Høyre går tilbake med over fem prosentpoeng, og ville mistet tre plasser i kommunestyret i Nye Stavanger dersom målingen Aftenbladet presenterer i dag hadde vært valgresultatet.

Bompengemotstanderne i FNB og Frp styrker seg, det samme gjør Rødt, SV og MDG. Men ingen har egentlig noen grunn til å juble, nå bare en uke før valget.

Kampen om makta i Stavanger handler om å kunne telle til 34. Det er det magiske tallet som gir flertall og posisjoner. Dersom denne meningsmålingen var valgresultatet, ville den borgerlige blokken, bestående av Frp, Høyre og Venstre, hatt 31 mandater. KrFs tre mandater ville sikret akkurat 34.

Sp får drømmerollen

Den rødgrønne blokken, bestående av Ap, SV, MDG og Rødt, har 27 mandater med denne målingen. De ville med andre ord vært avhengige av å lokke til seg minst to av partiene som ikke har tatt endelig stilling til hvilken vei de vil vende seg etter valget. Bompengeaksjonen er et av disse partiene. Senterpartiet er et annet.

Mens FNB er ferske i faget, er politisk hestehandel noe som nærmest sitter i genene til Senterpartiets politikere. I generasjoner har partiet oppnådd innflytelse langt ut over antall stemmer, fordi de har en fabelaktig evne til å havne i vippeposisjoner som kan utnyttes maksimalt. Se bare på alle de verv og posisjoner dagens enslige Sp-representant i bystyret, Bjarne Kvadsheim, har klart å skaffe seg.

Det ligger i dagen at i Nye Stavanger, som med ett blir en stor landbrukskommune ved årsskiftet, vil Senterpartiet styrke seg. Kombiner dette med den sterke medgangsbølgen partiet rir på nasjonalt, og du har oppskriften på enhver Sp-politikers våte drøm: Når begge fløyer i politikken kjemper om deres gunst.

Ap må lære seg å dele

Det har vært kjent lenge at den som vil ha nøklene til ordfører-kontoret i Stavanger, må gjøre seg til venns med sentrumspartiene. Det er derfor heller ingen bombe om det har foregått litt uformell møtevirksomhet her og der, for å forsøke å berede grunnen for mer formelle samtaler seinere.

Særlig Ap, som har et ganske fortjent rykte på seg for å ikke være spesielt flinke til å dele på makta etter valg, har nok behov for å virkelig gi så det svir. Det skal ikke engang utelukkes at selve ordførerjobben kan komme i spill dersom det er dette som skal til for å skape et rødgrønt flertall etter 24 år med Høyre.

Høyre, på sin side, har lang og god erfaring med å dele på makt. Skiftende allianser, riktignok, men like fullt stabile nok til å holde tilnærmet full kontroll i bystyret.

Frp styrker seg

Framgangen til Frp på denne målingen skyldes antakelig minst to forhold. For det første er Leif Arne Moi Nilsen en sikker vinner blant partiets kjernevelgere, en mer folkelig og likandes type enn Christian Wedler, som jo trakk seg fra alle verv før sommeren. Og så handler det nok også om at partiet den siste uka har slått mynt på kompromisset i regjeringen som gjør at rushtidsavgiften snart kan fjernes.

Paradokset er at et sterkere Frp ikke nødvendigvis er en god nyhet for dem som håper på en ny periode med Høyre-ordfører. Verken Venstre eller KrF, to partier som må med i miksen dersom dette skal lykkes, og ikke minst Senterpartiet, har lagt skjul på at de aller helst ville sett en løsning der Frp ble satt på gangen.