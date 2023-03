Oljerapportene svarer ikke på om det er lurt å fase ut olja

GJESTEKOMMENTAR: Oljeutfasing er uansett et dyrt klimatiltak for Norge.

Redusert norsk oljeproduksjon får konsekvenser for klimautslipp, oljepris og norsk økonomi – men hvor mye?

Ole Kvadsheim Samfunnsøkonom

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Tilhengerne og motstanderne av norsk oljevirksomhet har i 2023 fått hver sin nye rapport å slå i bordet med:

Mye av grunnen til at forskerne kan komme til så ulike konklusjoner, er at de opererer med hvert sitt estimat på hvor mye den globale etterspørsels- og tilbudssiden vil respondere på den prisendringen som følger av endret norsk produksjon.

Hvor mye endres oljeforbruket?

Rystad Energy legger til grunn at én prosent dyrere olje isolert sett gjør at verden vil kutte oljeforbruket sitt med ca. én promille over tid. SSB landet i sin tid på fem promille, mens Vista Analyse plasserer seg i midten med et anslag på 2,6 promille redusert forbruk per prosent høyere oljepris.

SSB og Vista Analyse tror altså at forbrukersiden har lettere for å skalere oljeforbruket sitt i takt med endrede oljepriser.

Men det er verdt å merke seg at alle rapportene betrakter forbrukersiden som ganske lite responsiv på oljeprisendringer. Vi bruker den oljen vi bruker – koste hva det koste vil (nesten).

Olje er et nødvendighetsgode som det er vanskelig å unnvære. Det er en karakteristikk oljen for så vidt deler med strømmarkedet i Norge. Selv om strømprisene har mangedoblet seg, har endringen i hvor mye strøm vi bruker vært ganske beskjeden.

Særlig Rystad og SSB skiller også lag i vurderingene av hvordan andre oljeproduserende land ville forholdt seg til en noe høyere oljepris. Rystad Energy mener at én prosent dyrere olje gjør at andre land over tid vil øke produksjonen sin med én prosent. SSB tror derimot at andre land bare vil øke produksjonen med en halv prosent, gitt en tilsvarende prisøkning.

Vista Analyse plasserer seg også her imellom de to, men er tydelige på at usikkerheten er stor, blant annet fordi tilbudssiden består av store og uforutsigbare aktører, som Opec.

Ulike estimater på hvordan tilbuds- og etterspørselssiden (over tid) tilpasser seg en økt oljepris gjør at rapportene ender med ulike svar på det overordnede spørsmålet: Hva skjer med oljeforbruket, og bruken av andre energikilder i verden, og dermed utslippene, om vi produserer mer olje?

Rystad Energy ender på at ett ekstra fat med norsk olje bare vil øke det globale oljeforbruket med 10 prosent av et fat. De resterende 90 prosentene vil «tas fra andre land sin produksjon». Utslippsveksten fra økt oljeforbruk blir dermed så liten av klimaeffekten mer enn motvirkes av at gass fortrenger kull, og at vi produserer olje mer klimavennlig enn andre land.

Vista Analyse ender derimot på at forbruket går opp med 27 prosent, mens SSB lander på 50 prosent.

Les også «KUTT!» – Nå kan du selv utforske teknologien som reduserer utslipp

Effektivt klimatiltak?

Jeg vet ikke hvilken av rapportene som er tettest på sannheten. Uansett mener jeg man skal være forsiktig med å lene seg for mye på noen av dem i debatten om hvorvidt Norge bør fase ut oljen. Delvis på grunn av usikkerheten, – men også fordi ingen av rapportene svarer på det egentlig interessante spørsmålet: Er oljeutfasing er et godt klimatiltak, eller ikke? De svarer bare på hvorvidt det i det hele tatt har en klimaeffekt.

En norsk utfasing vil føre til en kombinasjon av to ting: Det ene er at vi flytter produksjon fra Norge til andre land. Den andre er at vi driver opp oljeprisen og gjør at folk i mindre grad har råd til å kjøpe olje.

For å finne ut om verden blir et bedre sted om Norge faser ut oljen, holder det ikke å vite hvor dominerende hver av disse to effektene er. Vi må også kunne si noe om hvorvidt klimaeffekten er stor eller liten, relativt til det innhugget vi gjør i folks levestandard.

Fattige land bruker en relativt større andel av inntekten sin på fossil energi, og blir derfor hardere rammet av et redusert globalt oljetilbud. Billig fossil energi er dessuten avgjørende for å nå flere av FNs bærekraftsmål, som å utrydde sult og fattigdom og å sikre vekst, infrastruktur og energitilgang til alle.

Om man legger til grunn at de sosiale konsekvensene av billig energi virker sterkere på folks levestandard enn utslippene fra den samme energien gjør skade, kan man snu rapport-debatten på hodet. Da vil en norsk oljeutfasing være mindre skadelig om man legger Rystad-rapporten til grunn. I deres scenario vil i det minste andre land komme til unnsetning og ta igjen for mesteparten av det norske produksjonskuttet, slik at de sosiale konsekvensene blir mindre alvorlige.

Oljeutfasing er uansett et dyrt klimatiltak for Norge. Spørsmålet som melder seg, er om vi kan kutte mer utslipp på en smartere måte gjennom andre virkemidler.