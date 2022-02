Hvor går grensen for Putin?

KOMMENTAR: Vladimir Putin bruker to utbryterrepublikker som unnskyldning for å invadere Ukraina.

Det er lørdag morgen i utkanten av Kyiv. Frivillige ukrainere lærer seg krigføring.

Lange kolonner med militære lastebiler frakter russiske soldater over grensen. Stridsvogner kommer skramlende så støvføyka står. Personellvogner på åtte hjul, lastet med infanteri velter inn i landet, med russiske soldater i avslappet positur, men væpnet til tennene.

Røyk stiger fra bombarderte bygninger i horisonten.

Det er en scene fra Abkhasia, Georgia. Året er 2008 og Russland har anerkjent de georgiske utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia som uavhengige stater. Nå rykker den russiske hæren inn, invitert av utbryterrepublikkenes myndigheter.

Verden reagerer med sjokk og vantro, men ikke så mye mer. Det er bare Putin som rydder i bakgården.

Historien gjentar seg

Mandag 21. februar 2022: Den russiske presidenten Vladimir Putin anerkjenner de ukrainske utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som uavhengige stater. I en timelang tale på russisk tv gjør han det klart at Russland vil sende «fredsbevarende styrker» inn i utbryterrepublikkene.

Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse, advarte Karl Marx.

Men Putin fremkaller ingen latter. Verden er i alarmberedskap. Med et antall soldater på mellom 130.000 og 150.000 oppmarsjert ved den ukrainske grensen, har den russiske presidenten bragt Europa til randen av krig. Anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk, der svært mange innbyggere regner seg som russere, blir fordømt av Vesten, Norge inkludert.

I tv-talen argumenterte han for at Ukraina er russisk. Han beskyldte Lenin for å ha «funnet på» Ukraina, og gjort landet til en egen sovjetstat. Han fortsatte historieforfalskningen med å gjøre det klart at Ukraina ikke er en egen geopolitisk enhet, og lar med det spørsmålet henge i luften: Hvor går grensen?

For Putin handler dette om å «hente tilbake» russiske områder som ble plassert inn i forskjellige sovjetstater, i en tid da tanken var at Sovjetunionen skulle strekke seg inn i evigheten. Men det handler også om å destabilisere naboland som orienterer seg mot Vesten. Georgia i 2008. Ukraina i 2014 og 2022.

Sikkerhet og samarbeid

Samtidig har han gjort et poeng av at «ingen land skal styrke sin egen sikkerhet på bekostning av andre lands sikkerhet». Dette er nedfelt i det såkalte Istanbul-dokumentet fra OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

Både natolandene og Russland har skrevet under på dokumentet, og - mener Putin - det faktum at Nato har foretatt utvidelser mot øst ved å ta opp 11 nye østeuropeiske medlemsland etter at erklæringen ble underskrevet, betyr at Nato har brutt avtalen og utfordret Russlands sikkerhet. Dette er på en måte «den rykende revolveren» i Putins bevisførsel mot Vesten.

Når Vladimir Putin kikker ut gjennom vestvinduet i Kreml, ser han tydeligvis en trussel nærme seg. Svaret hans er å øke tilstedeværelsen i det han oppfatter som den russiske interessesfæren, men det han i bunn og grunn gjør er å trekke nye grenser i Europa, i strid med Budapest-avtalen fra 1994 som også er underskrevet av Russland.

Som den populisten og nasjonalisten han er, forholder han seg til avtaleverket når det passer godt, men ikke når det passer dårlig. Dermed delegitimerer Putin ikke bare det uavhengige Ukraina og landets regjering, men setter sikkerheten i Europa på spill.

Høyt spill

Og det er et høyt spill han legger opp til. En slags «Make Russia Great Again»-linje vil kanskje fenge en del av tilhengerne hans på kort sikt, men i det lange løp risikerer Putin at sanksjoner fra Tokyo i øst til Washington i vest ødelegger den allerede hardt prøvde russiske økonomien. Det vil kunne svekke stillingen hans i Moskva, ikke bare blant vanlige velgere, men også blant de mektige oligarkene som faktisk holder ham ved makten, og som bare vil fortsette med det så lenge det tjener dem økonomisk. Tirsdag stupte Moskva-børsen.

Det er nødvendig at Vesten reagerer raskt og kontant med harde, økonomiske sanksjoner. Det er ingen grunn til å vente på en eventuell invasjon av det Kyiv-kontrollerte Ukraina. Når Putin sender russiske, «fredsbevarende styrker» inn i utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk, invaderer han faktisk Ukraina. Det er et brudd på folkeretten.

Putins utilslørte trusler mot ikke bare Volodomyr Zelenskyjs regjering, men mot hele det ukrainske folket, bidrar til at den flaue historietimen hans antakelig vil virke mot sin hensikt: Han skremmer kanskje noen ukrainere, men først og fremst styrker truslene hans det ukrainske samholdet. Akkurat som den aggressive retorikken hans styrker samholdet i Nato, som dermed kan bli til trusselen han selv har sett for seg.

Man skal være forsiktig med hva man ønsker seg. Det kan fort gå i oppfyllelse.