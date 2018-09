En helg med nattevakter setter seg i kroppen. Jeg våkner opp. Klokken er 10 på formiddagen, og øyenlokkene føles tunge. Det strammer over pannen. Nakken og skuldrene er støle. Mest av alt føles det som jeg har vært på fylla. Jeg er sliten og trett, men det handler ikke bare om fysisk tretthet. Alle synsinntrykkene må absorberes. Det er så mange av dem.

De siste to årene har jeg dukket ned i Oslos kriminelle underverden. Jeg har sittet i baksetet av en politibil og observert. Jeg har gravd etter informasjon i det kriminelle miljøet. Jeg har snakket med gjenger, tidligere ranere og torpedoer. De har fortalt meg deres historier, drømmer og opplevelser. Jeg har fått et innblikk i samfunnets skyggeside, og har skrevet to bøker om det jeg har sett. Det var en ny og ukjent verden for meg. Det åpnet opp perspektiver.

Kontraster

I det sivile livet sitter jeg hjemme i sofaen i et trygt hjem. Jeg drikker en kopp kaffe eller te. Jeg sysler med hverdagslige ting som alle andre. Prater med naboen, lager mat, tar en dusj. Så tar jeg på meg en skuddsikker vest og blir med politiet på jobb. Lyset, luktene og lydene endrer seg. Jeg blir vitne til en brutal verden. Jeg ser vold og hat utspille seg rett foran meg. Jeg ser kriminelle som lister seg rundt blant leilighetsblokker og hus. De trekker inn i oppganger og smetter inn i biler. Jeg er med på spaning, utrykninger, biljakter og razziaer. Jeg ser politifolk som lader våpen og snakker om hva de må gjøre om det blir skyting. Kroppen fylles med adrenalin, og hodet er konsentrert. Jeg er til stede med hele meg. Og så, etter en lang vakt, tar jeg av meg vesten, leverer fra meg sambandsutstyret og kjører hjem. Der venter hverdagen med alle sine gjøremål. Golv må støvsuges, oppvaskmaskinen må settes på, det er foreldremøte på barnas skole. Jeg glir inn i den vanlige tralten, en jevn og forutsigbar tone. Kontrastene til byens underverden er gedigne.

Ekkokammeret

Kanskje trenger vi alle å røskes opp av vår trygge tilværelse noen ganger. Slik unngår vi å gro fast i våre vante tanker og forestillinger. I sosiale medier finner algoritmene ut hva vi interesserer oss for. Klikker jeg liker på fotballnyheter, får jeg flere nyheter om fotball. Klikker jeg liker på Høyre sine oppdateringer, får jeg mer informasjon om Høyre. Og signaliserer jeg at jeg kunne tenke meg å reise på ferie til Spania, får jeg informasjon om severdigheter i Malaga eller Madrid. Kanskje burde jeg heller forsøke et nytt reisemål, for eksempel Argentina. Jeg kan lite om Argentina. Men dette tar ikke algoritmene høyde for. Algoritmene gir meg mer av det jeg liker og mindre av det jeg misliker. Eller rettere sagt: Algoritmene gir meg mindre av det de tror at jeg misliker. Algoritmene hjelper oss å gjøre det vi gjør på arbeidsplasser, i idretten, på skolen og i kulturlivet, når vi søker sammen med likesinnede og omgir oss med folk som mener det samme som oss. Meninger blir gjentatt og forsterket i samme gruppe helt til folk blir skråsikre på at de har rett.

Det er noe menneskelig over dette. Noe trygt. Men passer vi ikke på, forsvinner nyansene, mangfoldet og alternativene. Passer vi ikke på, blir det oss mot dem. Passer vi ikke på, søker vi bekreftelser og ikke lærdom. Vi leter ikke lenger etter svar, vi leter etter argumenter som underbygger det vi tror er svaret. Slik går vi i bekreftelsesfellen. Resultatet kan bli riktig ille. En bedriftsleder legger ikke merke til at markedet har endret seg, og ingen gjør ham oppmerksom på det. En fotballtrener erkjenner ikke at systemet hans ikke fungerer, en forsker ser seg blindt på sin egen hypotese, en forelder oppdager ikke at sønnen har problemer. Vi blir stående bom fast i våre egne forestillinger fordi vi ikke lenger er åpne for muligheter og andre alternativer. Vi ser ikke det som er rett foran oss, for vi vet ikke hva vi skal se etter. Til tross for at vi får stadig mer informasjon, blir vi ikke smartere. Vi blir dummere. Og mer ekstreme.

Hvor ofte har du snakket med en bankraner?

Spør og få svar

Jeg lytter gjerne til en professor, coach eller bedriftsleder som forteller meg hvorfor livet er bra. Men jeg vil også høre på en kriminell som forteller meg hvorfor alt gikk galt. Noen ganger kan du lære mer om samfunnet av en gammel bankraner som har startet et nytt og bedre liv, enn all verdens Powerpoint-presentasjoner på kurs og konferanser. Men hvor ofte har du snakket med en bankraner? I stedet går vi på konferanser, vi sitter i møter og leser bøker om ressurssterke mennesker som forteller oss hva vi bør vite om livet. Det blir for snevert.

Warszawa har ikke endret seg. Men det har jeg.

Helt ny by

Jeg var nylig i Warszawa, en by jeg alltid har likt. Den polske hovedstaden har mange gode restauranter og puber. Her finnes mye å lære for den historieinteresserte. Før jeg begynte å skrive om kriminalitet, la jeg merke til arkitekturen i gamlebyen, museene, galleriene og de store kjøpesentrene. Sist gang jeg var i Warszawa så jeg mennesker som smatt inn i smug, biler som stoppet uten grunn og mistenkelig aktivitet i bakgater. Jeg kjente igjen tegnene og metodene fra narkotikatrafikken i Oslo. Warszawa har ikke endret seg. Men det har jeg.