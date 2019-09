Fylkesrådmann Inge Smith Dokken hadde mandag et leserinnlegg i Aftenbladet hvor han redegjorde for hvorfor det er viktig å stemme i fylkestingsvalget. Dette anbefales å ta en titt på for å få litt mer innblikk i fylkeskommunens oppgaver.

Fylkeskommunen har ansvar for alle fylkets videregående skoler. Dersom du er opptatt av hvor det skal være videregående skoler og hvilke fag de skal tilby, bør du engasjere deg i fylkestingsvalget. I denne valgkampen har vi blant annet på nettstedet energiogklima.no lest at Ap’s Kari Nessa Nordtun vil ha prøveprosjekt med gratis buss. Buss og kollektivtransport er noe Stavangers politikere formelt sett ikke kan gjøre noe med, det er det fylkeskommunen som styrer.

Sitt gjerne hjemme!

I overskriften skriver jeg «stemmer du, så...». Jeg mener ikke at det er et selvstendig poeng at flest mulig skal stemme. Dersom du ikke følger med på politikk, og ikke vet hva politikerne mener, synes jeg du skal sitte hjemme på valgdagen. Det fokuseres altfor mye på at det er en borgerplikt å stemme, og at høy valgdeltakelse er et mål i seg selv. Stavanger kommune har forhåndsstemmegivning i alle bydeler halvannen måned før valget, de har valgdag både søndag og mandag og det er for eksempel mulig å forhåndsstemme både på Universitetet og på Tastasenteret.

Det brukes for mye ressurser på å få folk til å stemme, og jeg er ikke begeistret for at kommunen bøyer seg baklengs for å gjøre det enklest mulig å stemme. Dersom man ikke orker å komme seg til valglokalet på valgdagen, eller synes det er for mye arbeid å dra ned til rådhuset eller Torget for å forhåndsstemme, kan man like godt la være. Da har man sannsynligvis ikke satt seg godt nok inn i hva partiene mener, og man er ikke engasjert nok til å yte litt innsats selv for å kunne delta i demokratiet. Da kan man heller ta husvasken eller se på «Charterfeber» på valgdagen.

Jeg mener selvsagt ikke at det skal være kompetansekrav for å kunne delta i demokratiet. Alle som vil, kan stemme. Man må heldigvis ikke bestå en test, og man må egentlig ikke kunne noen ting om noe som helst for å kunne være med og bestemme hvem som skal styre. Folk som synes Siv Jensen bruker feil neglelakk og derfor stemmer Høyre, eller folk som mener Audun Lysbakken avbryter for mye i tv-debatter og derfor stemmer Rødt, er i sin fulle rett til det. Men det gjør ingenting for demokratiet om de heller sitter hjemme på valgdagen.

Vanskelig å velge

Jeg har full forståelse for at folk synes det er vanskelig å finne hvem man skal stemme på, spesielt i denne valgkampen. Det har vært partiledere i alle kanaler, og nasjonale saker som ikke skal avgjøres i bystyrer og fylkesting, har tatt all plassen. Noen partier har kjørt reklamekampanjer med at nikab skal forbys (som man ikke kan gjøre noe med i et lokalvalg), og det har i det hele tatt vært vanskelig å finne ut hva du får dersom du stemmer på de lokale kandidatene.

Dersom man med hånden på hjertet, uten å google eller være kandidat, kan liste opp tre saker som Rogaland Ap vil gjøre i fylkestinget, tre punkter Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger vil gjøre med stavangerskolen eller de tre viktigste sakene for SV på Randaberg, tilhører man den desiderte eliten blant politisk interesserte. Det er ingen «vanlige» velgere som kan svare på disse spørsmålene.

Kan ikke noen bare si nei?

Jeg anser meg selv for å være rimelig godt orientert om politikk generelt og stavangerpolitikken spesielt, men jeg har ingen idé om hva jeg skal stemme på mandag. Som jeg skrev i min kommentar i mars, var det ingen av partiene på det tidspunktet som hadde velgere som meg i siktet. Jeg er først og fremst opptatt av en sunn og sterk kommuneøkonomi, slik at det er velferd igjen til de som kommer etter oss, ikke bare gjeld. Dernest vil jeg ha politikere som tør å prioritere og si nei til populære og kjekke utgifter, og jeg vil ha politikere som ikke lover mer til alle gode formål når de har lest de alvorlige bekymringene som framkommer i perspektivmeldinger eller kommunebudsjetter.

Slike politikere har jeg ikke sett snurten av i valgkampen, tvert imot, det har blitt lovet mer penger til skoler, barnehager, sykehjem, hjemmesykepleie, helsesykepleiere, miljøarbeidere, barnevern, veier, busser, kultur, fritid, miljø, sykler, cricket og jeg vet ikke hva.

Håper politikerne lyver

I mine øyne er det ingen av partiene som stiller til valg som har tatt kommuneøkonomien inn over seg denne valgkampen. Jeg vurderer seriøst å stemme blankt mandag. Det er trist, for en skulle tro at med så mange «forskjellige» partier burde det være ett som turte å si nei, og som ikke ville prøve å kjøpe stemmene til folk med deres egne skattepenger. Jeg hadde til og med stemt på Rødt, selv om de står langt fra meg ideologisk, dersom de hadde hatt troverdighet på en sunn kommuneøkonomi. Det har de, for ordens skyld, ikke. Men stemmer du Rødt, ta også med en blå fylkestingsliste som det står Rødt på.

Det beste vi kan håpe på for kommunens økonomiske framtidsutsikter, er at politikerne ikke holder det de lover. Da kan det gå bra likevel.