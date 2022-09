Er det begynnelsen på slutten for Putin?

KOMMENTAR: Mye kan gå godt så lenge folket ikke blander seg i politikken, og diktatoren ikke blander seg i dagliglivet.

Den var kanskje ikke noe sjakktrekk, den mobiliserings­ordren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er ei uke siden Russlands president Vladimir Putin utstedte en mobiliseringsordre for å hente inn ytterligere 300.000 soldater til krigen mot Ukraina. Allerede nå kan vi slå fast at det har vært en fiasko.

Så langt har flere flyktet fra landet enn Putin har lykkes med å mobilisere til krigen. Samtidig er minst én offiser ved et av hærens rekrutteringssentre skutt, 16 rekutteringssentre er stukket i brann, og i Omsk er det kommet til slagsmål på åpen gate mellom mobiliseringsoffiserer og menn som skulle sendes i krigen.

Ifølge den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu var det bare menn i stridsdyktig alder med forsvarsbakgrunn som skulle kalles inn. I dag vet vi at mobiliseringen har vært en parodi, og at kaos rår. Eldre er kalt inn, syke er kalt inn – og i noen tilfeller er døde russere forsøkt mobilisert.

Folk på flukt

Ved russiske grenseoverganger – fra Norge og Finland i vest, til Kasakhstan og Mongolia i øst – er det kilometerlange køer av biler på vei mot grensen, mot utlandet og mot friheten.

Ved grensen mellom Russland og Georgia meldes det om mellom 20 og 40 timers ventetid på å komme over. Om lag 10.000 russere flykter til Georgia hver dag. Det kan være et spørsmål om tid før Putin stenger grensen.

Situasjonen er ikke så ulik den vi så langs Ukrainas grenser under krigens første dager.

Flybilletter til de ytterst få destinasjonene som fortsatt er tilgjengelige for russere, etter at størsteparten av det europeiske luftrommet ble stengt for russiske avganger i februar, er praktisk talt utsolgt. Billettprisene er drevet i været av en voldsom og plutselig etterspørsel som gjør at bare de absolutt mest privilegerte har råd til å fly ut av landet.

En billett fra Moskva til Kasakhstan koster nå tilsvarende 215.000 norske kroner, som er mer enn en gjennomsnittlig russisk årsinntekt, og da lander man altså i Kasakhstan. 98.000 russere har flyktet til dette landet den siste uka. Flybilletter til mer etterspurte destinasjoner som Georgia og Armenia er revet bort.

Putin-regimet har slått knallhardt ned på aksjonistene.

Diktatorens kontrakt

Hvordan i all verden kunne russerne havne i denne klemma?

Det var delvis fordi de så en annen vei, men det er ikke slik at alle har fornektet sannheten hele tiden. Allerede på krigens første dag brøt det ut demonstrasjoner i Moskva og andre storbyer. Men Putin-regimet har slått knallhardt ned på aksjonistene og truet med et absurd straffenivå, i tillegg til å fôre folket med propaganda og løgner.

Vladimir Putin har dessuten lest diktator-håndboka godt, han har fått med seg at enhver autokrat må inngå en kontrakt med folket som går ut på at så lenge man ikke blander seg, skal det gå godt. Det gjelder begge veier: Folk flest må la være å blande seg i politikken. Det autoritære regimet må la være å blande seg i folks dagligliv. Så lenge det er mat på bordet, personlige utviklingsmuligheter og penger i banken, er det ingen grunn til å klage. Det er slik diktatorer overlever.

Helt til de ikke gjør det lenger.

Vladimir Putin er i ferd

med å bryte kontrakten

med det russiske folket.

Tette bånd

Nå er det ting som tyder på at makten begynner å smuldre hen mellom Putins fingre. Bare den siste uka er over 2000 personer arrestert i forbindelse med demonstrasjoner i over 30 russiske byer. Mobiliseringen ble et signal til folket om at det finnes en grense for hvor lenge man kan se en annen vei, mens regimet fører en blodig og meningsløs krig.

De sosiale og kulturelle båndene mellom Ukraina og Russland er ekstremt sterke. Det finnes knapt en familie eller et nabolag i det vestlige Russland som ikke har slekt eller venner fra Ukraina. Millioner av russere har stukket hodet i sanden mens Putins arméer har rullet inn i nabolandet med, i beste fall, vekslende militært hell.

Folk flest har ikke villet vite.

Men nå vet de.

Med mobiliseringsordren ble krigen flyttet nærmere den jevne borger. Diktatoren blandet seg inn i dagliglivet. Vladimir Putin er i ferd med å bryte kontrakten med det russiske folket.