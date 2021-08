Sp + SV = sant

KOMMENTAR: Det er klart at Senterpartiet vil sette seg ned og forhandle makt med både Ap og SV etter valget. De tør bare ikke fortelle sine potensielle velgere det.

Trygve Slagsvold Vedum ble lansert av Senterpartiet som statsministerkandidat. Til høyre SV-leder Audun Lysbakken.

Hilde Øvrebekk Kommentator

De siste par ukene har ikke vært noe særlig hyggelige for Senterpartiet.

Først smalt VGs meningsmåling ned som et lynnedslag forrige torsdag. Den viste at partiets oppslutning hadde falt til 15,3 prosent fra 18,2 prosent i juni. Det var Sp’s dårligste enkeltmåling siden februar 2019.

Så kom en ny meningsmåling fra TV2 søndag, som viste en oppslutning for Sp på bare 13 prosent. For ni måneder siden var partiets oppslutning oppe i hele 22,1 prosent.

I en måling utført av Norstat for Aftenposten denne uken, gikk Sp tilbake med 4,3 prosentpoeng, og fikk enda lavere oppslutning på 12,8 prosent.

Ap fikk 24,9 prosent i VGs måling, 22,7 prosent hos TV2 og 26,8 prosent i Aftenpostens måling. SV fikk 9,5 prosent i alle tre målingene.

Senterpartiets fall og Arbeiderpartiets og SVs fremgang endrer maktbalansen på rød-grønn side.

Fra Frp til Sp

Den siste målingen fra Aftenposten viste også at mer enn 53.000 personer som stemte Høyre i 2017, nå sier at de vil stemme på Sp. Det samme gjelder for over 68.000 tidligere Frp-velgere.

Kilder i Sp har sagt til Aftenposten at dette nå er partiets strategi, å stjele flere av disse velgerne over på deres side.

Men denne strategien vil bli langt fra uproblematisk.

Når Frp-leder Sylvi Listhaug avkrever Vedum et svar på om han vil samarbeide med SV etter valget, vet også hun godt at de velgerne Sp har «stjålet» fra Frp, ikke vil være like positive til at partiet de har hoppet over til vil være positive til et sånt samarbeid.

Og nettopp derfor vil ikke Vedum svare på dette spørsmålet.

Kjernen i problemet

Akkurat dette er kjernen i problemet til Senterpartiet. På den ene siden er partiet allerede splittet i to fløyer. For selv om partiet i dag ligger på den politiske venstresiden og brøt med Høyre etter EU-striden på 1990-tallet, har det likevel samarbeidet med høyresiden i flere regjeringer.

Og på den andre siden er partiet splittet i spørsmålet om samarbeid med SV. Tidligere partileder Liv Signe Navarsete og partiveteran Per Olaf Lundteigen har advart mot å lukke døren for SV. De fikk denne uken støtte fra en rekke lokale Sp-topper i Nord-Norge.

Nestleder Ola Borten Moe har samtidig kategorisk avvist et samarbeid med SV.

Statsministerkandidaten

Senterpartiet har på mange måter malt seg selv inn i et hjørne.

Etter flere måneder med spørsmål om Vedum så seg selv som statsministerkandidat, tok partiet saken i sine hender. Landsmøtet i juni vedtok at Vedum skulle være deres statsministerkandidat.

Men det kreves mer av en statsministerkandidat enn en partileder. Og Vedum har blitt møtt med flere og flere kritiske spørsmål som det virker som han sliter med. Og som har stilnet latteren en del.

Vedum som statsministerkandidat virker mer og mer ubekvem, og han svarer ofte ikke på spørsmål mange velgere lurer på. Ikke bare om samarbeid etter valget, men også om partiets politikk.

Klima

FNs klimapanels siste rapport har også blitt et problem for Senterpartiet. Etter publiseringen av deres siste rapport har valgkampen handlet mer og mer om den saken Senterpartiet ikke klarer å være tydelige på – klima. Og mindre om partiets store sak – sentralisering.

Partiets vekst skyldes nettopp tydelighet i motstand mot sentralisering. Og dette er noe som har gjort at velgere fra hele det politiske spektrumet har hoppet over til Senterpartiet. Når man har så mange interesser å ta vare på, blir det også vanskelig å tilfredsstille alle.

Det skjedde også i 1997, da Senterpartiet hadde vokst seg store på EU-motstanden. Målingene i starten av valgåret lå på rett under 12 prosent. Men oppslutningen kollapset i valginnspurten, og valgresultatet ble på bare 7,9 prosent.

Spill og posisjoner

Til Aftenposten uttalte Vedum at tiden nå er moden for «litt ordentlig politisk debatt», der partiene kan si hva de ønsker med Norge: «Jeg tror folk er lei fokus på spill og posisjoner».

Han har helt rett i at det har blitt mye snakk om spill og posisjoner i denne valgkampen. Men det må også Vedum og Sp ta sitt ansvar for. For når Vedum ikke vil svare, gjør han det motsatte av å legge denne ballen død.

Vedum går ikke så langt som å love en regjering uten SV. Han sier at han foretrekker en regjering med Arbeiderpartiet. Totalt 17 ganger var svaret det samme sa TV2 spurte Vedum om Sp er åpen for en regjering med SV eller ikke: «Vi ønsker en Sp- og Ap-basert regjering».

Men det er ikke alltid at det er nok å ønske seg noe.

Det er selvfølgelig mulig å danne en mindretallsregjering, men denne må likevel ha støtte fra andre partier. Og da blir SV det opplagte partiet å samarbeide med.

Kompromisser

Alle vet jo at regjeringer ikke blir til uten samarbeid og kompromisser. Bare se på det som skjedde da tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fire dager før valget i 2017 hevdet at det var «ekstremt usannsynlig» at Venstre ville gå inn i regjering med Frp, uten KrF.

14. januar 2018 besluttet de å gjøre nettopp det.

På samme måte er det verken en god strategi å utelukke noe helt, eller å være så vag man kan for å prøve å skjule det som kan komme.

For er det noe som er helt sikkert, så er det at Senterpartiet etter valget vil sette seg ned og snakke regjeringsmakt med både Ap og SV. De tør bare ikke si det nå før valget, i frykt for å miste oppslutning hos en del av sine mange nye potensielle velgere.

Mye tyder på at dette nå virker mot sin hensikt.