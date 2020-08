Arven etter Trump

KOMMENTAR: Selv om Trump skulle tape høstens valg, vil arven etter ham leve videre. Flere moderate republikanere gir seg i Kongressen. De kan bli byttet ut med til dels helsprø Trump-tilhengere.

QAnon-tilhengere er ofte å se på folkemøter med Trump. Her fra Pennsylvania. Foto: LEAH MILLIS, Reuters/Scanpix

Donald Trump har utpekt Marjorie Taylor Greene til en ny, politisk stjerne. Hun er en ytrehøyre-republikaner fra delstaten Georgia som har snakket varmt om elleville konspirasjonsteorier, har uttalt frykt for at innvelgelsen av to muslimske kvinner til Kongressen skulle være kimen til at islamister tok over USA, og utmerker seg ved å gå imot strømmen og kalle dem som støtter Black lives matter-bevegelsen for «idioter».

Hun har kommet med antisemittiske uttalelser, og gitt støtte til en teori om at Demokratene drives av en satandyrkende pedofiliring som konspirerer mot Donald Trump, og har stilt seg tvilende til at terrorister styrtet et passasjerfly inn i Pentagon 11. september 2001 – etter at hun selv har oppsøkt åstedet – uten å finne flyrester der.

– Vi har en enestående mulighet til å ta ut denne globale, satandyrkende pedofiliringen, og jeg tror vi har en president som er kapabel til det, har hun sagt på Youtube.

Sprøere enn knekkebrød

Etter mine begreper er dama sprøere enn knekkebrød, men Republikanerne har henne altså på sikker plass ved høstens valg til Representantenes hus, etter at kampanjen hennes har mottatt økonomiske midler fra blant annet grupper tilknyttet stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows, og styreformann Barb Van-Andel Gaby i den høyreorienterte tenketanken The Heritage Foundation.

Det hører med til historien at partikollega og minoritetsleder Kevin McCarthy (R) i Representantenes hus omtaler holdningene hennes som «forferdelige».

Marjorie Taylor Greene erstatter representanten Tom Graves, en moderat republikaner som har sittet i Huset siden 2010, og det er flere eksempler på at moderate republikanere viker for ytterliggående Trump-tilhengere ved årets valg til Kongressen.

Eksempel på melding fra Q. Publisert på 4chan.

En konspirasjon

Marjorie Taylor Greene er bare én av rundt 20 republikanere som har til felles at de både står på valg til Kongressen, og bekjenner seg til QAnon-bevegelsen.

Dette internettfenomenet går ut på at anonyme «Q» er en sikkerhetsklarert størrelse i USA som i 2016 publiserte relativt kryptisk «kjennskap» til at Hillary Clinton var nær ved å bli arrestert, og at Mueller-etterforskningen var et skalkeskjul fra Trump-administrasjonens side, for å etterforske ondskapsfulle politikere og samfunnstopper som var i ferd med å ta herredømme over hele verden.

Med andre ord: – Lock her up!

Ifølge den smått underholdende tråden som opprinnelig var å finne på Reddit – men som ble stengt ned i november 2016, og som lever videre på 4chan og andre sosiale medier – inngikk både Clinton-familien, Obama sine, George Soros, Oprah Winfrey og Bush-familien sammen med flere Hollywood-kjendiser i dette hemmelige nettverket, som blant annet dreper barn og høster adrenalinet deres for å ruse seg på det. For øvrig en myte som stammer fra Hunter S. Thompson-boka «Fear and Loathing in Las Vegas», der hovedpersonen injiserer adrenalin som psykofarmaka. Det er ingen grunn til å tro at det skulle gå an, forfattere lever faktisk av å finne på ting.

Forresten: Ifølge QAnon er dessuten Angela Merkel Adolf Hitlers barnebarn, og det er 5G-nettet som sprer koronaviruset, bare så du vet det. Du leste det i Aftenbladet. Si ikke at du aldri er blitt advart!

Konspirasjonsteorien hevder at Trump har full oversikt over ondskapen, og at han er i ferd med å redde verden. «Trust the plan», sier QAnon-tilhengerne til hverandre, i tro på at alt går bra til slutt, om bare Trump – som den superhelten han er – får lov til å holde på.

Problemet er imidlertid at medlemmer av QAnon-bevegelsen har begått drapsforsøk og drap i sin iver etter å hjelpe Trump. Det er grunnen til at FBI har plassert QAnon på sin liste over terrorgrupper. Et annet problem, er at QAnon-tilhengere oversvømmer seriøse nettgrupper som jobber mot barnemishandling og sex-trafficking.

Galningene går rett og slett i veien.

Den nåværende beboeren i Det hvite hus takket nylig QAnon-tilhengerne for all støtte, til tross for FBIs listeføring:

– Jeg vet ikke mye om denne bevegelsen, annet enn at den støtter meg, og det setter jeg pris på, sa Donald Trump 19. august.

Marjorie Taylor Greenes valgkrets ble vunnet av Republikanerne med 75 prosent av stemmene ved forrige valg. Det kan være grunn til å håpe at noen av dem tar til fornuft, og at seieren blir mindre denne gang, men hun – og flere som henne – kommer etter alt å dømme til å suse inn i Kongressen etter valget 3. november.