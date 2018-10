Det er ikke voksne med vrangforestillinger om vaksiner vi skal beskytte, det er barna

– Jeg vil heller at sønnen min får meslinger enn å vaksinere ham, sa den franske tobarnsmoren Elodie Maillard i et intervju med VG nylig.

I Frankrike er det egentlig lovpålagt for alle barn å ta 11 forskjellige vaksiner fra 6-ukersalder. Men det er mange som nekter, til tross for trussel om straff.

VG viser til tall fra The Economist, som sier at 40 prosent av franskmenn mener at vaksiner ikke er trygge for barna.

Og det er ikke bare i Frankrike at vaksinemotstanden for alvor har slått rot. I Italia har landets høyrepopulistiske regjering nå fjernet en lov som krevde at barn som skulle begynne i barnehage eller på skolen, skulle være vaksinert. Vaksinene er «ubrukelige og i mange tilfeller farlige», sa Matteo Salvini, innenriksminister og visestatsminister i et av de landene mest flest tilfeller av meslinger i Europa.

Dødelig

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til, ifølge Norsk Helseinformatikk. Den spres ved hosting, nysing eller nær kontakt med andre.

Dersom en person er syk, kan han eller hun smitte mellom 12 og 18 andre, dersom disse ikke har tatt vaksinen. Konsekvensen er størst for de minste barna og personer med svekket immunforsvar.

Fram til 1990-tallet ble hundretusenvis av mennesker smittet av meslinger hvert år i Europa. I Norge førte sykdommen til at mellom fem og ti barn døde hvert år, før vaksinen kom i 1969.

Men etter at vaksinasjonsprogrammer ble satt i gang, så vi et jevnt fall i antall smittede i Europa fram til 2016.

Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde hatt som mål å utrydde meslinger fra Europa innen 2015. Og vi var godt på vei. I 2016 var det bare 5273 mennesker i Europa som fikk meslinger, ifølge tall fra organisasjonen.

Urovekkende

Meslinger skulle, som kopper, vært en utradert sykdom i Europa. Men så begynte det å skje noe urovekkende. Flere og flere begynte å tro på påstander om at vaksiner er farlige, og sluttet å gi sine barn vaksiner de trengte. I Europa har det vist best igjen på meslinger.

I 2017 gikk antall tilfeller av meslinger kraftig opp, til 23.927. Og bare i løpet av første halvår dette året, hadde det blitt registrert mer enn 41.000 tilfeller av meslinger i Europa. 37 av disse døde av sykdommen, ifølge WHO.

Det er akkurat nå utbrudd av sykdommen i flere land i Europa: Hellas, Irland, Romania og Slovakia.

Minst 95 prosent av befolkningen må være vaksinert for at sykdommen ikke skal kunne spre seg.

Men i dag er det bare 85 prosent eller færre i en rekke europeiske land som er vaksinert. En av hovedgrunnene er at flere og flere mennesker i rike, vestlige land har fått det for seg at vaksiner er farlige.

Forskjellige typer motstandere

WHO har tidligere delt inn vaksinemotstandere i tre grupper.

Den første gruppen består av de som tror det er en sammenheng mellom vaksine og autisme. Og som fortsatt tror på en studie fra 1998 av den diskrediterte legen Andrew Wakefield – til tross for at denne studien ble tilbakevist og trukket tilbake i 2004, og til tross for at den har blitt motbevist gjennom en rekke studier.

Den andre gruppen består av mennesker med tilhørighet til det antroposofiske miljøet, som viser til Rudolf Steiners filosofi. Her står alternativ medisin sterkt. Steiner mente meslinger er en «transformerende» sykdom som man kommer styrket ut av.

Den tredje gruppen består av de som påstår at det er kreftfremkallende stoffer i vaksiner, noe som er tilbakevist gjennom en rekke studier.

Til tross for forsøk på å opplyse folk, vokser motstanden mot vaksiner.

Mistillit

I Italia sier Andrea Grignolio, som underviser i medisinhistorie og bioetikk ved La Sapienza-universitetet i Roma, til CNN at han tror holdningen i hans land henger sammen med en global trend: En generell mistillit til leger og forskere. Mistillit til de som kan tolke og forklare data.

Etter at internett kom, har mange mennesker en illusjon om at de kan finne og tolke data selv, mener Grignolio.

Dette ble bekreftet i en studie publisert i august i år, som viste at 71 prosent av de som trodde vaksiner førte til autisme, mente at de kunne mer enn fagfolkene.

Men når de måtte de svare på spørsmål om hva autisme var, viste det seg at de som trodde de kunne mest, egentlig var de som kunne minst.

Foruroligende

Takket være høy vaksinasjonsdekning, er meslinger fremdeles en sjelden sykdom i Norge. Men vaksinemotstanden er også høyst til stede i enkelte grupperinger her. Tidligere i år var det også tre tilfeller av sykdommen her til lands.

Som Michael Kinch skriver i boken «Between hope and fear - A history of vaccines and human immunity»: Vaksiner har reddet millioner, muligens milliarder av liv. Han beskriver det som noe av det viktigste som har skjedd innen medisinsk forskning.

«Det er derfor dypt foruroligende at en betydelig minoritet av folk i verden i løpet av de siste årtiene i de rikeste landene i verden har vendt seg mot dem. Denne antivaksinemotstandsbevegelsen har til og med fått støtte fra Donald Trump», skriver han.

Det er ikke voksne med vrangforestillinger som tror på konspirasjonsteorier, falske nyheter, «alternative fakta» og usannheter vi skal beskytte. Det er de uskyldige barna.

Da må vi sørge for at de får den beskyttelsen de trenger. Ingen bør kunne nekte å gi sine barn vaksiner.