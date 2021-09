Krisene i Storbritannia er symptomer på et vanstyrt land

KOMMENTAR: Noe av den økonomiske krisen i Storbritannia skyldes brexit, men det hjelper ikke at landet er styrt av politikere uten kontakt med virkeligheten.

Frykten for at det ikke skal bli nok drivstoff, har ført til lange køer og stengte bensinstasjoner i Storbritannia.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Enten er det koronakrisen som har forsterket alle sjokkene i økonomien, eller så har vi gudene virkelig mot oss», sa Andrew Bailey, Storbritannias sentralbanksjef, tidligere denne uken.

Inflasjonen i landet har for lengst krøpet over sentralbankens mål på 2 prosent, og kan være på vei over 4 prosent innen året er omme.

Mange har advart statsminister Boris Johnson og hans regjeringskollegaer om at de står overfor et land i fullstendig krise. Grunnene er mange.

Panikk

Folk flokker til bensinstasjonene for å fylle opp bensin og diesel når det egentlig er nok på lager. Myndighetene setter inn hæren for å hjelpe til.

Det kan lett kalles panikkhandling, men BP gikk i forrige uke ut og advarte om at de midlertidig måtte stenge noen av sine bensinstasjoner på grunn av mangelen på langtransportsjåfører.

Og da er det ikke så rart at britene reagerer. For de har flere ganger opplevd mangel på drivstoff på grunn av protester mot høye bensin- og dieselpriser. Dette er sannsynligvis midlertidig. Men denne krisen handler ikke bare om drivstoff.

Det er for tiden 400.000 færre lastebilsjåfører enn det som trengs i Europa. Storbritannia alene trenger 100.000 flere sjåfører, ifølge the bransjeorganisasjonen Road Haulage Association (RHA).

Les også Derfor mangler Storbritannia 100.000 lastebilsjåfører – varsel om nasjonal kal­kun­krise før jul

Brexit

Selv om andre faktorer spiller inn, er det vanskelig akkurat her å komme utenom brexit. Ifølge RHA har rundt 20.000 utenlandske sjåfører forlatt Storbritannia som følge av at landet forlot EU.

Myndighetene prøver nå å lokke til seg sjåfører gjennom 5000 midlertidige visum fram til jul.

Men Marco Digioia, sjef for det europeiske veitransportforbundet, som representerer mer enn 200.000 transportfirmaer, sa til avisen The Observer at han var usikker på hvor mange som faktisk vil tilbake til Storbritannia.

Ifølge Digioia er europeiske lønninger generelt bedre enn i Storbritannia, nye EU-regler har bedret arbeidsforholdene og millioner av euro har blitt brukt for å forbedre parkeringsplasser, samt støtte transportfirmaene.

«Storbritannia har ikke tilgang til noe av dette. Å prøve å friste sjåførene til å komme tilbake til et land der de i tillegg må håndtere toll- og grensekontroller og all usikkerheten knyttet til Brexit ... […] Vi må være realistiske», sa han til avisen.

Les også Høye strømpriser? Hva med framtiden?

Mangel på varer

Det betyr at det ikke bare kan bli problemer med leveranser av drivstoff, men også alle andre produkter. Eksperter mener at så mye som 20 prosent av varene ikke vil komme fram til supermarkedene i tide, eller ikke i det hele tatt.

Meningsmålinger har vist at flesteparten av britene, inkludert de som stemte for brexit, mener at brexit har store deler av skylden for denne krisen. For mange ansatte i matvarebransjen og landbruket som også har forlatt landet på grunn av brexit.

Mangelen på denne arbeidskraften vil bety at britiske konsumenter må venne seg til at enkelte produkter ikke lenger vil være tilgjengelige i butikkene, sa sjef for mat- og drikkevareforbundet, Ian Wright, til BBC denne uken.

Ikke fordi det vil være en permanent mangel på varer, men fordi butikkene og leverandørene må prioritere de varene de kan tjene mest på. For eksempel var det forrige uke ikke mulig å kjøpe vann i flasker i hele det østlige England, fortalte Wright.

Les også Britisk bensinpanikk: Fryser lov for å fylle tomme pumper

Gasspriser

I tillegg til dette har gass- og strømprisene i Europa vært skyhøye. Og i Storbritannia har de vært enda høyere. Gass brukes i stor grad til oppvarming, og forbrukerne er med rette svært bekymret for at prisene skal skyte enda høyere i været.

Vi nordmenn ser som regel stort sett solsiden av Storbritannia, men faktum er at store deler av britene lever i fattigdom. Og den politikken de konservative fører har ikke gjort mye for å rette opp i de store sosiale forskjellene i landet. Tvert imot.

Statistikk viser for eksempel at 4,3 millioner barn i landet vokser opp i fattigdom. Veldedighetsorganisasjonen Children’s Society tror dette kommer til å øke til 5 millioner i år.

Allerede er det store mengder briter som ikke har råd til å sette på varmen. Hvert år dør 32.000 flere mennesker enn normalt i vintermånedene i Storbritannia (tall fra 2019). Studier har vist at rundt 9700 av disse skyldes at folk bor i hus som er for kalde, som de ikke har råd til å varme opp.

Les også Britiske bensinstasjoner i ferd med å gå tom for drivstoff

Villet politikk

Brexit har ikke skylden for dette. Mye av frykten for ekstra høye priser nå er at Storbritannia har et av de laveste gasslagrene i Europa. Det er ikke tilfeldig, men villet politikk.

I 2017 stengte den konservative regjeringen lagringsfasiliteten Rough, som sto for 70 prosent av gasslagringskapasiteten i landet. Grunnen var at de ikke ville betale for vedlikehold og oppgraderinger.

Dette skulle spare landet for 750 millioner pund over 10 år, men det ville kreve gasslagring på internasjonale oljetankere, betydelig vekst i skifergass-industrien i Storbritannia og mer handel med europeiske naboer. Som ikke har skjedd.

Kritikere mente dette ville føre til at landet ble mer utsatt for svingningene i det globale gassmarkedet. Og akkurat det skjer nå.

Les også Britene tyr til kullkraft

Fattigdom

I oktober vil støtten som har holdt millioner av briter flytende siden pandemien startet, ta slutt. I tillegg kan disse nå vente seg enorme økninger i faste utgifter.

Faren er at enda flere havner i fattigdom, i en livssituasjon det er nesten umulig å komme seg ut av. Og at forskjellene øker.

Det hjelper ikke at landet er styrt av politikere uten kontakt med virkeligheten, som både brexit og disse krisene har vist.

Hvert år dør rundt

10.000 briter fordi

de ikke har varme

i huset.