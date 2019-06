Eliten, det er oss

Fremskrittspartiet blir altså i regjering, men et opprørsk landsstyre har gitt partiledelsen ordre om å stille knallharde krav til regjeringspartnerne. Det spørs hvordan det går, for denne saken splitter partiet nesten like mye som den splitter regjeringen.

I Fremskrittspartiet kjører noen regjeringsbiler, mens andre kjører rånebiler, for å vri litt på en formulering som politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim, brukte nylig.

Redaktørens ord er treffende. For flommen av elendige meningsmålinger for Frp, midt i noe som jo skulle vært en festforestilling for bompengemotstanderne i partiet, skyldes langt på vei at partiet er tvunget til å drive en dobbel kommunikasjon som velgerne deres avskyr. De sier nei og stemmer ja.

Lukten av asfalt

Dette er en grav partiet langt på vei har gravet helt selv. Seks år i regjering har gitt Frp gjennomslag for en storstilt utbygging av veier. Det lukter asfalt fra Berlevåg til Mandal. Denne satsningen fikk Frp gjennomslag for, vel vitende om at regningen skulle betales av bilistene. Altså med bompenger.

Og argumentet om at «vi har jo ikke flertall alene» er sørgelig å høre på. Som deltaker i en regjering som er bundet av en politisk plattform har jo Frp undertegnet på nettopp dette. Nå sitter de til og med i en flertallsregjering og klager på at de ikke har rent flertall på Stortinget.

Den tidligere Frp-stjerna Trond Birkedal sa til Aftenbladet tidligere denne uka at han tror Frp ikke har så mye mer å hente på å sitte i regjering nå. Partiet har skviset Erna-sitronen så mye at det ikke er de store seierne igjen å innkassere. De to desperate regjeringskameratene Venstre og KrF er så skadeskutt at de vil behøve solid gjennomslag i neste statsbudsjett for å ikke falle under sperregrensa. Og da er det trolig ikke mer igjen til Frp.

FNB-panikk

Grasrotopprøret i partiet, som også heies fram av ymse løse kanoner som tidligere partileder Carl I. Hagen og høyrepopulisten Christian Tybring-Gjedde, skyldes minst to forhold. For det første at den prinsipielle motstanden mot bompenger er sterkere på lokalplanet enn riksplanet, og for det andre at den formidable framgangen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har gjort mange Frp-ere i byer som Bergen, Drammen og til dels Stavanger livredde.

Frp står i fare for å miste eierskapet til en av sine kjernesaker, slik Venstre har mistet eierskapet på klima og miljø til MDG. Da er en regjeringsdeltakelse ingenting å ha på, mener de.

Det hører med til historien å presisere at Frp i Stavanger og Sandnes var raskt ute med å ta eierskap til Nok er Nok-bevegelsen (grunnlegger Sigurd Sjursen står nå på lista til Frp i Sandnes), noe som nok kan forklare at FNB har gjort det dårligere på Nord-Jæren enn mange andre steder, ikke minst i Bergen.

Opprørerne krever store konsesjoner fra de tre andre regjeringspartiene, og er klare på at Frp om nødvendig må ta belastningen ved å gjøre Aps Jonas Gahr Støre til en (motvillig) statsminister.

Ledelsen bygger bom

Problemet er at store deler av ledelsen i partiet har en helt annen holdning til bompenger. Jeg har opp gjennom årene snakket med flere sentrale kilder i partiet som har vært klare på at det er bompenger, og bare bompenger, som har gjort det mulig for partiets samferdselsministre å bygge ut veier i et så raskt tempo. Det har de gjort med åpne øyne.

Og så er det et annet, viktig moment. Makt er berusende. Og makt er nødvendig. Dersom Frp går ut av regjering, mister sentrale skikkelser i partiet sine statsrådposter, sine regjeringsbiler, sin adgang til Statsministerens kontor og statsråd på Slottet. Og partiet mister den innflytelsen det innebærer å være del av regjeringen.

Partileder og finansminister Siv Jensen er lite lysten på å forlate jobben nå. Det har garantert vært tett kontakt mellom henne og statsminister Solberg i forkant av det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp onsdag ettermiddag.

Frp mot Frp

Jensen har et dilemma å hanskes med. Det er et «folkekrav» i partiorganisasjonen at ledelsen setter de andre regjeringspartiene under press, noe onsdagens landsstyremøte reflekterer. Men verken Venstre eller Krf tåler noe særlig mer nå. Kan «miljøpartiet» Venstre orke flere kameler nå, i en situasjon der de knapt har begynt å fordøye dem de måtte svelge på Granavolden?

Andre sentrale Frp-ere jeg har vært i kontakt med, mener også at Frp har oppnådd så mye i Granavolden-erklæringen at det vil være feil å bryte ut nå. Da sikter de blant annet til oljepolitikken, innvandringspolitikken og skattepolitikken.

For Erna Solberg gikk en drøm i oppfyllelse da et splittet og skadeskudd KrF gikk inn i regjeringen og skaffet henne flertall. Det vil være bittert, og smått absurd, om denne drømmen brister på grunn av at Frp plutselig har funnet ut at de skal gå i opposisjon mot sin egen regjeringsplattform.