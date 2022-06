Det vi vet. Og det vi ikke vet

KOMMENTAR: Foreløpig vet vi ikke hvorfor Zaniar Matapour begynte å skyte mot folk i Oslo. Den uvissheten er nesten ikke til å holde ut.

Politiet sperret av og sikret spor i et større område i Oslo sentrum natt til lørdag.

Harald Birkevold Kommentator

Dette skrives 19 timer etter at de dødbringende skuddene falt en vakker sommerkveld i Oslo. To personer er drept og 21 er skadet etter masseskytingen utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo natt til lørdag. Ti av de skadede er alvorlig skadet, men ikke livstruende.

Det vi vet nå, er at gjerningsmannen er den 42 år gamle Zaniar Matapour, en norsk statsborger som kom til Norge som flyktning fra den kurdiske delen av Iran da han var mindreårig. Vi vet også at Matapour har vært kjent for politiet fra før, og at han blant annet er domfelt for vold og trusler.

Psykiske problemer

Vi vet også at mannen siden 2015 har vært i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på grunn av mistanke om at han har knyttet seg til et ekstremistisk islamistisk miljø. Vi vet at han var i samtale med PST om dette så seint som i mai.

Vi vet i tillegg at 42-åringen har slitt med sin psykiske helse, blant annet heter det i en dom fra 2016 at han er paranoid schizofren.

Vi vet at han benyttet seg av to våpen, et av dem et automatgevær. Våpnene er uregistrert og av eldre modell.

Blomster og regnbueflagg

Skeive ofre

Vi vet også at gjerningsmannens bosted ligger bare noen minutters gange fra åstedet der han først åpnet ild, mot mennesker som befant seg på og ved uteserveringen til musikkbaren Per på Hjørnet.

Vi vet at politiet etterforsker ugjerningen som drap og drapsforsøk, samt terror eller hatkriminalitet. Vi vet at det er satt i gang en prejudisiell undersøkelse for å forsøke å finne ut om gjerningsmannen er psykisk syk.

I tillegg vet vi at uansett hva Matapours motiv viser seg å ha vært, har statsminister Jonas Gahr Støre rett når han sier at uansett hva som var motivet, er det skeive miljøet i Norge et offer.

Rask innsats

For Per på Hjørnet ligger bare et steinkast fra London, som i flere tiår har vært et av Oslos mest populære samlingssteder for det skeive miljøet og deres venner. Og gjerningsmannen beveget seg nedover mot London etter at skytingen begynte. Han ble overmannet og lagt i bakken, med stor innsats fra tilfeldige sivile på stedet, bare minutter etter at skytingen begynte. Det tok under fem minutter fra politiet fikk melding om skyting til mannen var pågrepet.

Det er trolig denne raske og resolutte innsatsen som er årsaken til at ikke flere liv gikk tapt.

Ukjent motiv

Så til det vi ikke vet.

Vi vet ikke hvorfor 42-åringen gjorde dette. Det har han så langt ikke sagt noe om, fordi han først nektet å forklare seg og deretter avbrøt det første avhøret.

Vi vet altså ikke om han åpnet ild for å drepe og skremme skeive, natten før den store og etterlengtede Pride-paraden i Oslo.

Lite er så skremmende som det uforståelige

Vi kjenner foreløpig ikke identiteten til dem som ble drept og skadet.

Vi vet ikke om han hadde et definert mål, eller om han utelukkende var ute etter å drepe, uten noen spesifikke mål. Vitner har fortalt at han ropte Allahu Akbar, Gud er stor, i det han begynte å skyte.

Hvorfor? Hvorfor?

Vi vet ikke om han har etterlatt seg noe budskap, slik vi har sett at gjerningsmenn med liknende fremgangsmåte har gjort tidligere. Og vi vet ikke om han har samarbeidet med noen i forkant av angrepet.

Vi vet ikke om han først åpnet ild mot Per på Hjørnet fordi han trodde at puben var et samlingssted for skeive. Eller om han bare valgte seg et tilfeldig sted i nærheten av hjemmet.

Flommen av sjokk, sorg, fortvilelse og raseri fra folk i og rundt det skeive miljøet, inkludert venner av meg, gjør enormt inntrykk. Det er hevet over tvil at hatkriminalitet, utstøting og avvisning fører til at skeive som gruppe har målbart lavere livskvalitet, og at mange skeive føler på en redsel.

Roser og regnbuer

Og det er så himmelropende urettferdig, så ondt, å ikke unne andre å få oppleve kjærlighet, aksept og inkludering. Hvordan er det mulig å hate noen for hvem de elsker?

Det er derfor bare tanken på at 42-åringen har gått målrettet etter det skeive miljøet er så opprivende.

Men vi vet altså ikke. Ikke ennå.

Svarene som må skaffes, kommer forhåpentlig raskt. For denne uvissheten er en rik grobunn for spekulasjoner, for frykt og for polarisering. I mellomtiden kan det ikke bli nok hjerter, regnbuer og roser i feeden min.