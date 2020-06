Olje og klima er ikke motsetninger

KOMMENTAR: Det er på tide vi kommer oss opp av skyttergravene igjen og fortsetter å snakke om løsninger.

Hilde Øvrebekk

Den statlige oljepakken har gjort at debatten rundt olje og klima igjen har blitt veldig polarisert. Er du for olje, er du imot klimatiltak og omstillinger, – og omvendt.

Det er omtrent to år siden jeg skrev en kommentarartikkel der jeg etterlyste mer konstruktiv debatt rundt olje og klima. «Det er altså steile fronter, igjen. Og vi kommer nok like langt med denne debatten som med alle tidligere debatter: Ingen vei», skrev jeg da.

For i lang tid hadde det vært diskusjoner og debatter som førte de to sidene enda lenger ned i hver sin skyttergrav. Det var aldri snakk om løsningene.

Snuoperasjon

Men så skjedde det noe. De to siste årene har både oljebransjen og miljøorganisasjonene invitert hverandre til mer konstruktive samtaler. Og det har blitt diskutert og investert i løsninger for framtiden.

Så kom en pandemi og et oljeprisfall som gjorde at oljebransjen igjen måtte permittere tusenvis og se at prosjekter kanskje ikke lenger var mulige å gjennomføre.

Da diskusjonen kom om å hjelpe bransjen ut av krisen, krøp de to sidene som hadde begynt å nærme seg hverandre, tilbake i hver sin skyttergrav.

SV kritiserte oljepakken som «en av de mest kortsiktige beslutningene i norsk politikk». Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski har flere ganger uttalt at en aktiv, grønn industripolitikk er det som må til. Hun har fått støtte fra miljøorganisasjoner og MDG, som ønsker seg en umiddelbar omstilling etter koronakrisen.

Ap i klimakrise

Politisk er denne konflikten mest skadelig for Arbeiderpartiet, der partiet har delt seg i de to skyttergravene.

Partileder Jonas Gahr Støre måtte tåle heftig kritikk fra både partiets egen ungdomsorganisasjon AUF og – ifølge DN – fra Raymond Johansen på et internt sentralstyremøte etter milliardpakken til oljeindustrien.

Også mange andre innad i partiet reagerte på at partiet gikk for langt når det godtok oljepakken. På motsatt side i sentralstyremøtet uttrykte fagbevegelsen at den gjerne skulle sett at Ap fikk til en løsning nærmere det oljenæringen selv ønsket seg.

Det er tydelig at Ap sliter med å finne seg til rette med både industriutvikling og klima. Og det beskriver godt det som skjer ellers også.

Press fra oljå

Oljeindustrien, med Norsk olje og gass i spissen, har drevet ekstensiv lobbyvirksomhet for å få gjennom kravene sine. Oljebransjen er mektig, og det kan godt hende at den fikk stort gjennomslag på grunn av det.

Mange frykter at denne støtten skal føre til investeringer som ikke er lønnsomme, og der staten taper penger.

Aker BPs Hod-prosjekt på Valhall er derfor et eksempel på hvordan denne krisehjelpen bør fungere. Dagen etter enigheten om oljeavtalen på Stortinget, ble det klart at de gir grønt lys for milliardutbyggingen, som ifølge selskapet vil sørge for rundt 5000 årsverk.

Utbygging av en oljeterminal på Veidnes i Finnmark, der Equinor og partnerne allerede har konkludert med at dette ikke er et lønnsomt prosjekt, er et godt eksempel på investeringer oljeindustrien ikke bør prioritere nå.

Å trekke fram Wisting som eksempel på et prosjekt som kunne blitt rammet uten skatteendringer, bør heller ikke være det som har overbevist politikerne. Dette er prosjekt som allerede var utsatt på grunn av manglende lønnsomhet, skrev bransjenettstedet Upstream i februar, før koronakrisen.

Pyrrhosseier

Det ligger derfor et stort ansvar på oljeselskapene for at dette ikke blir en pyrrhosseier, altså en seier der resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden. Men også politikerne har et ansvar for ikke å presse på for at ulønnsomme prosjekter blir satt i gang.

Akkurat nå er det helt nødvendig å gi støtte til oljeselskapene slik at de sørger for at den norske leverandørindustrien kan fortsette å utvikle ny teknologi og løsninger som kan føre oss inn i en ny tid.

For framtidens løsninger trenger litt lengre tid på å modnes fram. Fornybarjobbene SV, MDG og miljøorganisasjonene mener vi skal flytte oljearbeidere over i, er ikke der i dag.

ONS og havvind

For to år siden var ONS kanskje fremst i front med å dreie den offentlige samtalen mot omstilling og nye løsninger. Det er derfor synd at det ikke blir noe av konferansen og messen i Stavanger i år.

For målet var å skape en ny møteplass for havvind og andre fornybarnæringer, på samme måte som oljemessen på 1970-tallet skapte et internasjonalt møtested for olje og gass. Fornybararenaen skulle vært i samme hall som blant andre Equinor, Petoro og OD skulle stille ut. Det viser at ting henger sammen.

«Vi gjør ikke dette lenger fordi olje og gass mangler muligheter, men fordi mulighetene er store begge steder», sa programansvarlig Ingvild Meland i fjor, da ONS lanserte planene.

Sammen om framtiden

Det vi vet i Stavanger er at nye industrier i alle tider har utviklet seg gjennom å bruke erfaring og kompetanse fra utgående industrier.

Men for dem som ikke har vært på Forus og sett større og mindre selskaper utvikle ny teknologi og løsninger som har ført til framskritt over tid i petroleumsnæringen, kan det nok være vanskelig å se koblingen fra dette til utbyggingen av fornybar energi. Men den er der.

Det er lett å krype ned i skyttergravene og se verden fra der vi ønsker det selv. Men så enkelt er det ikke. Olje og klima er ikke bare motsetninger, og industri og klimaløsninger henger sammen.

Vi kommer ingen vei hvis vi ikke klarer å komme oss opp igjen av skyttergravene og samles om å snakke om framtiden og løsningene alle kan bidra til. Hvis vi ikke klarer det, ser Norges framtid mørk ut.

Vi var på god vei. Kan vi ikke heller fortsette?