Da valgkampen i 2017 ble sparket i gang for alvor i fjor høst, under den politiske Gladmaten, eller Arendalsuka som den også er kjent som, ble det arrangert en såkalt duell mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og partileder i Frp, Siv Jensen.

Bakteppet var den gang, som nå, at Hareide var sint. Han var sint fordi Frp, med Sylvi Listhaug i spissen, hadde sagt og skrevet ting som provoserte ham. I august, noen uker før Arendalsuka, hadde Listhaug beskyldt Hareide og KrF for å «sleike imamar oppetter ryggen», altså å være for ettergivende i møtet med radikal islam.

Sylvi er rød klut

Dette var i en situasjon der statsminister Erna Solberg var på ivrige frierføtter for å lokke KrF og Hareide med i et regjeringssamarbeid.

Hareide vant den duellen mot Jensen overlegent. Fordi Hareide blir en annen mann når han får snakke om det som ligger ham aller nærmest.

Hareide anser Sylvi Listhaug som en konstant provokasjon mot verdiene han setter høyest. Nestekjærlighet, empati, tilgivelse, dialog. Han anser hennes polariserende retorikk for å være det motsatte av den samtalen han ønsker å føre om vanskelige og viktige spørsmål.

Tilgivelse og tillit

Korset Listhaug bærer i halsen hjelper ikke. Snarere blir korset en påminnelse om hva som skiller dem.

Derfor var talen som Hareide holdt til landsstyret i KrF så god. Hareide snakker fra hjertet om et tema som han er sterkt opptatt av. Han har tilgitt Listhaug, men kan han ha tillit til justisministeren? Nei, det kan han ikke, viser det seg. Og dette fikk han landsstyrets velsignelse til å si.

Dermed er situasjonen den at det er flertall i Stortinget for et mistillitsforslag mot justisministeren. Og dersom det ikke blir tryllet fram en løsning i timene fram mot voteringen i Stortinget tirsdag formiddag, vil det også felle regjeringen Solberg.

Dette kan unngås på minst to måter. Ved at Listhaug trekker seg, eller blir omplassert til et annet departement. Men det later til at Frp ikke vil finne seg i en slik ydmykelse av sin mest profilerte politiker.

Ernas drøm er truet

Det blir garantert ikke mye søvn verken på Hareide, Solberg, Jensen eller de andre involverte i dette dramaet.

Erna Solbergs store prosjekt, som innebærer å bli sittende ved makten i mange år og dermed få gjennomført de radikale reformene av den norske samfunnsmodellen som Høyre ønsker, er altså truet av en frittgående justisminister.

En statsråd som måtte trues til å framføre en unnskyldning for sine beskyldninger mot Ap, og som selv ikke da orket å holde seg til det manuskriptet hun hadde blitt pålagt å lese opp. Seansen i Stortinget der Listhaug brukte fire forsøk før hun klarte å ordlegge seg på en måte som kunne tolkes som en oppriktig unnskyldning, var absurd. Og må ha vært en fryktelig ydmykelse for Solberg.

Jonas krysser fingrene

Derfor sier det mye om hvor sterkt Solberg ønsker å fortsette i jobben, at hun har vært villig til å svelge også den kamelen.

FrP signaliserte ifølge lekkasjer mandag kveld at partiet kan være villig til å støtte en ren Høyre-regjering. Det vil sannsynligvis være lettere for Siv Jensens parti å svelge enn en ny borgerlig mindretallsregjering med Venstre og KrF ved Kongens bord.

Det var nemlig en slik regjering som var plan A for Venstre og KrF da valgkampen startet i høst. En borgerlig regjering uten Frp.

Ett er i alle fall sikkert. I Ap sitter Jonas Gahr Støre med kryssede fingre og håper at ingen ser på ham. Er det noe han ikke vil, er det å overta regjeringsansvar nå. Et syltynt parlamentarisk grunnlag er nå så sin sak, men partiet er så skakkjørt av metoo og maktkamp at det knapt nok er i stand til å styre seg selv.