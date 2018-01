Stasi og Gestapo var amatører sammenliknet med Facebook

Det tidligere hovedkvarteret til Ministeriet for statssikkerhet, som ligger i Normannenstraße i bydelen Lichtenberg i det tidligere Øst-Berlin, er i dag blant den tyske hovedstadens best besøkte museer. Kontorbygget er bevart akkurat slik det var da DDR plutselig opphørte å eksistere i 1990. I andre etasje ligger kontoret til armégeneral Erich Mielke, som ledet Stasi fra 1957 til 1989. Det er faktisk ganske stilig, hvis man liker interiørdesign fra 1960-tallet.

På pulten hans, plassert på et tykt, rødt teppe, ser man tydelig en mørk ring i lakken, sannsynligvis der hvor generalen pleide å sette kaffekoppen mens han planla nye måter å overvåke sine landsmenn på.

Angiverstaten

Den østtyske staten drepte, fengslet og torturerte egne innbyggere, slik alle autoritære regimer gjør. Men ikke i industriell skala, slik som i Sovjetunionen eller Kina. Ledelsen i DDR, som (ikke helt uten grunn) var besatt av tanken på at det krydde av forrædere i egne rekker og i egen befolkning, satset i stedet på massiv overvåking og sosial kontroll.

Landet var en angiverstat. Fotballaget Dynamo Dresden hadde intet mindre enn 18 Stasi-informanter blant spillere, trenere og i administrasjonen. 91.000 ansatte og 173.000 uformelle informanter var tilknyttet Stasi da den østtyske staten begynte å kollapse høsten 1989. På vei tilbake til sentrum med U-banen etter besøket hos Stasi så jeg en plakat. «Hvem vet mest om deg? Stasi, NSA eller Facebook?» sto det. Det viste seg å være en reklameplakat for Berlins spionmuseum på Leipziger Platz, ikke langt fra det fordums hovedkvarteret til en annen beryktet, tysk organisasjon, Gestapo.

Spørsmålet er sørgelig relevant.

Stasi var amatører

For mens det er enkelt å la seg hisse opp over Stasi og Gestapo og disse organisasjonenes paranoia og vitebegjær, er det like enkelt å fastslå at de i dagens målestokk var rene amatører.

Mens Stasi-agentene måtte borre seg gjennom vegger og snakke med talløse upålitelige tystere, eller, i et særlig absurd tilfelle, produsere falske fuglekasser med et kamera der inngangshullet skulle vært, finnes det i dag avansert overvåkings- og avlyttingsutstyr i enhver jakkelomme og ethvert soverom i den rike delen av verden. Stasis 170.000 informanter kan ikke måle seg med Facebooks over 1 milliard brukere, som til alt overmål har sagt klart «ja» til å bli registrert og analysert i samme sekund som de ble kunder eller brukere. De samme gjelder selvsagt hos Apple, Amazon, Google, YouTube – eller Finn.no.

Avlytteren Obama

Under president Barack Obama satte USA i gang en massiv innhenting av informasjon om egne innbyggeres telefon- og dataaktivitet, slik NSA-avhopperen Edward Snowden avslørte. Begrunnelsen, å kontrollere og forebygge uønsket adferd som kan true rikets sikkerhet og hindre anslag mot denne, er ord for ord den samme som den som motiverte Stasi og Gestapo.

I Russland har president Putin smeltet sammen sin tidligere arbeidsgiver KGB (nå FSB) med det øvrige statsapparatet og skapt en korporativ stat der det ikke lenger er noe meningsfullt skille mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt, eller for den saks skyld mellom offentlig og privat sektor. Målet er å kontrollere alt, på alle nivåer. Gjerne også valgresultatene i andre land.

Poengsystem

I Kina går myndighetene enda et skritt lenger. Selv om det er som tatt ut av en dystopisk roman, er planene nå lagt for et samfunn der borgerne blir overvåket døgnkontinuerlig, ikke minst gjennom den informasjonen de selv bringer til torgs på internett. Kina har sine egne sosiale medier, sitt eget Amazon, sitt eget Google. Hvorfor? Ikke bare fordi man vil avskjære befolkningen fra informasjon som ledelsen ikke vil at de skal få, men fordi det innebærer store strategiske og taktiske fordeler å ha direkte kontroll over plattformene innbyggerne lever sine digitale liv på.

Det kineserne planlegger, og er i ferd med å prøve ut i enkelte byer, er et belønningssystem basert på poeng. Medlem i Partiet? Poeng til deg. Aktiv i Partiet? Enda flere poeng. Ingen økonomiske problemer, ingen inkassosaker på nakken? Poeng. De rette vennene i sosiale medier? Poeng. Sunne fritidsinteresser? Poeng. God helse? Poeng. Jo flere poeng, jo bedre livsbetingelser. Bedre skoler for ungene, større muligheter for en karriere. På den annen side, dersom du har får for få poeng – trøbbel. Nekter du å la deg registrere? Er du ikke på nett, bruker ikke mobil? Da må du ha noe å skjule.

Det er lett å tenke at dette er et system som behøver en autoritær stat for å kunne fungere. Men det er ikke nødvendigvis sant.

Data, det er meg

I dag gir alle som deltar i sosiale medier, som handler på nettet, som bruker bankkort, som bruker GPS eller kartprogrammet på mobilen sin, eller hva det nå måtte være, frivillig fra seg data som samles inn og anvendes. Alle har opplevd dette, for eksempel når man ankommer en ny by og telefonen straks begynner å fortelle deg om gode restauranter i nærheten. Eller når man nylig har bestilt en vare på nettet og deretter får massevis av reklame for tilsvarende produkter i Facebook-feeden.

Men hvis man ikke har noe å skjule, er ikke dette noe problem. Slik går det an å tenke, ikke sant?

Det var pussig nok akkurat det Stasi sa også.