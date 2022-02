Hvorfor er Stavanger-regionen så lite attraktiv?

GJESTEKOMMENTAR: Vi er best på det viktigste, men kanskje ikke så mye mer.

«Det gode livet finner regionens innbyggere på hytter i Sirdal, Sørlandet eller en strand i Spania. Når de er hjemme, jobber de», skriver Ståle Økland.

Ståle Økland Skribent

Hvert år gjør Telemarksforskning analyser av norske regioners attraktivitet. I deres studie av Stavanger-regionen fra 2021 får vi bekreftet det vi visste, at vi er i norgestoppen når det gjelder næring. Vi har hatt sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn resten av landet den siste tiårsperioden, selv om veksten har vært lavere de siste fem.

Fundamentet for god samfunnsutvikling er altså på plass. Men så kommer den dårlige nyheten: De siste fem årene har vi hatt netto utflytting til andre deler av landet. Og nettoflyttingen har vært større enn ventet.

Telemarksforskning konkluderer: «Stavanger-regionen synes derfor ikke å ha vært en attraktiv bostedsregion.»

Studien ble ledet av Knut Vareide, Norges kanskje fremste ekspert på flyttemønstre.

Oljekrise?

Da jeg leste studien for første gang, tenkte jeg at den lave bostedsattraktiviteten måtte skyldes oljekrisen i 2014–2017 og 2020. Rogaland gikk fra å ha landets laveste arbeidsledighet til landets høyeste. Selv om mange arbeidsledige kom i jobb igjen etter kort tid, skapte oljekrisen turbulens og usikkerhet i regionen.

Samtidig gjorde svak kronekurs og lav rente at andre deler av norsk næringsliv gikk godt. Det oppstod geografiske forskjeller.

Jeg tok kontakt med Knut Vareide, som kunne fortelle at Stavanger-regionen skiller seg fra Bergen og Trondheim på et viktig punkt: Når næringslivet går dårlig, flytter folk fra Stavanger. Det gjør de ikke i samme grad i Bergen eller Trondheim.

Stavanger-regionen har hatt folketallsvekst de siste 10 årene, og i gode tider har vi hatt høy nettoinnvandring, men mesteparten av befolkningsveksten i regionen kommer fra høye fødselstall, ikke tilflytting.

Problemet med manglende attraktivitet stikker altså dypere enn oljekrisen. Hvorfor er tilflyttingen så lav?

Unik nok?

Da Stavanger kommune i fjor sommer arrangerte konkurransen #UngSiddis, hvor ungdom fra 13 til 19 år kunne lage videoer som viste frem hva som gjør Stavanger til en bra by for unge, stakk Thomas Hatteland (19) av med seieren. Han fremhevet skateparker, treningsmuligheter, bylivet og alle folkene du treffer på bar. En ungdom i Trondheim kunne trolig sagt det samme om sin by.

Stavanger har et godt universitet, og dette burde skape tilflytting. Den anerkjente Times Higher Education-rangeringen plasserer UiS blant de 500 beste universitetene i verden, men likevel bak Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø.

Stavanger har i mange år vært kommunen i Norge som har brukt mest penger på kultur per innbygger. Vi har fin natur med strender, nuter og selveste Preikestolen i nærheten. Men heller ikke dette ser ut til å overbevise folk om å flytte til regionen.

For 10 år siden kunne boligprisene skremme folk bort. Den gang var det like dyrt å bo i Stavanger som i deler av Oslo. Slik er det ikke lenger. Siden 2013 har boligprisene stått stille, mens de nesten har doblet seg i hovedstaden. Men dette lokker ikke østlendinger vestover.

Det blir bare spekulasjoner, men kanskje er Stavanger-regionen først og fremst en «jobbeby», og ikke en by for det gode liv. Det gode livet finner regionens innbyggere på hytter i Sirdal, Sørlandet eller en strand i Spania. Når de er hjemme, jobber de. Det er kø på Motorveien før klokken sju om morgenen.

Fargegata i Stavanger – her pyntet til mørketiden sist høst – er internasjonalt kjent, og regionen har en rekke attraksjoner, men utenfor fylket er det svært mange nordmenn som ikke vet noe særlig om Stavanger-regionen.

Geografi

Noe vet vi. Rent geografisk ligger Stavanger-regionen plassert i et hjørne av Norge, lengst sør på Vestlandet. Det er ikke et sted du kjører gjennom eller tilfeldigvis stopper. Skal du til Stavanger, må du ville det.

Jeg bodde mange år i Oslo, og i min vennekrets var det knapt noen som hadde besøkt Stavanger-regionen. Én hadde vært på Bore for å surfe. En annen hadde vært på et svømmestevne. De som hadde vært i Stavanger, snakket om utelivet, pulsen og det internasjonale miljøet. De ville gjerne komme tilbake om anledningen bød seg.

Jeg har ikke tall, men tipper at kunnskapen om Stavanger-regionen blant nordmenn flest er liten. Folk vet kanskje at vi er oljehovedstaden, og i nylig har historien om Stavanger-regionen gjennom tv-serien «Lykkeland» igjen rullet over skjermene. Men å bli forbundet med olje er ikke lenger en fordel. Olje og gass sliter betydelig med omdømmet.

Regionen har heldigvis mer å by på. Vi har Fargegata, hyggelige Langgata i Sandnes, Hå gamle prestegård og turløyper på Høg-Jæren. Vi som bor her, vet alt dette, og vi liker oss her. Vi kan sikkert bli bedre på markedsføring, for vi har mye å vise frem, men trolig handler det om mer enn markedsføring. Det handler også om kvaliteter og struktur.

Samling

Jeg tror det ville hjulpet om Stavanger-regionen ble en ordentlig region og ikke bare en klynge av byer, kommuner og tettsteder som slåss innbyrdes. Jeg tror at vi hadde blitt mer attraktive om vi hadde hatt en felles retning. Slik er det ikke nå. Folk «potla og græve» i hver sin kommune med hver sine utfordringer.

Så må det sies: Stort er ikke alltid bedre enn smått. Det trenger ikke være et mål å bli mer attraktiv for andre, så lenge vi trives selv.

Telemarksforskning forventer uansett en folketallsvekst i Stavanger-regionen, men skriver: Veksten kan bli betydelig sterkere dersom Stavanger-regionen oppnår samme bostedsattraktivitet som Bergen- eller Trondheim-regionen.