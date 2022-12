Arbeidsgleda stig når økonomien går dårleg

GJESTEKOMMENTAR: Når vi får færre alternativ, ser vi meir positivt på det vi har. I nedgangstider påverkar dette organisasjonen sine resultat positivt.

Om du har ein jobb, veit du kva du har – spesielt i dårlege tider.

Marte C.W. Solheim Professor og leiar for Senter for innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS

Arbeidsgleda stig når det er dårlege økonomiske tider, er konklusjonen i ein ny forskingsartikkel. Medan lågkonjunktur, det vil seie ei svekking i økonomien i ein viss periode, påverkar mange sider av arbeidslivet negativt, vert det hevda at det vil ha ein positiv påverknad på kor tilfreds ein kjenner seg knytt til arbeidet ein gjer.

Altså at ein i dårlege tider ser på den jobben ein har med meir glede og tilfredsheit enn når tidene er gode.

Få gode alternativ

Årsaka til den positive samanhengen mellom kriser og kor nøgd ein er i arbeidet sitt, er at det i dårlege tider er færre gode alternativ ein kan vege opp mot det arbeidet ein allereie har. Det vil seie at i trongare tider er alternative jobbar mindre synlege, og dermed vil folk sjå på sine eigne jobbar som meir tilfredsstillande.

Dette har blitt testa gjennom ulike forskingsarbeid, som mellom anna ein studie der ein følgde meir enn 23.000 vaksne amerikanarar i fleire tiår. Funna frå dette arbeidet synte at kor nøgde dei var i arbeidet steig i lågkonjunkturar, og gjekk ned under høgkonjunkturar. Desse funna får støtte frå andre arbeid, med tilsvarande funn i andre samanhengar.

I tillegg, i ein studie med om lag 500 personar, der det vart nytta eit eksperimentelt design, fann ein at når økonomien haltar, vert alternative jobbar mindre synlege, noko som modererer tilhøvet mellom økonomiske føresetnader og kor tilfreds ein er med jobben sin.

Funna over peikar også i retning av at tilhøve utanfor organisasjonen kan forme på kva måtar folk vurderer jobbane sine, og ikkje berre faktorar innomhus. Tidlegare forskingsarbeid har nemleg ofte sett på interne faktorar for å finne ut av kva som påverkar (eller ikkje) kor nøgde vi er på arbeidsplassen. Dette kan vere knytt til arbeidsoppgåver ein har på arbeidsplassen, kva støtte ein får, leiarstil, om leiaren er motiverande (eller ikkje), arbeidsmiljøet.

Det å inkludere makro-økonomiske tilhøve og kontekstuelle faktorar er dermed viktig å ta med i forståinga av kor tilfreds ein er i og med jobbane sine. Arbeidsglede er ein nøkkelfaktor i engasjement ein har til jobben, og kor mykje innsats ein legg ned, som igjen kan ha positiv innverknad på botnlinja til verksemda.

Mange fasettar

Samstundes veit vi at for å møte ei økonomisk krise vil organisasjonar ta i bruk ulike verkemiddel, som å redusere løn eller tal på tilsette. Dette vil òg påverke kor nøgde ein er på arbeidsplassen og kor godt ein kan levere, både på individ- og organisasjonsnivå.

I tillegg kan fleire faktorar utanfor påverke kor nøgd ein er på arbeidsplassen. Dette kan vere familiære tilhøve, auke i bukostnadar (som til dømes straum, mat og liknande). Slikt kan ha ein negativ innverknad på livsgleda. Til dømes er det i skrivande stund meir enn 1100 annonsar på Finn.no frå menneske som søker eller tilbyr hjelp til jul.

At arbeidsgleda stig når det er dårlege tider, skal ikkje slå beina under anerkjenninga av at det også eksisterer negative konsekvensar av trongare økonomiske tider. Det er også rett å påpeike at noko forskingsarbeid peikar på at kor tilfreds ein er i arbeidet, generelt sett ikkje påverkast vesentleg av ein periode med økonomisk krise. Der vert det heller peika på at det snarare er sider som løn, jobbmiljø, kulturelle forskjellar og kjønnsforskjellar som påverkar kor tilfreds ein er med arbeidet sitt. Det er klart at dette kan tenkast å henge saman.

Samtidig er det også forskingsarbeid som har teke utgangspunkt i at økonomiske syklusar typisk sett påverkar privat sektor meir enn offentleg sektor, og der dei gjennom eit kontrollert laboratorieeksperiment finn at arbeidsgleda i offentleg sektor er negativt korrelert med «tilstanden» på marknaden, men der den er positivt korrelert med produktiviteten til arbeidstakarane. I dette eksperimentet er det motsett hjå private arbeidstakarar.

Graset på den andre sida

Økonomisk vekst betrar det materielle velværet til arbeidstakarane, men ikkje nødvendigvis kor stor arbeidsglede ein opplever å ha. I kriser vert graset ikkje grønare på hi sida, snarare ser ein at ein vert meir tilfreds med det ein har, enn når tidene er gode.