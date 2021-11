Stortingets dans rundt stats­budsjettet: Mye skrik og lite ull

KOMMENTAR: Blomstrende ord om regjeringens tillegg til statsbudsjettet er ikke så mye mer enn politisk sirkus. Det neste statsbudsjett, og det for 2024, vil vise retningen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) idet Vedum går på talerstolen i Stortinget og skal legge fram den nye regjeringens små forslag til endringer i Solberg-regjeringas statsbudsjett for 2022. Vil Støre og Vedum få SV til å slutte å protestere og begynne å drive realpolitikk? spør kommentator Harald Birkevold

Harald Birkevold Kommentator

Når politikere fra begge sider nå hamrer løs på regjeringens lille tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2022, kan det være greit å minne om hva et statsbudsjett er, og hvordan det blir til.

Langt de fleste utgiftene i et statsbudsjett, 1576 milliarder kr nå, er utenfor direkte kontroll. Dette er penger til pensjoner og trygdeytelser, lønn til offentlig ansatte, kjøp av varer og tjenester, samt daglig drift av byråkratiet som driver store deler av Norge.

Verdien av langsomt

Regnskaper og budsjetter for store offentlige virksomheter, som f.eks. statlige tilsyn eller institusjoner som Nasjonalbiblioteket og Jernbaneverket, er prosesser som maler og går fra år til år. Plutselige politiske initiativer kan i beste fall kan være en slags glasur på kaka.

Og godt er det, for det ville neppe være en god styringsmodell å la selve kjernen i offentlig virksomhet bli gjenstand for uforutsigbare og plutselige endringer. Det langsomme, noen ganger kalt det deliberative, er en verdi i seg selv.

Politisk impotens

Med dette som utgangspunkt er et enkelt statsbudsjett et viktig, men ikke avgjørende dokument. Et enkelt budsjett kan ikke mer enn å peke ut en forsiktig kursendring. En økning der, et kutt der. Det er kamp om forvaltning av knappe ressurser, med minst én hånd bundet på ryggen av det sakte malende og stillferdig dominerende byråkratiet.

Dermed blir de tre ukene regjeringen har hatt på seg til å foreslå endringer i budsjettet til den avtroppede regjeringen selvsagt altfor lite tid til å foreta seg nesten noe som helst.

Det er knapt til å unngå at det oppstår absurde situasjoner.

Likevel må stortingspolitikerne late som. Den nye regjeringen må prøve å gjøre to ting på en gang: Framsnakke de kosmetiske endringene den tross alt har tenkt å foreta, slik at regjeringen virker handlekraftig, – men samtidig, så snart det er formålstjenlig, understreke sin impotens i møtet med et budsjett som egentlig er så godt som urokkelig. Dette burde jo ikke fungere, men slik er spillets regler.

Og opposisjonen på begge sider må også spille skuespill. For selv om den vet hvordan saken ligger an, må også den hamre løs på de nokså ubetydelige endringene den ferske regjeringen har foreslått. Sånn går nu dagan’.

Nysnøen smelter

Det er knapt til å unngå at det oppstår absurde situasjoner, som når stortingsrepresentanter som for bare noen uker siden var statsråder forlanger svar på hvorfor den nye regjeringen ikke gjør mer, raskere.

Eller som når en foreslått økning i formuesskatten på 0,10 prosent framstilles som et frontalangrep på kapitalismen.

Eller når et foreslått kutt på 400 millioner kr i overføringene til et statlig investeringsselskap blir til et ondsinnet angrep, et slags takk for sist fra Ap til Stavangers eget Nysnø. Tenk, den nye næringsministeren har ikke engang besøkt dem, til tross for at han faktisk har vært i Stavanger! Det er en skandale!

Men nei, det er ikke det. Nysnø får bare litt mindre mer penger. I neste budsjett kan det bli enda mer. Og det vet jo både Høyre og Venstre godt. Egentlig.

Budsjett og taktikk

Rødt og SV raser på sin side over at regjeringen ikke gjør nok raskt nok for dem som har minst. Jeg kan forstå skuffelsen over at arbeidsledige ikke vil få rett på feriepenger, hvis det blir vedtatt, men det er heller ikke utenkelig at dette er noe Ap og Sp har kalkulert med å gi SV som en «seier» i budsjettforhandlingene.

For dette psykologiske eller taktiske elementet ligger alltid inne når en mindretallsregjering legger fram et budsjettforslag. Regjeringens uttalte mål er å gjøre SV til budsjettpartner. Da må budsjettforslaget inneholde noen muligheter for SV til å få gjennomslag. De manglende feriepengene kan meget gjerne være et slikt.

SV spiller nemlig også et spill. Ved å si nei til å delta i regjering sa partiet fra seg betydelig innflytelse. Den daglige ledelsen av et departement gir en enestående mulighet til å påvirke gjennom å prioritere.

Dermed gjenstår muligheten til å påvirke fra Stortinget. Men da må SV akseptere mange kompromisser. For det er helt utenkelig at partiet kan oppnå så mye gjennomslag i skatte- og klimapolitikken som det ønsker. Særlig i møte med et tilleggsforslag som bare innebærer flikking på et budsjett fra Solberg-regjeringa. SV må holde seg for nesen og satse på økt innflytelse ved neste korsvei.

Erna og Jonas

For det er det neste statsbudsjettet, og ikke minst budsjettet for 2024, som er avgjørende. Det er de budsjettene som skal peke ut retningen. Erna Solbergs regjeringstid er illustrerende.

Reformpolitikeren Erna Solbergs store drøm var å klamre seg til makta i fire år til. For hun innså raskt at åtte år med stoisk ro i et til tider kaotisk regjeringskollektiv ikke var nok til å få snudd supertankeren som den norske offentlige forvaltningen er. 12 år mente hun var nødvendig for å få satt et varig borgerlig stempel og peke ut en ny ideologisk kurs for landet.

Jonas Gahr Støre forstår nok Solberg godt. Også han vet at det vil ta lang tid før hans regjering har klart å sette et tilsvarende stempel på norsk politikk. Spørsmålet er om han får denne tiden. Hvis SV nekter å skitne seg til ved å drive realpolitikk, vil Støre tvinges til å se seg om etter andre allierte. Det kan bli en turbulent reise.