Jeg har virkelig tro på kunsten. Jeg tror at kunsten belyser det mørkeste mørke, og skjuler det ingen må se. Jeg tror kunsten kan trøste og glede. Jeg tror den kan gi utløp for lengsler og smerte. Jeg tror kunsten tenker tanker ingen våger å si høyt. Jeg tror kunsten er fødselshjelperen til framtiden. Jeg tror kunsten er menneskehetens hukommelse. Jeg tror kunsten kan romme guder og demoner. Jeg tror kunsten kan beskrive det som aldri har skjedd og spå det som må komme. Jeg tror kunsten kan opphøye hverdag til ekstase og kvele den minste gnist. Jeg tror at kunsten er vårt eneste håp og det siste som dør. Kunstneren derimot, han kan være en ussel skapning.

Den moralsk fordervede

Kunstneren er mannssjåvinisten Picasso som misbruker kvinnene i sitt liv, og er kjent for sitatet «det finnes to typer kvinner; Gudinner og dørmatter». Det er morderen Caravaggio som i sin samtid var beryktet for sitt hissige temperament og hvor det meste vi vet om han er det som kan leses i gamle rettsprotokoller. Han er forfatteren Louis-Ferdinand Céline som var selverklært antisemitt som støttet Hitler. Kunstneren er Paul Gauguin som forlot kone og fem barn og reiste til Tahiti for å male de vakreste kvinner med nakne bryst i et primitivt paradis. Regissøren og skuespilleren Woody Allen har giftet seg med sin ene adoptivdatter og er anklaget for overgrep av den andre. George Michael ble tatt med buksene nede i en park i Los Angeles og arrestert for uanstendig oppførsel. Jim Morrison tiltalt for blotting, Boy George for å låse fast og piske en gutt og Elton John er saksøkt for sextrakassering av en tidligere livvakt.

Hva gjør vi med kunstnerne som lyger og bedrar? Hva gjør vi med kunsten til den moralsk fordervede? Hva gjør vi når geniet er en dust?

Banebrytende kunst

I 1937 fikk Picasso oppdrag av Franco; å lage Spanias bidrag til verdensutstillingen. Picasso valgte å male et digert maleri som fortalte om hendelsen den 26. april 1937 da tyske nazifly bombet den baskiske byen Guernica nord i Spania. Siden de fleste av byens menn kjempet i den republikanske hæren mot Franco, var ofrene uskyldige sivile. Gjennom en tyrefekterscene skildrer verket angsten og det blodige angrepet på kvinner og barn. Selv om Picasso uttalte at oksen bare var en okse og hesten bare var en hest, tok han et politisk standpunkt og beskrev konsekvensene av krigen på en måte som gjorde sterkt inntrykk både i samtiden og i dag. Picasso var en av grunnleggerne av kubismen, og har vært med å forandre kunsthistorien.

På Caravaggios tid hadde Paven stor makt og han fikk, som mange kunstnere i sin samtid, de fleste oppdrag gjennom kirken. Han malte Jesu’ døde mor, skitten og i forråtnelse. Han malte Paulus som en grov og voldelig soldat med skjeggvekst og muskler. Han malte Jesus død og hjelpeløs da han ble tatt ned fra korset. Han gav menigheten bilder av mennesker som lignet dem selv og avslørte på den måten kirkens mektige menn. Caravaggio var banebrytende i sin samtid og regnes som malernes maler. Kunstnere har latt seg inspirere av ham i alle tider, og Vermeer, Velazques og Rembrandt var påvirket av hans arbeid.

Paul Gauguin forlot livet som aksjemekler og journalist for å vie seg til kunsten som 37-åring. Han reiste til Tahiti for å oppleve det opprinnelige og autentiske liv. Han brukte andre kulturer for å påvirke vesteuropeisk kunst. Det var nytt og revolusjonerende å la seg inspirere av naturfolk, og la dette influere kunstnerskapet. Gauguin var viktig for symbolismen og utviklet cloisonnismen og syntesismen. Kunstnere som Matisse og Picasso er inspirert av Gauguin.

Louis-Ferdinand Céline regnes som en av de mest innflytelsesrike forfatterne på 1900-tallet. Og er kjent for å utvikle en brutal skrivestil som moderniserte litteraturen ved at han var ekstremt realistisk og brukte dagligtale som virkemiddel. Han var fattiglege og praktiserte sitt yrke hele livet. Céline kan plasseres som en av de store døds- og visjonsdiktere. Henri Miller var veldig opptatt av hans bøker.

Så hva gjør vi når Michael Jackson blir beskyldt for å forgripe seg på små barn? Hva gjør vi når det viser seg at Roman Polanski har forgrepet seg på en tretten-åring? Hva gjør vi når Kevin Spacey blir anklaget for overfall? Hva gjør vi egentlig når geniet viser seg å være en dust?

Kunsten må være fri

Populærmusikken blir aldri den samme igjen etter Michael Jackson. Ingen kan sette et strøk på et lerret igjen uten å ha Picasso i bakhodet. Hvordan ser filmhistorien ut uten Woody Allen? Etter Celine kom forfattere som Bukowski og Jack Kerouac og til og med Jim Morrison var inspirert av Céline, og apropos Jim Morrison ... ungdommen uten The Doors?

Sånn er det; skuespilleren må straffes for vold, musikeren for blotting, overgriperen må stoppes, antisemitten og nazisten må nedkjempes og morderen fengsles. Kunsten derimot må være fri. Fri for sensur. Fri for politiske føringer og moralske anfektelser. Fri for pressens faglige utvalg. Kunsten er menneskets moral og belyser det mørkeste mørke, og skjuler det ingen må se.