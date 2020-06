Med flagget foran øynene

KOMMENTAR: Det måtte en demonstrasjon mot rasisme til for at ytre høyre skulle bli skikkelig opptatt av smittevern. De som roper på mer politi, bør lese Grunnloven.

Det spørs om enmetersregelen ble strengt overholdt her, men trolig går det bra likevel. Ytre høyres hysteri handler selvsagt ikke om smittevern, men om at de mener antirasisme ikke er nødvendig i Norge. Foto: Jarle Aasland

Harald Birkevold Kommentator

Først ute var den noe konservative professoren i statsvitenskap Janne Haaland Matlary, som undret seg over hvorfor politiet tillot «enorme brudd på smittevernreglene» i forbindelse med demonstrasjonen i Oslo fredag, der tusenvis av mennesker samlet seg foran Stortinget for å vise sin avsky mot politidrapet på den svarte mannen George Floyd i USA og mot rasisme i sin alminnelighet.

Heldigvis har vi jurister som Anine Kierulf, professor hun også, som kunne minne om at politiet ikke «tillater» demonstrasjoner. Det er det Grunnloven som gjør. Og for det andre at politiet ikke bruker statens voldsmakt uten hjemmel.

Knoll og Tott

Jeg nekter å tro at det er tilfeldig at det er demonstrasjoner mot rasisme som skaper disse reaksjonene på høyre fløy. Den lille tvil jeg måtte ha hatt, ble definitivt utradert da det høyrepopulistiske tospannet Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim, begge hjemmehørende i Fremskrittspartiet, steg inn i manesjen.

Helgheim tordnet til VG om at samtlige demonstranter burde settes i 14 dagers karantene. Men kan saktens undres på hvordan Helgheim ser for seg at dette kravet skal settes ut i livet? Det var neppe navneopprop verken foran Stortinget eller i Parken i Stavanger.

Og skulle politiet (i fullt smittevernutstyr, må vi anta) ha gått til fysisk angrep på fredelige demonstranter? Greit nok at både Helgeim og Amundsen ser opp til Trump, men finnes det ingen grenser?

Flere tusen samlet seg lørdag ettermiddag i Byparken i Stavanger for å vise sin avsky mot rasisme. Foto: Jon Ingemundsen

Går trolig greit

Heldigvis har både Regjeringen og Stavanger kommune noen litt mindre koleriske mennesker enn Helgheim og Amundsen, folk som skjønner hva politiet og øvrige myndigheter kan og ikke kan kontrollere i et samfunn med ytringsfrihet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), for eksempel. Og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger. Begge uttrykte selvsagt bekymring for at slike folkemengder kan bety en økt risiko, men sa også at dersom folk klarer å holde avstand og ikke delta dersom de føler seg syke, vil dette etter alt å dømme gå bra. I Stavanger er smittetallet nå så lavt at det trolig er svært liten grunn til bekymring.

Formålet med demonstrasjonene, å markere solidaritet med ofrene for politibrutalitet og systematisk rasisme i USA, og samtidig markere avsky mot rasisme i Norge, må man nesten ha tilhold litt i ytterkanten av det politiske spekteret – for ikke å snakke om det emosjonelle – for å ha problemer med. Men det er klart, man kan for eksempel være Per-Willy og mene at rasisme ikke finnes i Norge.

Rasisme finnes

Det er selvsagt fristende å spørre om Helgheim eller Amundsen har bodd under en stein de siste årene, når den ene fargede samfunnsdebattanten etter den andre har vist fram hva som skrives, under fullt navn, i kommentarfeltene. Eller hva som skrives og deles og likes på ulike Facebook-grupper som ofte har et norsk flagg som profilbilde. Det samme flagget enkelte politikere liker å ha på jakkekragen.

Selvsagt finnes det rasisme i Norge. For det første finnes det rasister – folk som mener at noen folkeslag er mer verdt enn andre. Og for det andre finnes det strukturer som er vanskeligere å få øye på hvis man selv er hvit. Yusuf aldri fikk svar på en jobbsøknad før han skifta navn til Øystein.

Selvsagt er de fleste av oss ikke rasister. Akkurat som de fleste av oss ikke er voldtektsmenn eller fyllekjørere. Det betyr ikke at rasisme, voldtekt og fyllekjøring ikke er et problem.

Åpne opp mer?

Blant dem som ikke føler seg programforpliktet til å kritisere en demonstrasjon mot rasisme, finnes det derimot noen ganske sammenhengende resonnementer. Når det er «greit» at tusenvis samles til en demonstrasjon som dette, bør ikke myndighetene snart begynne å myke litt mer opp på andre regler? Må vi fortsatt ha begravelser der bare de aller nærmeste, og maks 50 personer, kan være til stede? Bør vi ikke kunne slippe inn publikum på en fotballkamp?

Jeg skal også være så ærlig å si at dersom disse demonstrasjonene hadde vært til støtte for Trump, for eksempel, ville trolig de faste trollene på venstresida også dratt smittevern-kortet. (Jeg prøver å se for meg 1400 personer med MAGA-caps i Byparken, men fantasien strekker ikke til). Jeg ville også ha støttet retten til å holde en slik markering.

Lov og orden

Noen innvender også at det er absurd å bruke et politidrap på en svart mann i USA til å reise en debatt om rasisme i Norge. Og det er det, i utgangspunktet og isolert sett. Men slik som for eksempel Greta Thunberg ble et symbol på et gryende raseri over voksengenerasjonens manglende vilje til å ta klimaet på alvor, eller den døde smågutten Alan Kurdî på en strand i Tyrkia ble et symbol på de menneskelige tragediene under flyktningkrisen i 2015, har George Floyd også blitt et symbol.

Det er noe trøsterikt ved å se så mange samlet på ett sted igjen. Da jeg så bildene fra Oslo og Stavanger, innså jeg at dette er noe jeg har savnet. Enten det er en demonstrasjon, et begravelsesfølge eller en tribune på en fotballkamp, representerer dette et samfunn i virksomhet.

La oss håpe at det ikke blir lenge til vi kan samles på ny. Og for min egen del håper jeg at både Matlary, Helgheim og Amundsen kan få seg en hobby. Noe å pusle med, noe som kan ta tankene bort fra denne skrekkelige antirasismen som brer om seg.

De to siste kan jo begynne med å lese seg opp på begrepet rettsstaten, slik at representanter for det såkalte lov-og-orden-partiet ikke til stadighet oppfordrer til lovbrudd.