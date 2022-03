Hva nå, Hadia Tajik?

KOMMENTAR: Tusenkronersspørsmålet er nå om Hadia Tajik får fortsette som nestleder i Ap og dermed får en bedre sjanse til å bygge seg opp igjen.

Hadia Tajik (Ap) gikk av som Arbeids- og inkluderingsminister onsdag ettermiddag. Hva nå, spør kommentator Harald Birkevold.

De siste dagene av Hadia Tajiks korte periode som statsråd var ikke pene å se på. For den drevne og smarte dama fra Bjørheimsbygd ble presset fra skanse til skanse i en nesten tro kopi av avgangene til så mange topp-politikere før henne.

Fra Audun Lysbakken (SV, 2012) til Sylvi Listhaug (Frp, 2018) til Trond Giske (Ap, 2018) til Kjell Ingolf Ropstad (KrF, 2021) til Eva Kristin Hansen (Ap, 2021), for å nevne bare noen, går det en rød tråd i det nesten teateraktige eller rituelle ved disse affærene. Først en hendelse, som en avsløring i mediene, eller i Listhaugs tilfelle en hårreisende uttalelse. Deretter de første (bort)forklaringene, forsøkene på å styre debatten og kontrollere informasjon ut, deretter et økende press, nye hendelser, nye avsløringer, nye spørsmål. Av og til kritikk fra egne rekker. Også anonym kritikk. Og til slutt fallet. Avgangen.

Forsøk på kontroll

Hadia Tajik gjorde et forsøk på å ta kontroll over hendelsesforløpet - for hun kjenner jo meget godt til denne prosessen jeg har beskrevet. Hun gikk til frontalangrep på en sak Aftenposten ikke hadde publisert, vel vitende om at VG samtidig hadde en annen sak på beddingen – en sak med mye større sprengkraft.

Tajik er en kontrollert person. Med det mener jeg at hun trolig aldri gjør noe overilt eller ugjennomtenkt. I alle fall ikke nå, 38 år gammel, og i alle fall ikke i profesjonell sammenheng. Hun har heller ikke forsøkt å gjemme seg, men svart med maskinaktige, innøvde talepunkter om saken VG avdekket:

Det sentrale skjemaet

Hun ble ansatt som rådgiver ved Statsministerens kontor i 2006, 23 år gammel. Da hadde hun rett på pendlerbolig. Men skjemaet hun først sendte inn, viste ikke at hun hadde boutgifter på hjemstedet i Sandnes. Dermed ville hun måtte betale skatt av fordelen ved å ha gratis leilighet i Oslo. Derfor ble det sendt inn et nytt skjema som viste at hun leide en leilighet hos naboen til foreldrene.

Det har i ettertid blitt klart at hun aldri bodde der, og heller aldri betalte noen leie. I stedet, sier hun, betalte hun noen tusenlapper per måned hos sine foreldre til husholdningsutgifter. Dette har hun ikke i dag kunnet dokumentere. Hun har heller ikke kunnet dokumentere at hun pendlet hjem til Sandnes særlig ofte.

Den avgjørende tilliten

Tajiks forsvar har vært at dette er lenge siden, hun var ung, og at det er få som samler kvitteringer i så lang tid. Hun nekter kategorisk for at dette var en bevisst manøver for å unngå skatt, og for at hun har gjort noe lovstridig. Det kan stemme.

Saken er uansett strafferettslig foreldet, men som Tajik selv har påpekt, er hun som en offentlig person uansett nødt til å ha tillit.

Dette har blitt påpekt til det kjedsommelige, men det forundrer meg at ikke Tajik tidligere i prosessen innså at en med det øverste politiske ansvaret for paragrafrytterne i Nav ikke kan unnskylde seg med «uryddighet», «lenge siden» og «bare 23». Men dette var kanskje de beste argumentene hun hadde.

En god statsråd

Pressekonferansen onsdag ettermiddag der Tajik gjorde det klart at hun trekker seg som arbeidsminister, kom etter at tre tunge LO-forbund og LO-lederen selv hadde etterlyst klarere svar på spørsmålene om reelle boutgifter og reell pendling. Dette kan ha vært det som felte henne. Og samtidig viser det hvor alvorlig LO - som har betydelig innflytelse i Arbeiderpartiet - vurderer denne saken å være.

For LO har jo vært såre fornøyd med jobben Tajik har gjort som statsråd. I en turbulent tid for regjeringen, med strømsjokk og koronastengning, har hun levert på den politiske plattformen fra Hurdal. Likevel fikk hun arbeidstakernes store maskin mot seg.

Nestlederen

Nå kjemper Hadia Tajik for å beholde vervet som nestleder i Ap. Dette spørsmålet har garantert vært diskutert mellom henne og resten av partiledelsen - og med LO - i forkant av avgangen som statsråd. Det er åpenbart at både hun og de hun har snakket med tror at dette skal gå.

Andre partier vil være tilbakeholdne med å kommentere hvem som sitter i Aps ledelse. Deres kritikk har vært rettet mot hennes rolle som statsråd. Men mediene og ikke minst Arbeiderpartiet selv vil ikke nødvendigvis la henne i fred. Tvert imot. På pressekonferansen kom spørsmålene om nestledervervet umiddelbart. Hun vil fortsatt bli minnet om at Ropstad trakk seg både som statsråd og partileder.

Vei tilbake?

Det betyr at Tajik ikke er ferdig med denne saken uansett hvor mye hun måtte ønske. Det blir hun sannsynligvis ikke på lang tid hvis hun ikke kan skaffe til veie bedre svar på de helt naturlige spørsmålene som saken fortsatt reiser.

Beholder hun nestledervervet er veien kortere tilbake til toppen, kanskje til og med som statsråd. Det finnes også en politisk foreldesesfrist etter at den nødvendige botsgangen er unnagjort.

Hennes avgang er selvsagt nok et hardt slag for partiet, som allerede er skadeskutt av motbør i regjering, og der statsministeren naturlig nok har andre og enda mer presserende saker på sitt bord. Og her i Rogaland vil spørsmålet om hvem som skal erstatte henne i regjering presse seg på. For det skal jo aller helst være en annen rogalending.