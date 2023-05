Vi kommer ingen vei hvis alle sier «hva med?»

KOMMENTAR: Jeg er lei av at gode og viktige diskusjoner blir sabotert av at motparten ikke kan holde seg til saken.

Gjestekommentator Emilie Eie er glad i en god diskusjon, men ber oss unngå «whataboutism».

For en måned siden lagde NRK en sak om studentbedriften Sunshine Kollektiv, som startet et klubbkonsept kun for kvinner, transpersoner og ikke-binære. Dette fordi nevnte grupper er lei av uønsket seksuell oppmerksomhet fra menn på byen og vil ha et trygt sted å være.

Om et konsept som ekskluderer cis-menn er den beste løsningen eller ei, er ikke det jeg skal ta opp i denne kommentaren. Det interessante her er reaksjonene som kom i kommentarfeltet etter at saken ble publisert:

«Men menn blir også seksuelt trakassert!»

En kort stund før artikkelen om studentbedriften kom ut, publiserte NRK et innlegg om innføring av en samtykkelov. I korte trekk vil det si at begge parter må gi klart samtykke til sex.

«Men hva med de som blir feilaktig anklaget for voldtekt?» lød en av kommentarene under den saken.

«Whataboutism»

Dette er gode eksempler på «whataboutism». Et begrep som kan defineres som en diskusjonsteknikk med mål om å diskreditere en motstanders påstand ved å rette en anklage tilbake om hykleri, uten direkte å motbevise eller avkrefte deres argument.

Hvis du kjenner deg igjen i «argumentasjonen» til disse menneskene, så ønsker jeg at du spør deg selv:

Tar du noen gang opp disse problemstillingene på eget initiativ også?

Det faktum at også menn blir utsatt for trakassering, for eksempel. Eller skjer det kun når noen har løftet problemstillingen angående kvinner først?

Hvis du reagerer mer på at menn blir «utestengt» enn på hvorfor de blir utestengt i saken om klubbkonseptet for kvinner, så sier det en del om hvor prioriteringene dine ligger.

Når det er sagt, kan det å ta opp et annet tema være et viktig virkemiddel for å påpeke en dobbeltstandard. Et aktuelt eksempel kan være debatten om kunstformen drag skal forbys i visse stater i USA. Argumentasjonen er at det er upassende for barn, samtidig som det siden 1980-tallet har vært helt normalt for amerikanske familier å ta med mindreårige til restaurantkjeden Hooters, en kjede som er kjent for lettkledde, kvinnelige servitører. Hvis man med et slikt eksempel beviser at motpartens argumentasjon er selektiv, er det fremdeles relevant i sammenhengen.

Hold deg til saken

Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Å belyse at mange kvinner har blitt utsatt for voldtekt, betyr ikke at man ikke bryr seg om at menn blir det. Det betyr heller ikke at man ikke kan bry seg om andre problemer, også.

For eksempel utgjør menn rundt 70 prosent av selvmordstallene de seneste årene. Å finne ut hvorfor menn er såpass overrepresentert er én måte å angripe problemet på. Det betyr ikke at man ikke bryr seg om at kvinner også tar livet sitt.

Selv om vi kan bry oss om alle sider ved en problemstilling, er realiteten likevel ofte at noen sider av en sak haster mer enn andre. Hvis det begynner å brenne i et nabolag, vil man jo prioritere å slukke flammene som allerede finnes før man vender brannslangen mot resten av husene.

Derfor er det ikke så rart at en gruppe mennesker som viser seg å være spesielt utsatt for seksuell trakassering og vold, blir trukket fram oftere.

Jeg er glad i en god diskusjon, men da må vi holde oss til saken! Hvis vi skal diskutere alle aspekter ved et problem hver eneste gang, kommer vi aldri i mål med noen ting.

Hvis du kun velger å engasjere deg i debatter om vold mot kvinner for å si «hva med menn?», er du kanskje ikke så opptatt av den faktiske saken, men heller av å diskreditere opplevelsen til dem du prater til.