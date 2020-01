Kongelige på det åpne marked

GJESTEKOMMENTAR: Kongelige som prøver på en privat karriere, er en konstant hodepine for europeiske kongehus.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Harry og Meghan ser ut til å ønske å opprettholde den kongelige livsstilen, men med egne penger. Hvor langt vil de gå i å selge seg som privatpraktiserende kongelige. Foto: Matt Dunham, AP/NTB scanpix

Tidligere denne måneden annonserte britenes prins Harry og hans kone Meghan at de ikke lenger ville være fulltids-kongelige, men tjene egne penger. Fremdeles vet vi lite om hvordan dette skal foregå.

Den største skepsisen er knyttet til bruken av kongelige titler og utvanning av hva det vil si å være kongelig. For selv om dronningen har tatt fra dem titlene som Deres Kongelige Høyheter, opererer de med andre kongelige titler i markedsføringen av seg selv. Og hva har de egentlig å selge utover den unike statusen sin?

Oppstyret rundt prins Harry og hertuginne Meghan har konkurrert med brecxit i britiske nyhetsmedier, og det toppet seg da dronningen «kastet dem ut» som kongelige. Foto: Frank Augstein, AP/NTB scanpix

Falske sjeiker og inkompetanse

Andre medlemmer av den britiske kongefamilien har prøvd seg på «vanlige» jobber. Da dronningens yngste sønn, prins Edward, giftet seg med sin Sophie, var hun allerede en fullt aktiv yrkeskvinne som direktør for et PR-byrå. Edward var på sin side i full gang med en karriere innen film og teater og hadde etablert sitt eget produksjonsselskap.

Edwards og Sophies karrierer i det sivile liv ble ingen suksess. Sophie ble lurt av en falsk sjeik, sendt ut av den nå nedlagte avisen News of the World, som poserte som en potensiell kunde av firmaet. «Sjeiken» ble tilbudt at Sophie og Edward kunne stille opp og reklamere for bedriftene hans. Sophie selv ble festet på video mens hun rakket ned på navngitte britiske politikere og var svært åpenhjertig om kongefamilien. Det hele endte med at hun måtte gi opp den sivile jobben.

Imens klarte Edward nokså egenhendig å gå på trynet med filmselskapet sitt ved å vise seg å være komplett inkompetent i jobben.

I dag er begge fulltids-kongelige med apanasje. De ser ut til å gjøre det bedre i denne rollen.

Solgte tilgang til kongefamilien

Noen ganger må allikevel medlemmer av den britiske kongefamilien skaffe seg en «normal» jobb. Da Sarah, hertuginne av York, ble skilt fra prins Andrew i 1996, mistet hun tittelen Hennes Kongelige Høyhet og sluttet å representere kongehuset. Dermed mistet hun også apanasjen. Året etter ble hun talskvinne for den amerikanske slankegiganten Weight Watchers, en jobb hun beholdt i et tiår. Hun har også gitt ut en rekke bøker, både for voksne og barn. Og samarbeidet med Oprah Winfrey og den kjente tv-psykologen Dr. Phil om en tv-reality hvor hun skulle få hjelp til å «finne seg selv».

Sarah har fått rikelig med kritikk for å bruke den kongelige tittelen til å tjene penger. Full skandale ble det imidlertid da hun gikk i en felle, satt opp av den nevnte, nedlagte tabloidavisen News of the World. Hertuginnen ble filmet mens hun lovte «sjeiken» et møte med prins Andrew i bytte mot 600.000 kroner.

Sarah har imidlertid klart seg bra etter hvert. Hun har kvittet seg med gjeld hun slet med helt fra skilsmissen, og hun har kommet seg økonomisk på beina gjennom de mange kommersielle avtalene og bokutgivelsene.

Rojale melkereklamer

I kjølvannet av Harry og Meghans sorti som aktive kongelige har fokuset også blitt rettet mot mer perifere medlemmer av den britiske kongefamilien og deres forretningseskapader. To av Harrys søskenbarn dukket i fjor sommer opp i melkereklamer i Kina. En av dem, dronning Elizabeths barnebarn Peter Philps, ble vist i tradisjonelle kongelige omgivelser på et britisk slott med en gullvogn trukket av hester. Begge annonsene spilte tungt på de kongelige forbindelsene.

Og det er nettopp her problemet ligger. For om ikke kongefamiliene skal ekspandere til det helt uhåndterlige for statsbudsjettet, må noen av dem stake ut en selvstendig sivil karriere. Samtidig er britiske kongelige vant til en overdådig livsstil. Utdanningsnivået er generelt også overraskende lavt i rojale kretser. Foruten militær utdannelse har Prins Harry for eksempel ikke fullført noen utdanning utenom videregående.

Så hva slags kompetanse kan de egentlig selge utover kongelige forbindelser og rojal glamour?

Kongelig floke

Foto: Jon Ingemundsen

I Norge har prinsesse Märtha gitt fra seg tittelen Hennes Kongelige Høyhet og satset på alternativsirkuset. Det er henne vel unt å tjene en solid inntekt på det. Men hvor mange tror egentlig at hun ville ha hevdet seg i denne bransjen så raskt om hun ikke hadde vært hele Norges prinsesse? Märtha fikk også skarp kritikk for å selge kongelighet da hun og kjæresten Durek Verrett la ut på en turné med tittelen «Prinsessen og sjamanen». Noe som førte til en opprydding hvor hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

Forslagene har haglet om hvordan Meghan og Harry skal løse denne kongelige floken. Ettersom paret ser ut til å ønske å opprettholde den kongelige livsstilen, men med egne penger, må de inngå svært lukrative kommersielle avtaler. Meghan har kvalifikasjoner som skuespiller og innen mote, men Harry kun har kongeligheten sin å tilby. Derfor vil det bli veldig interessant å se hvor langt de vil gå i å selge seg som privatpraktiserende kongelige.

Og hvor mange turnerende prinsesser, hertuginner som selger tilgang til sine prinser og kvasi-kongelige melkereklamer folket tåler før kongehusene mister glansen og skattebetalernes tillit.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 21:00

Les også

Mest lest akkurat nå