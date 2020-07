Ny kunnskap og skaperkraft

GJESTEKOMMENTAR: Hvis Norge skal bidra til å løse de virkelig store utfordringene, må vi tenke mye større og radikalt. Her kan UiS være en viktig medspiller, skriver oppfinner Nina Østhus i denne kommentaren.

Det etterlyses ny kunnskap , skaperkraft og ambisiøse prosjekter som skal sikre nye arbeidsplasser. Det er lett å bli forført av ordbruk og alle aktører som mener å ha funnet det nye ‘gullet'. En jungel av fond etableres og alle skal investere og levere på bærekraftige prinsipper, men hvordan kan vi sikre at midlene styres mot nyskapning?

Klaus Mohn, rektor ved Universitet i Stavanger skriver i sin gjestekommentar: «Grøn omstilling og UiS» 15. juni, at «UiS skal være et universitet som skal bygge kunnskap som vil gjøre oss i stand til å løse store utfordringer, og bidra til en opplyst debatt». Universitetet har som kjent mottoet: «Utfordre det velkjente, utforske det ukjente». Et godt motto som stiller høye krav både når det gjelder kunnskapsforståelse og relevans i tiden, eller fremtiden.

Jeg kommer tilbake til UiS sin rolle mot slutten, men først må vi se på hvem det er som bidrar til å bygge ny kunnskap som har ført til at verden tar kvantesprang og skaper grunnlaget for næringsutvikling.

Kunnskapspionerene

Mye av dagens kunnskapsforståelse kan vi takke Albert Einstein for. Hans intuisjon var i særklasse. Han trosset sin samtid, tillot seg å fristille seg fra de gjeldende sannheter, provoserte akademiske autoriteter og fremstilte sine tanker med fascinerende formuleringer. 100 år etter er originaltekstene fremdeles inspirerende og tankevekkende lesing.

På initiativ fra Princeton University Press utga Hanoch Gutfreund (teoretisk fysiker og akademisk direktør ved Einstein-arkivene) og Jurgen Renn (direktør ved det tyske Planck instituttets avdeling for historie om vitenskapen) boka «Relativity» 100th anniversary edition i 2019. Med utgangspunkt i originaltekstene «Special and General Theory of Relativity» setter de tekstene inn i en moderne kontekst og fremhever hvilke tanker han hadde om hva som var viktig å utforske i fremtiden.

I boka «The Order of Time» snur Carlo Rovelli (direktør for kvante-gravitasjon ved senter for teoretisk fysikk i Marseille) opp ned på våre forestillinger om hva tid er og hvordan den fungerer. Det er en mental øvelse å lese boka, her må man virkelig bøye de små grå for å følge med.

Forfatterne tar utgangspunkt i Einsteins udødelige grunnsteiner og setter dem inn i nye modeller, nye perspektiver og nye dimensjoner.

Einsteins intuisjon

Intuisjon blir ofte omtalt som noe som dukker opp automatisk og har noe med mageregionen å gjøre. Lenger bort fra sannheten kan man ikke komme. Intuisjonen er knyttet til tingenes sanne natur, og er en meta-kognitiv funksjonalitet. (kognitiv betydning = primær/grunnbetydning). I skapermodus er intuisjonen avhengig av all (riktig) informasjon disponibelt; i et spenn mellom gammelt/nytt og kjent/ukjent for å utvide forståelse til det ytterste av hva som er mulig. Den opererer på mange plan og nivåer samtidig og må trenes for å oppnå treffsikkerhet, meta-analyser og ny forståelse. Intuisjonen kan innhente relevant informasjon ved hjelp av hjernens «søkemotor» som handler på bestilling. Man kan si at den er sulten på informasjon og har et trent øye for hva som fungerer eller ikke.

Det som kommuniseres i Norge om nytenkning og nyskapning, er forstummende forhistorisk og langt fra verdensledende

Det er derfor Einsteins teorier er geniale og udødelige, han gjorde rett og slett jobben. Jeg er ikke ekspert på Einsteins teorier, men jeg kan en del om hvordan hjernen bearbeider informasjon, kobler om i tankegodset og går i skapermodus.

Et vindu inn i framtiden

I løpet av de siste årene er det igangsatt avanserte forskningsprosjekter, utviklet avanserte materialer og gjort fantastiske oppdagelser i universet som vil gi oss mulighet til å skape de utroligste ting. Summen av alt vil fundamentalt endre hvordan vi genererer, produserer og resirkulerer: data, energi, kjemiske prosesser, blant annet. Tar vi utgangspunkt i slike perspektiver, blir det som kommuniseres i Norge om nytenkning og nyskapning forstummende forhistorisk og langt fra verdensledende.

Dersom UiS ønsker å bidra konstruktivt til å løse store utfordringer, kan de se på dagens virkemiddelapparat som er utdatert, dysfunksjonelt og ikke satt sammen for å ivareta virkelig nyskapning.

Det er politisk igangsatt utallige forsøk på å gjennomføre samkjøring og omstilling av virkemiddelapparatene, forenkle for å kunne gå inn en dør i stedet for ti, uten å lykkes. Noe som stjeler tid og ressurser fra nye ideer, og kveler realisering.

Knutepunktet UiS?

UiS kan bygge en fleksibel strømlinjeformet ny modell som er basert på kunnskap om nyskapning. Samtidig se på hvordan investeringsmiksen av statlige og private fond blir satt sammen, slik at kapitalen går til ideer og prosjekter som har livets rett. Som ikke er basert på trender, interessegrupper, eller enkeltpersoners manglende innsikt eller oversikt, noe som vil redusere feilinvesteringer og unngå at midlene og ideene forsvinner ut av landet. Slik kan UiS bli et pulserende knutepunkt i kjeden av kunnskapsbygging, næringsutvikling og politiske prioriteringer.

Det er ikke sikkert at det mangler kunnskap, ambisjoner, mot eller evne til å gjennomføre hos de som sitter med ideene som noen påstår. Kanskje er det de som skal bidra til å løfte ideene som ikke er skodd riktig for å gjøre sin del av jobben? Til syvende og sist handler alt om hva vi velger å ha fokus på skal vi få fortgang i en næringsutvikling som tar oss inn i en spennende og bærekraftig fremtid.

Dagens virkemiddelapparat er utdatert og dysfunksjonelt og gir ikke virkelig nyskaping

