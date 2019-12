Fire nøtter for Trump

KOMMENTAR: Det er flere ting som må klaffe for Trump, om han skal bli gjenvalgt. Det viktigste er å unngå fellelse i en riksrettssak. Det nest viktigste er økonomien.

Greier Donald Trump å holde sitt på det tørre? Tom Brenner, Reuters/Scanpix

At økonomien går på skinner, er et must for en sittende president som kjemper for å bli gjenvalgt. For Donald Trump holder det ikke at arbeidsledigheten er lav og rentene ditto. Han må få i havn handelsavtaler med Kina og lande en bra deal med sine nordamerikanske naboer, noe jeg skal komme tilbake til.

Problemet er at presidenten ikke greier dette alene. Han må ha Kongressen i ryggen.

1 Økonomi

Den amerikanske økonomien går greit, men investeringstakten er synkende. Veksten ligger mellom 2 og 3 prosent, men er ventet å falle med om lag 1 prosent om handelsavtalene går i vasken. Til det amerikanske magasinet Politico, sier den konservative økonomen Stephen Moore at «Trump ikke kan vinne uten at økonomien er god. Det er for mange velgere som misliker ham, til at de vil gjenvelge ham om økonomien begynner å gå dårligere.»

Gode handelsavtaler med Kina på den ene siden og Mexico og Canada på den andre, kan komme til å utgjøre så mye som 1 prosent av USAs bnp, og forskjellen på 4 eller 8 år i Det hvite hus for Trump. Men hvis ikke det demokrat-styrte Representantenes hus stemmer for presidentens løsninger, risikerer han at det går den veien thanksgiving-kalkunen sparker. På den annen side - vil demokratene i kongressen risikerere nasjonaløkonomien for å kvitte seg med Trump?

Opposisjonsleder Nancy Pelosi har uttalt seg fordelaktig når det kommer til en ny nordamerikansk handelsavtale som skal erstatte den gamle Nafta-avtalen. Men det kan bli vrient å få de mest venstreorienterte representantene til å støtte en Trump-avtale, i et valgår som muligens byr på en riksrettssak mot presidenten. Politikk har en tendens til å spille en rolle i politikken.

2 Handelsavtaler

Når det kommer til Kina-avtalen har Trump gjort det vanskelig for seg selv, med sin støtte til demokratiforkjemperne i Hongkong. Samtidig som kineserne jobber med å få på plass endringer i avtaleutkastet, beveger den amerikanske økonomien seg sakte framover, som nevnt med lav investeringstakt i påvente av at USAs nye handelsavtaler skal komme på plass.

Det er usikkerhet i markedet, men hverdagsøkonomien amerikaneren i gata har å forholde seg til, ser bedre ut enn på lenge. I hvert fall på overflaten. Eiendomsprisene holder seg stabile, det samme gjør rentenivået og lønnsnivået. Men industriens piler pekte nedover i november for tredje måned på rad. Det trenger ikke bety at det ligger an til resesjon, men utviklingen kan tyde på at 2020 blir et år i slak, økonomisk oppoverbakke.

I hvert fall hvis det drøyer med å få på plass nye handelsavtaler.

Aksjemarkedet i USA har styrket seg - i hvert fall når vi legger Dow Jones-indeksen til grunn - med 50 prosent i Trumps regjeringstid. Dette er gode tall for en president som vil gjenvelges, og det er - sammen med den lave ledigheten - hva 55 prosent av velgerne legger vekt på, når de sier seg fornøyd med presidentens økonomiske politikk. Et tall som ikke må forveksles med den totale ratingen til presidenten, som for øyeblikket ligger på svake 41 prosent.

3 Lav støtte

Et argument for å gjenvelge Trump, vil kunne være at han holder styr på økonomien, selv om han er ufordragelig.

Den sittende presidenten har en fordel når det er valg. Men når han scorer lavt blant velgerne, slik Trump gjør nå, kan også det bidra til å skape økonomisk usikkerhet. Vil det komme et skifte? Hvem tar i så fall over? Blir det en moderat kandidat, eller kanskje en relativt radikal én? Slike spørsmål kan skape en usikkerhet som svekker den amerikanske økonomien i det vi går inn i det avgjørende valgåret.

Men Trump har mer å stri med enn valgkamp, handelsavtaler og en til dels motvillig kongress. Han står i reell fare for å bli stilt for riksrett. Her er spørsmålet nå om det foreligger nok «bevismateriale» mot presidenten. Her er tre spørsmål sentrale: Har Trump krevd at ukrainerne innleder en etterforskning mot en politisk rival? Presset han ukrainerne ved å holde tilbake økonomisk støtte? Prøvde han deretter å skjule det han hadde gjort?

4 Riksrett

Etter mitt vett har kongresshøringene så langt avdekket at svaret på de to første spørsmålene er ja. Hvorvidt trumpleiren var klar over det tvilsomme ved handlingene, og at den aktivt har gått inn for å holde det skjult, er jeg mer usikker på. Men dette kan vi få svar på om sentrale aktører som stabssjef Mick Mulvaney og Trumps private advokat Rudy Giuliani går i vitneboksen.

Ironisk nok snakker den frittalende presidenten i koder fra tid til annen. Det er ikke alltid like enkelt å forstå hva han mener. Som en kilde nær presidenten har sagt til meg: - Nå må dere journalister begynne å skrive hva Trump faktisk mener, i stedet for å skrive det han sier.

Det skal ikke være enkelt.

Det kan jo til og med tenkes at økonomien bremser, men ikke kneler. At handelsavtalene uteblir. At Trump stilles for riksrett, men unngår å bli felt. Og at han deretter vinner valget mot en eller annen demokrat som faller mellom alle stoler når det kommer til støtte i egen velgermasse. Det er ikke slik at det «bare» er USA som er polarisert. Det er store avstander mellom grupperingene internt i Det demokratiske partiet også. Så store at det kan bli vanskelig å samle kreftene bak én presidentkandidat.