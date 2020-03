Kroneviruset er enda farligere

FRIPENN: Selvsagt er det stusslig å bli satt i karantene. Med mindre du er nylig avgått statsråd eller statssekretær, selvsagt.

Vinteren var svært innbringende for Alf Erik Andersen (Frp). Pengene strømmet inn på konto. I desember fikk han dobbel lønn, både som statssekretær i Justisdepartementet og som ordfører i Mandal. Fra nyttår forsvant Mandal kommune, så da søkte han etterlønn fra nye Lindesnes kommune. Fortsatt hevet han full lønn som statssekretær. Slikt er ikke lovlig, men hvordan kan en statssekretær i Justisdepartementet vite det? Det er nok med lett hjerte han betaler tilbake de 176.000 kronene han fikk for mye.

Fram til valget i fjor høst var Tom Staahle (Frp) landets best betalte ordfører. Det sier seg nesten selv at det er Ullensaker kommune (innbyggertall: 32.000) som topper den statistikken. Etter valget kuttet Arbeiderpartiet ordførerlønnen med en tredjedel. Det ble det faktisk en hel lærerstilling av.

Tom Staahle fikk 294.575 kroner i etterlønn, som ikke ble avkortet da han ble statssekretær i Kommunaldepartementet. Det skulle den ha blitt. Men hvordan kan en statssekretær i Kommunaldepartementet vite det? Det er nok med lett hjerte han betaler tilbake de 113.000 kronene han fikk for mye.

Geir-Inge Sivertsen (H) fikk utbetalt dobbel lønn i to greie deltidsstillinger som ordfører og statssekretær. Da også hans kommune forsvant ved årsskiftet, søkte han om etterlønn. Den fikk han, i tillegg til statsrådslønnen. Nevnte jeg at han også fikk romslige honorar fra et fylkesting han ikke deltok i? Den attraktive trippellønnen var ulovlig, men hvordan kan en statsråd vite det? Det er nok med lett hjerte han betalte tilbake de minst 120.000 kronene han fikk for mye.

Grim kontrast

Erik Skjoldheim fra Austevoll har ikke vært statssekretær eller statsråd. Derimot har han hatt nyresvikt og hjerteinfarkt, var blind på det ene øyet og hadde bare 30 prosent syn på det andre. I september i fjor ble han dømt til 60 dagers fengsel. Forbrytelsen var at han hadde besøkt en bekjent i Ungarn uten å søke Nav om lov. Dommen falt nesten to år etter at Nav første gang varslet om at de var kommet i tvil om kravet om å holde seg i Norge var i tråd med EØS-avtalen.

I Telemark bor en mann som ble dømt til 75 dager ubetinget fengsel. Han hadde mistet jobben da han ble syk og kom etter hvert over på arbeidsavklaringspenger. Deprimert og dårlig tok han imot et tilbud om å låne et hus i Italia, uten å be Nav om lov til å forlate landet. Det finnes mange som disse to. Hvor mange vet vi ennå ikke.

19 millioner i etterlønn

Erna Solberg er full av nåde for dem som står henne nær. Betaler politikerne tilbake pengene de urettmessig har fått, er saken opp og avgjort. Nav, som også er Erna Solbergs ansvar, er derimot nådeløse. Forsøk på juks blir konsekvent anmeldt. Domstolene følger lojalt opp. Grensen for ubetinget fengsel går ved 1G, som for tiden er 99.000 kroner. Det holder ikke å betale pengene tilbake.

Mens det strammes til for dem som har minst fra før, er Erna Solberg romslig med sine. De siste fem årene har hun brukt 19 millioner kroner på etterlønn til statsråder og statssekretærer, og det var før Frp’s kollektive utmarsj.

Karantene-trikset

Fra venstre Robert Eriksson, Thorleif Fluer Vikre og Per Sandberg visste hva de kunne gjøre da tiden i regjeringen var over, – og de gjorde det. Foto: Stortingets og regjeringens bildearkiver

Regningen blir spesielt høy når de tidligere statsrådene og statssekretærene frivillig går i karantene:

Robert Eriksson (Frp) opprettet selskapet Løkka i livet da han i 2015 gikk av som arbeidsminister. Siden han skulle drive «rådgivning i arbeidstematikk», fikk han karantene og maksimal etterlønn på 630.000 kroner. Da selskapet ble lagt ned i 2019, hadde det ikke hatt inntekter.

Thorleif Fluer Vikre (Frp) hadde allerede et selskap da han gikk av som statssekretær i november. Selskapets oppgave var riktignok å importere mopedbiler, men så snart han endret formål til «rådgivning i plan- og bygningsloven», fikk han karantene og tre måneder etterlønn. Selskapet har, ifølge Aftenposten, aldri hatt inntekter.

Per Sandberg (Frp) var bastant motstander av systemet med karantene og etterlønn da den rød-grønne regjeringen benyttet seg av ordningen. Da han selv gikk av som statsråd, opprettet han et mangslungent konsulentselskap som ga ham 680.000 kroner i etterlønn. Det er nesten rekord.

Da har jeg ikke nevnt Mazyar Keshvari (Frp), som er dømt til sju måneder fengsel for grovt bedrageri, eller Hege Haukeland Liadal (Ap), som er anmeldt av Stortinget for det samme. Begge avslørt av Aftenposten.

Hva tillit har betydd

Lenge var det et munnhell her i landet at vi ikke kunne ha én lov for Loke og en annen for Tor. Vi holdt også embetsmann og statsråd Niels Vogt fram som et ideal. Han skal ha hatt to blekkhus foran seg; ett som staten betalte, og som han brukte til offentlige brev, og ett som han selv betalte og brukte til privat korrespondanse. Disse to tradisjonene – likhet for loven og politikere som ikke beriket seg på statens midler – var lenge adelstegn ved det norske samfunnet. De bidro sterkt til utviklingen av tilliten som er dette samfunnets sterkeste sammenbindingskraft.

Fordi vi stolte på politikerne var det mulig å utvikle en skattefinansiert velferdsstat som kan måle seg med det beste i verden. Det er dette som står på spill når stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer jukser, begår lovbrudd eller utnytter de romslige og spesialsydde ordningene de har laget for seg selv. Skaden blir ikke mindre av at de slipper unna med en tilbakebetaling og en lett ydmyk pressemelding skrevet av et PR-byrå.

Den hjerteløse behandlingen av Nav-klienter, både de som rettmessig dro utenlands og de mange som er skubbet over fra arbeidsavklaringspenger til sosial nødhjelp, viser hvor effektiv denne regjeringen er. Skifte av justisminister hvert kvartal har åpenbart ikke sinket utviklingen av en effektiv klassejustis.

Koronaviruset er åpenbart ikke å spøke med. Men for samfunnssikkerheten er det kroneviruset som sprer seg i den politiske klasse, mye farligere.