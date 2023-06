«Full lønn for 90 prosent jobb når ungene er små. God idé?»

Den lykkelige 90-prosent­familien

KOMMENTAR: 100 prosent lønn for 90 prosent arbeid når ungene er små. Kan det løse tidsklemma, og få fart på Kristelig Folkeparti?

KrF vil løsne på tidsklemmå med å la folk gå ned i stilling, men beholde lønna. Her er KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse (t.v.) på besøk hos Henrik Halleland, Anne Kristin Bruns og Ingun Eikeland, partifeller i Stavanger.

Leif Tore Lindø Kommentator

Norge har verdens kanskje beste ordninger for å få unger. Fødsels­permisjon, pappaperm, barnetrygd, barnehager, gratis skole, SFO er i ferd med å bli gratis og det er nummeret før ordføreren personlig kommer hjem til deg for å skifte bleier og støvsuge.

Og hva er resultatet?

Fødselstallene stuper! I 2020 hadde vi 1,48 fødsler per kvinne i Norge, milevis fra de 2,1 fødslene vi trenger for å holde folketallet oppe. Tilsynelatende er dette et kjempeparadoks, all den tid folks interesse for selve forplantningsritualet er høyst levende, basert på egen erfaring (jeg bor i rekkehus, det er grassat lydt).

Vi vet litt om hvorfor det er sånn. Lange utdanninger, sein etablering, usikker økonomi og selvrealisering gjennom jobb spiller inn, men hvis du spør småbarnsforeldre om hvor skoen virkelig trykker, hvor det blødende gnagsåret er, vil mange svare noe à la «penger og tid».

Tidsklemma, ikke sant? Mange foreldre opplever av de ikke har råd til å ha nok tid med ungene sine. Armar og bein og morgenen, jobbe til fire, kaos på ettermiddagen og full Netflix-kollaps med salongpromille når krapylet endelig har sovnet.

Ny dag, på’an igjen.

Løsne på tidsklemma

KrF i Stavanger vil løsne litt på tidsklemma med å innføre retten til å gå ned i 90 prosent stilling frem til barnet er to år – med full lønnskompensasjon. Det offentlige skal betale for gildet (KrF sentralt har luftet 80 prosent jobb med full lønn).

Hvorfor?

En undersøkelse, omtalt av E24, viser at tre av fem ansatte opplever at jobben deres er lite familievennlig. KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse mener samfunnet er lagt opp på arbeidslivets premisser, heller enn familielivets. Hun har helt rett.

Ungene blir kalenderoppføringer, foreldrene stappfulle av dårlig samvittighet og vi får 1,4 barnefødsler per kvinne. Legg til at i et beinhardt kjøttmarked vil 25 prosent av norske menn aldri få unger, da krymper familiene.

KrF, selveste familiepartiet, mener de vet hvordan dette kan fikses. Jobb 90 prosent, få 100 prosent lønn. Da får du litt mer tid med ungene.

Godt forslag?

Kontantstøtte 2.0

Kontantstøtten var et forsøk på noe lignende. Der hadde medisinen noen bivirkninger selv ikke KrF kunne overse. Innvandrerkvinner som ikke kommer i arbeid, pensjonspoeng som forsvinner og en ordning som forsterket «mor blir hjemme, far jobber»-refrenget. Populært hos noen, men ikke nødvendigvis en suksess for storsamfunnet.

Dette nye forslaget fikser noen kontantstøttefeil. Du må for eksempel jobbe for å nyte godt av ordningen. Du taper ikke pensjonspoeng. At mor eller far tar 10 prosent fri, betyr ikke noe for familieøkonomien.

Hipp, hipp hurra! Bare å kjøra på då?

Nja, bak dette familievennlige sceneteppet er det noen tekniske rom fulle av potensielle problemer. Vi kan ta det enkleste først:

Hva vil det koste? Vett’kje.

Ola Borten Moes munnhell – «Vi går tom for folk før vi går tom for penger» – har blitt et norsk motto. Hans poeng er at en av Norges største utfordringer er at flere må jobbe mer. Jobbe til du er 70, ikke til 62. Jobbe litt hvis du kan, heller enn å være på arbeidslivets innbytterbenk. Jobbe 100 prosent, ikke 80, hvis du kan.

Problemer i kø

KrFs forslag frontkolliderer med dette. Ideen om å legge til rette for ungene er knallgod, men er kuren verre enn sykdommen? Blir det – igjen – kvinnene som blir hjemme? Hva med arbeidskraften vi mister? Hva skjer på skolene, i barnehagene og på sykehuset når ei røys med ansatte plutselig går ned i 90 prosent stilling?

Her er det noen åpenbare problemstillinger: Gi alle ansatte med små barn masse fri, men samme lønn. Hvem jobber de timene som forsvinner i skoler, barnehager, hos snekkeren og i oljeselskapene? Hvordan blir det på arbeidsplassen når noen alltid kommer litt senere og går litt tidligere?

Politiske kamphunder vil også påpeke at KrF er helt i norgestoppen i å foreslå gode tiltak som koster masse penger. Har vi råd til dette?

Tanken til KrF er at du vinner mye i andre enden, for eksempel med lavere sykefravær og ansatte med mer overskudd. Og ikke minst – og her er KrF gode: Hva med å møblere samfunnet etter ungene, i stedet for å prøve å klemme inn ungene i et samfunn som kanskje ikke har plass til dem?

Tidsklemma

Hvorfor får du ikke en unge til? Hva stresser deg i hverdagen? Hvorfor er du utslitt? Hvem kan segla förutan vind? Svaret er alltid tidsklemma, særlig for barnefamilier. Begge foreldrene må jobbe fullt, ellers går ikke økonomien rundt. Legg til fritidsaktiviteter, egne hobbyer, trening, legging, 800 sommeravslutninger, levering og i beste fall et slags sosialt liv.

Tidsklemma er reell. Oppfattelsen av at den finnes, er i det minste reell, og da er den et problem for veldig mange. Andre ivrer for gratis mat på skolen, gratis tannlege, gratis ditt og gratis datt. Noen vil til og med ha gratis buss! Hørt så gale! KrF vil bruke penger på å lette familiebyrden. De har identifisert problemet, og de har skissert en løsning.

Valgflesk? Mnja, jo, litt som gratis buss eller fjerning av eiendomsskatt, kanskje?

Ideen falt på steinjord da den ble luftet i kommunestyret i Stavanger. Kanskje er det fornuftig, men grunnideen om å utforme politikk etter hvor skoen faktisk trykker for enormt mange, er god. KrF er inne på noe når de peker på tidsklemmå, hamsterhjulet og familiekjøret. For hva er egentlig vitsen med å leve i et rikt land hvis vi ikke har tid til å være sammen med det mest verdifulle vi har?