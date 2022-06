Et håp om status quo

KOMMENTAR: Velger Sandnes Ap Arne Espedal som ordførerkandidat, er det fare for at de setter krokfot på seg selv.

Arne Buchholdt Espedal er innstilt som ordførerkandidat for Sandnes Ap.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nominasjonskomiteen i Sandnes Ap har bestemt at deres nye ordførerkandidat heter Arne B. Espedal.

Fylkesordfører Marianne Chesak hadde også meldt seg på ordførerkampen. Eneste mulighet for henne til å bli ordfører nå, er om det kommer forslag fra benken på nominasjonsmøtet neste uke.

Chesak mente det var på tide med en ny retning for Ap i Sandnes, uten Frp. Mens Espedal er på samme linje som ordfører Stanley Wirak, som har sagt at han håper og tror at Ap, Frp og Sp vil samarbeide også etter neste valg.

Men denne drømmen er det ikke sikkert at han kommer til å oppleve.

Les også De vil overta Ap-tronen etter Wirak

Borglis drømmescenario

For varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) er dette et drømmescenario. Etter valget blir det sannsynligvis han som bestemmer hvem han skal samarbeide med.

For på den andre siden står Kenny Rettore, Høyres ordførerkandidat i Sandnes.

Høyre hadde ordføreren sammenhengende i Sandnes fra 1994 til 2011. Men så raknet det i 2011.

Til tross for at Høyre gjorde et brakvalg under kommunevalget i Sandnes i 2011, gikk frem 7,3 prosentpoeng og fikk 30 prosent av stemmene, ble partiet snytt for både ordføreren og fire nye år ved makten.

Aps Stanley Wirak og Frps Borgli fant sammen i et noe uvanlig samarbeid. Og Høyre har siden 2011 ikke klart å komme seg tilbake i posisjon.

Men nå har også Rettore åpnet for et samarbeid med Borgli og Frp, og ser på Frp som en naturlig samarbeidspartner. Han har sagt at han heller ikke utelukker et samarbeid med Ap, dersom dette sørger for at Høyre kommer i posisjon.

Les også Høyre i Sandnes har valgt ordførerkandidat

Eiendomsskatt

En av de sakene som har splittet Høyre og Frp og Ap i Sandnes er spørsmålet om eiendomsskatt.

Kommunedirektør Bodil Sivertsen har foreslått ved flere anledninger å innføre eiendomsskatt. I 2017 ville hun innføre innføre eiendomsskatt på verk, bruk og næring fra 2020, noe hun mente kunne gi kommunen 105 millioner kroner i nye inntekter, pluss 44 millioner fra Forsand.

Daværende Høyre-leder Thor Magne Seland støttet rådmannens forslag om å forberede eiendomsskatt i 2020. Men Frp og resten av posisjonen sa tydelig nei.

Nå er kampen om eiendomsskatt ikke lenger noe som står i veien for et samarbeid mellom Høyre og Frp. For siden nederlaget i 2017, har også Høyre i Sandnes programfestet at de sier nei til innføring av eiendomsskatt både på næring og bolig.

Les også Arven etter Stanley Wirak

Kjemi og konflikter

En av de tingene som har holdt samarbeidet mellom Ap og Frp i Sandnes gående i 12 år, er uten tvil den personlige kjemien mellom Wirak og Borgli. Det er ingen garanti for at det er den samme kjemien mellom Borgli og Espedal.

Samtidig har ikke Borgli hatt et særlig godt forhold til Høyre i Sandnes de siste årene. Konflikten går helt tilbake til valgåret 2007, da Norunn Østråt Koksvik (Ap) tok innersvingen på Borgli med en samarbeidskonstellasjon mellom Ap, Høyre, KrF og Venstre. Selv om det var Frp som ble største parti i Sandnes det året, ble Borgli sittende i opposisjon.

Men Borgli er en pragmatiker, så det kan godt tenke seg at han ved neste sving velger seg Høyre dersom de kan tilby noe som gir Frp makt og innflytelse.

Les også Borgli om Chesaks Frp-nei: – Det kom litt brått på, dette

Krokfot

I forrige lokalvalg valgte Høyre Inger Klippen som ordførerkandidat. Hun hadde ikke det som skulle til for å markere seg mot Wirak. Nå er situasjonen snudd på hodet, der den ganske ukjente og så langt lite synlige Espedal skal kjempe om makten mot Rettore. Som over flere år har vært en markant figur i Sandnes-politikken.

Hadde Sandnes Ap valgt Marianne Chesak, ville det i det minste vært et friskt pust og noen som ville tilført noe nytt. Nå håper Sandnes Ap at status quo skal gi dem en automatisk seier.

Faren er at de heller setter krokfot på seg selv.