De siste 100 årene har det vært syv ordførere fra Arbeiderpartiet i Stavanger, siste gang var i 1993. Hvorfor har det vært sånn og hvorfor skal valget i år være annerledes enn de seks foregående valgene?

Personlige relasjoner?

Min erfaring er at lokalpolitikk veldig ofte handler om personer og personlige relasjoner, og mindre om store politiske skillelinjer. De kommunale budsjettene er trange, og mesteparten av budsjettene er bundet opp i lønn til lærere, sykepleiere og til andre lovpålagte oppgaver. Det er lite rom for store markeringssaker og tydelige skillelinjer mellom partiene.

Personkjemien mellom Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V) og både tidligere høyreordfører Leif Johan Sevland og dagens høyreordfører Christine Sagen Helgø har vært eksepsjonelt god. De har samarbeidet lenge og bygget seg opp et solid tillitsforhold – og, viktigst av alt, de har likt hverandre godt. Disse faktorene har nok, i større grad enn politiske saker, vært avgjørende for at Høyre har hatt ordførerkjedet i 24 år.

Ny kommune, nye muligheter?

Spesielt tre forhold gjør årets valg blir mer spennende enn vi er vant med.

For det første går Rennesøy og Finnøy inn i Stavanger. Dette vil sannsynligvis styrke sentrumspartienes oppslutning og gjøre dem til en enda større maktfaktor når vervene skal fordeles (Rennesøy har i dag ordfører fra Sp, Finnøy har ordfører fra KrF).

For det andre stiller alle de tre sentrumspartiene med nye toppkandidater som ikke har de lange personlige relasjonene til Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes. Rent politisk kan vi skimte et tydeligere Sp med ordførerkandidat Dagny S. Hausken i spissen. Under KÅKÅ Kverulantkatedralens ordførerkandidatdebatt 7. februar var hun tydelig i sin motstand mot kommersielle aktører innen skoler, barnehager og omsorg.

For det tredje har Ap, SV, Rødt og MDG i Stavanger stilt med felles alternativt budsjettforslag . Det betyr at de allerede har avklart en del ting seg imellom, både med tanke på smertegrenser og felles politikk. Og, tilbake til personkjemi: Alle timene som har gått med på å forhandle fram et felles budsjett, er også med på å styrke tillit og relasjoner på tvers.

Ulempen med dette, og kanskje spesielt for Ap, er at partiet ikke får brukt opposisjonstilværelsen til å markere egne partistandpunkt. Velgerne stemmer jo som kjent på partier, ikke konstellasjoner. Mitt inntrykk fra debatten på KÅKÅ er at dette kanskje blir de røde partienes utfordring i valgkampen; hva er forskjellen mellom dem?

Med et «fristilt» sentrum som kanskje ikke engang står samlet etter valget, ser det skumlere ut for Hernes enn det har gjort for Høyre på veldig lenge.

Ap+ Høyre = ?

Et annet interessant moment er mulighetene for å blåse liv i gamle glør mellom Ap og Høyre. NRK-serien «Lykkeland» minner oss på at oljehovedstaden ble etablert gjennom bred konsensus mellom de to store partiene. Så sent som i perioden 2003–2011 var Ap og Høyre uatskillelige i stavangerpolitikken og var enige om både stort og smått når det gjaldt styring av byen.

Hernes har flere ganger tatt til orde for at han hilser Ap velkommen tilbake i folden. På KåKÅ-debatten uttrykte han stor begeistring for fylkespolitikken, hvor alle partier, unntatt Frp og SV, er med og styrer. Det er verdt å merke seg at Ap, på sin side, ikke har avvist et samarbeid med Høyre til høsten, så veiene til ordførerkontoret kan være mange for Høyre også etter valget.

Er det så hytt?

Det er, som nevnt, et svært begrenset politisk handlingsrom i kommunale budsjetter. Ifølge rådmannen vil dette handlingsrommet bli svekket ytterligere i overskuelig framtid. Det er en viss uenighet om prinsipielle spørsmål knyttet til private velferdsaktører, og så er det en uenighet om hva kommunens rolle skal være i næringspolitikken, men i det store og det hele er det småpenger som skiller de to sidene i stavangerpolitikken.

Bortsett fra Rødt, som vil utfase oljenæringen innen 2030, og MDG, som vil vil gjøre det på 15 år, er det stor enighet om fremtiden til regionens viktigste næring. Spennende blir det først dersom Arbeiderpartiet nasjonalt går inn for store endringer i oljepolitikken. Da kan vi oppleve å få en ordfører og en samarbeidskonstellasjon som er programforpliktet til å jobbe aktivt mot oljå. Det blir i hvert fall annerledes enn hva vi er vant med.

Demokratiets helter

Høstens valg blir uansett mer spennende enn på veldig lenge. Ved inngangen til årets valgkamp har jeg en appell: Lokalpolitikk handler om personer. De som stiller til valg til høsten, gjør det fordi de har et brennende ønske om å gjøre samfunnet bedre. De gir av seg selv, sin egen fritid og sitt eget engasjement. De deltar på lange møter kveldstid, reiser på kurs i helger og står på stands når det regner. Uavhengig av om Stavanger blir rødt eller blått etter høstens valg er vi alle avhengig av at vi har folk som er villig til å ta dette ansvaret og gjøre denne jobben.

Derfor, neste gang du treffer en politiker på gata, enten det er en du er enig eller rykende uenig med, stopp opp, gi vedkommende en klapp på skulderen og si «takk!».