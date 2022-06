Reverseringsmanien

KOMMENTAR: Når ting er som verst for folk flest og alle skal spare, bruker regjeringen mer og mer penger på å dra oss baklengs inn i fortiden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lar finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ture på med sine reverseringer.

Hilde Øvrebekk

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) informerte denne uken ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), om at regjeringen åpner for reversering av nye Kristiansand kommune.

Etter et innbyggerinitiativ fra Søgne har regjeringen besluttet at det skal gjennomføres en folkeavstemning for å reversere tvangssammenslåingen av Søgne og Songdalen med Kristiansand kommune.

Ordfører Skisland ble mildt sagt overrasket. For i Hurdalsplattformen heter det at en oppløsning bare kan skje etter søknad fra kommunestyret, og dette sa bystyret i Kristiansand nei til i desember i fjor.

Han sa til Fædrelandsvennen at han forstod fra samtalen han hadde med Ap’s partisekretær Kjersti Stenseng at Sp hadde stilt et ultimatum - og at hans eget parti bare hadde gitt etter.

Lytter til folket

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum viste til at den nye kommunen ble sammenslått mot folkets vilje av Høyre og Frp.

Han sa at det regjeringen gjør er at de bare lytter til folket.

Men dette handler ikke egentlig om at Sp vil ta vare på folk lokalt.

Det handler om at partiet skal innkassere en seier i regjeringen. For det var akkurat det de gikk til valg på, nemlig reversering av alle reformene den forrige regjeringen innførte.

Koste hva det koste vil.

For faktum er at det bare er en av de 13 kommunene som ble slått sammen med tvang som til nå faktisk ber om oppløsning. Men det virker det ikke som om Sp bryr seg om.

Fylkesoppløsning

Solberg-regjeringen reduserte antall fylker fra 19 til 11. Høyre og Frp ville egentlig legge ned fylkeskommunene. Men siden det ikke var flertall for dette på Stortinget, fikk KrF og Venstre regionreformen.

Dette var ikke nødvendigvis en god reform. Men det ble brukt mye penger og krefter på å gjennomføre den. Nå har Støre-regjeringen bestemt at fra 1. januar 2024 skal noen av de nye fylkene oppløses igjen.

Det er bare det at ingen vet helt hva det kommer til å koste, eller hvordan finansieringen blir. Hvor mye fylkene får dekket av staten for reverseringen, er heller ikke klart.

Dette er helt klart Senterparti-politikk. For Ap har tradisjonelt vært for å lage større enheter.

I perioden mellom 1995 og 2010 var det for eksempel Ap som ivret mest for å slå sammen kommuner med tvang. I et intervju med NRK i 2010 sa daværende nestleder Helga Pedersen at partiet åpnet for å sette ned en kommisjon som kan tegne fremtidens norgeskart.

Penger ut og penger spart

Mens Senterparti-leder Vedum pøser på med penger for å sørge for at løftene om reversering innfris, maner finansminister Vedum samtidig til å passe på pengene.

Inflasjon og press på økonomien vil føre til kraftig innstramminger i budsjettene.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som de nå forhandler med SV om, inneholder for eksempel ingen kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår.

I tillegg vil regjeringen kutte 11,5 milliarder kroner i rammetilskuddet til kommunene, altså pengene de får fra staten.

Reverseringen foregår nå også for fullt på en rekke andre områder. For eksempel domstolsreformen, som skal reverseres selv om det er store protester mot en reversering fra tunge juridiske miljøer.

Det synes for tiden å være fritt fram for all slags reversering, som Senterpartiet står bak og som Ap bare bøyer seg for. Og alt dette koster penger.

Symbolpolitikk og populisme

Når kommunene får strammere budsjetter, er det innbyggerne i kommunene det går ut over. Og når partileder Vedum velger å bruke store summer på reversering foran å støtte vanlige folk i en vanskelig tid økonomisk, er det vanlige folks lommebok og velferdstjenester det går ut over.

Etter Solberg-regjeringens reform har Norge fortsatt over 100 kommuner med under 3000 innbyggere.

Her er det et stort potensial for effektivisering, og for å bedre tjenestene til innbyggerne, gjennom å faktisk slå sammen flere kommuner. Eller å beholde beholde de reformene som, på godt og vondt, allerede er gjennomført.

En meningsmåling utført av Opinion for Dagsavisen, Fri Fagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå denne uken viste at Sp har en oppslutning på 9,2 prosent og Ap bare 19,7 prosent.

Noe av dette skyldes selvsagt krisene vi står i. Men mye skyldes også regjeringens håndtering og prioriteringer.

At Sp tror at det vanlige folk virkelig ønsker nå er at staten skal bruke milliarder på å reversere landet og føre oss tilbake til fortiden, sier kanskje mest om dem. Men at Ap gir dem fritt spillerom til å gjøre det, er kanskje mer oppsiktsvekkende.