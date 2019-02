Uro er normalen i Frp: Her blir det liv (rai rai)

Fremskrittspartiet i Stavanger innstiller altså Christian Wedler som sin førstekandidat til kommunevalget i høst. På andre plass står Leif Arne Moi Nilsen, og på tredje Tor Bernhard Harestad fra Rennesøy. Denne mannlige trioen er nærmest en garanti for at det ikke kommer til å være stille og rolig rundt Frp. Ikke nå heller.

Spekulasjonene har gått om hvilken skjebne Wedler ville få, og hovedgrunnen til det er den uroen som har oppstått etter konkursen i restaurantene California Republic og Cuba Compagniet på Sølvberget i Stavanger sentrum. Wedler selv ble sykemeldt i kjølvannet av konkursen, der han har fått hard kritikk fra tidligere ansatte. Han har også en uavklart sak med en ikke byggemeldt utleieleilighet fra 2007, en sak som ble kjent i fjor.

Konkursen

Det er ingen forbrytelse å gå konkurs. Derfor er det heller ingen grunn til at en konkurs, i seg selv, skulle være noe hinder for at Wedler ble innstilt som førstekandidat for Frp i Stavanger. Problemet med konkursen i restaurantselskapet Stavanger Kamelutleie AS er nok ikke at det gikk over ende, men måten det gikk over ende på.

Slikt blir lagt merke til. Når en dreven tidligere forretningsadvokat og leder av kommunens finansutvalg heller ikke har konto for skattetrekk, og får kritikk for ikke å ha begjært oppbud tidligere, må partiet regne med at dette kan komme opp igjen. Særlig siden bostyrer Hogne Skjerpe ikke har kommet med sin endelige innberetning.

Dersom Wedler hadde blitt satt under politietterforskning på bakgrunn av konkursen, ville partiet ikke hatt noe annet valg enn å fjerne ham fra listene. Dette følger av partiets interne retningslinjer.

Årevis med sjau

Turbulens i Frp i Stavanger er snarere en regel enn et unntak. Trond Birkedal, som kanskje er det største politiske talentet Frp lokalt har hatt, forsvant etter skandalen med skjult filming i 2011. Tore B. Kallevig, som var gruppeleder og toppkandidat før valget før fire år siden, forsvant i all hast da det ble avslørt at han hadde tatt opp telefonsamtaler med partikolleger.

Deretter ble Kari Raustein innstilt som førstekandidat, mens Wedler, som sto på sjette plass på lista, til hennes store skuffelse ble valgt til partiets ordførerkandidat. Dette var en så klar tilsidesettelse av Raustein at det ikke kom som noen overraskelse at hun etter hvert valgte å melde overgang til Høyre. Styret i Stavanger Frp, med Wedler og Moi Nilsen i spissen, fordelte deretter de mest ettertraktede (og godt betalte) vervene. Moi Nilsen var for øvrig også forlover for Wedler da han og Gramstad giftet seg.

Store visjoner

Helt siden Wedler kom til Stavanger, har han markert seg som en mann med store tanker. Et av hans første framstøt var ideen om å bygge et stort, offentlig akvarium i Stavanger, etter modell fra Akvariet i hjembyen Bergen. Det ble aldri noe av. Da han ble involvert i planene om å bygge et høyhus på Tivolifjellet sammen med eiendomsutvikleren Alfred Ydstebø, var det mange som stusset over hvordan en heltidspolitiker kunne ha kapital til å løfte et slikt prosjekt. Det har heller ikke blitt noe av planene om et stort forskningssenter for sjømat på Vassøy, som skulle kunne ha jobb til 550 personer.

Moi Nilsen og Harestad er heller ikke konvensjonelle broilere, men folkelige utspillspolitikere som ikke kan beskyldes for å være konfliktsky.

Høyre og Frp

Så et Frp med Wedler, Moi Nilsen og Harestad på de tre første plassene er en garanti for synlighet, på godt og vondt. Hvordan denne synligheten vil slå ut i forhandlingene etter kommunevalget i september, kan bli avgjørende for partiets innflytelse i Stavanger de neste fire årene. Mye tyder på at Frp kan komme i sin drømmeposisjon, nemlig som en helt nødvendig partner for Høyre. John Peter Hernes, ordførerkandidaten til Høyre, vil strekke seg langt for å unngå at kjedet havner hos et annet parti. Dersom Ap velger å si kategorisk nei til et samarbeid i en storkoalisjon etter valget, og mye tyder på at Ap vil gjøre nettopp det, vil Frp være umulige å komme utenom.

Sentrum på leit

Det betyr også at toppkandidatene kan rendyrke sin Frp-retorikk i valgkampen uten noen reell frykt for at dette skal slå tilbake på dem seinere. Etter forrige lokalvalg har dette vært mer problematisk, siden partiet tross alt er inne i et budsjettsamarbeid i dag. Det har blant annet blitt demonstrert i debatten rundt bomringene.

En annen grunn til at Høyre sannsynligvis vil være avhengige av Frp for å beholde ordføreren, er at det er bevegelse i sentrum. Senterpartiet, med sin nye ordførerkandidat Dagny S. Hausken fra Rennesøy, lener mot venstre på riksplan. Folkeaksjonen mot Bompenger kan komme til å gjøre det samme. MDG er allerede del av venstrealliansen i Stavanger. Og Rødt, med Mímir Kristjánsson, vil revitalisere debatten.

Tross alt bråket kan dette gi Frp en mulighet til å prege debatten før, og sonderingene etter, valget. Det vil ingen av de tre toppkandidatene ha noe imot.