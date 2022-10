Lam eller løve?

GJESTEKOMMENTAR: Forskning tyder på at vi både er de verste og de beste – samtidig.

Levninger av dvergmennesket Homo naledi, som ble funnet i 2015 i en grotte nær Swartkrans i Sør-Afrika.

Erik Tunstad Biolog og forskningsjournalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Her vandret de første menneskene.

Vi står ved Rising Star-hulen, ser Swartkrans noen hundre meter unna, og Sterkfontein-hulene rett bak. Det er bare noen kilometer ned til Taung. Landskapet er tørt, men nå som den sør-afrikanske sommeren nærmer seg, blomstrer de spredte trærne i intense farger; rødt, lilla og – forvirrende for et par storøyde nordmenn – i strålende blått.

En verden av blå trær! For tre millioner år siden ville utsikten vært enda vakrere, med det glitrende lyset fra tusen elver og sjøer.

Her levde våre forfedre, gjennom millioner av år – de var små, sårbare, men smarte. I det vi tenker ordet «paradis» minner vi oss selv på at Taung betyr «løve».

Les også Insektene går mot utryddelse. Ett av rådene er å gjøre om plenen din til blomstereng

Det første førmennesket

Det var i Taung det første førmenneske ble funnet tidlig på 1920-tallet; Taung-barnet, en flere millioner år gammel australopithecine. I 2013 ble en annen helt ny art oppdaget her i Rising Star; dvergmennesket Homo naledi – og rett der borte i Swartkrans temmet vi ilden – for snart to millioner år siden.

De kaller det «Menneskehetens vugge», og vi, Vibeke Riiser-Larsen og jeg er her for en bok vi skal skrive – om menneskets evolusjon.

Ifølge en av denne vitenskapens gudfedre, Raymond Dart, var Taungbarnets slektninger «Killer apes», hvilket nok ville vært praktisk når du går ubevæpnet blant løver.

Forskerne tror imidlertid ikke på dette i dag. Vi startet ikke ut som hensynsløse drepere.

Og ikke er vi det i dag heller. Egentlig. Tanken slo oss da vi boardet flyet. Flere hundre mennesker gikk rolig om bord. Ingen hadde truffet hverandre før. Vi kom fra alle verdenshjørner, var av alle etnisiteter og med alle hudfarger.

Men ingen knuffet, ingen kranglet – alt forløp harmonisk. Deretter satt vi der i 12 timer, som sild i tønne, men fremdeles smilende og høflige. Og da vi landet i Johannesburg reiste vi oss, forlot flyet og møttes aldri igjen.

Les også Half Earth? Mennesker på halve Jorden og vernet natur på den andre halvparten?

Et paradoks

Taungbarnets slektninger hadde neppe klart det. Og heller ikke deres fettere sjimpansene.

Så, hvis de ikke var «killer apes», da er vi det i enda mindre grad.

Dette gir håp for fremtiden. Det er mye mindre krig og vold i verden i dag, enn det var for bare få år siden.

Men hvis det er slik, hvordan får vi da virkeligheten til å henge på grep? For vi er vitterlig ikke fredelige som lam. I mange sammenhenger fremstår vi snarere som ravende, sadistiske voldsmenn.

Dette er et gammelt dilemma. Mange har spurt seg hvordan kommandanten i Auschwitz kunne leve et idyllisk familieliv, 100 meter fra gasskamrene? Eller hvordan sovjetiske familiefedre omtrent samtidig kunne voldta og drepe sivilister på vei inn i Tyskland? Eller i dag; inn i Ukraina? Hva i all verden er det som foregår?

For å finne et svar må vi trekke inn både kultur og evolusjon.

Først, det kulturelle. Det er virkelig mindre krig i våre dager. Vi har sivilisert oss selv.

Så, det evolusjonære: Vi er både løver og lam.

Så hva er den egentlige menneskelige natur?

Les også Hvordan skal vi snakke om klima?

Verst og best

Forskning tyder på at vi både er de verste og de beste – samtidig. Vi er mer morderiske enn løven og samtidig fredeligere enn lammet.

Som flyturen ned hit til «Menneskehetens vugge» viste: Vi aksepterer hverandres eksistens. Vi behandler hverandre med respekt. Dette er forutsetningen for at vi i det hele tatt kan leve i samfunn.

Slik toleranse er sjelden vare i naturen. Men vi kan selvsagt bli sinte, også, og ty til vold.

Men det er forskjell på vold og vold – den volden du fristes til å utøve når noen bulker bilen din utenfor butikken, er en helt annen enn den du, nok en gang fristes til å bruke for å få penger ut av bilisten tre måneder senere.

Hadde du tydd til vold i disse tilfellene, ville det for hjernen vært to helt forskjellige typer handlinger.

Det første ville vært reaktiv vold; impulsiv, øyeblikkets raseri, designet av evolusjonen for å hjelpe deg til å overleve i farlige situasjoner. Det andre ville vært proaktiv vold, planlagt for å nå et mål.

Enten det handler om å få fingrene i naboens penger, eller nabostatens kystlinje, så styres disse handlingene av helt andre deler av hjernen enn de som fikk deg til å reagere på en bulk i panseret.

Begge deler lever i oss, og vi er, gudskjelov blitt flinkere til å håndtere dem.

Les også Skremmende overforbruk

Verdens herskere

Det var uansett her det startet, her og i Rift-dalen litt lenger nord. Vi var som sagt små, sårbare byttedyr. I dag er vi verdens ubestridte herskere.

Det er vanskelig å kalle mennesket for noe annet enn en suksess – og bedre kommer vi antagelig til å bli, selv om det kommer noen humper i veien av og til.

Heldigvis stadig sjeldnere.