk tenkning, engasjement, toleranse, respekt for mangfold, miljøbevissthet osv. Dette er nedfelt i lovverket og læreplanens overordnede del.

Dessuten har alle disipliner faglige diskusjoner og uenigheter. Det er umulig å gå inn på alle disse i lærebøker, man er nødt til å framstille det man antar er gjengs kunnskap. Da er det uunngåelig at noen, eksperter eller lekfolk, er uenig i valgene. Alle vil ikke finne sitt syn representert. For eksempel i debatten om hvordan kjønnsidentitet beskrives i lærebøker, er det kanskje ikke unaturlig at bøkene først og fremst reflekterer det offisielle synet i lovverket, i lov om endring av juridisk kjønn.

Kritisk lesning

Som nevnt er ikke læreboka «pensum», ei heller det eneste læremiddelet som brukes. Dyktige, kunnskapsrike lærere bruker boka selektivt og kritisk. Hva vil man legge vekt på? Er noen kapitler svakere enn andre? Kanskje kan noen temaer dekkes bedre på andre måter.

Hva med aktivt å invitere elevene med på denne kritiske lesningen? Hvis man virkelig mener noe med at elevene skal utvikle kritisk tenkning og kildekritikk, er læreboka et naturlig sted å starte.