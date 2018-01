Den mest opplysende kommentaren til det som skjer i Iran akkurat nå, ble skrevet for 162 år siden. I sin bok om den franske revolusjonen «Det gamle regime og revolusjonen», forklarte Alexis de Tocqueville:

«Revolusjoner oppstår ikke alltid ved gradvis utvikling fra dårlig til verre. Nasjoner som som tålmodig og nesten ubevisst har tålt den mest overveldende undertrykkelse, bryter ofte ut i opprør mot åket i det øyeblikk det blir lettere. Regimer som blir knust av en revolusjon, er nesten alltid en forbedring av sin umiddelbare forgjenger, og erfaringen lærer oss at det mest kritiske øyeblikket for regimer er det som vitner om deres første steg mot reform.»

Hvorfor skjer slike protester i Iran og ikke, for eksempel, i Nord-Korea? Dette er spørsmålet Tocqueville besvarer for oss.

Økte forventninger

Det dype motsetningsforholdet mellom Washington og Teheran gjør det lett å glemme at Iran i dag er mer åpent enn mange andre land i Midtøsten. Sammenlign kvinners og minoriteters status i Saudi-Arabia og Iran, og du vil finne at det egentlig ikke er noen sammenligning. Og de siste årene har Iran tatt steg mot større åpenhet, selv om disse ofte er blitt reversert ved at hard-linerne overvinner reformatorene i det som generelt ennå er et undertrykkende regime.

I løpet av de to siste tiårene har landet konsekvent valgt presidenter som blir motarbeidet av establishmentet av hard-linere:

I 1997 ble Mohammad Khatami valgt. Han lever nå i praksis i husarrest.

Så kom Mahmoud Ahmadinejad, hvis radikale retorikk og form maskerte det faktum at han var en framstående outsider til mulla-kratiet som har styrt Iran siden 1979. Ahmadinejad var en street-smart politiker uten teologisk legitimitet, og han ble slik sett bedømt som en trussel mot prestestyrets makt.

I dag har Iran en annen reformistisk president, Hassan Rouhani, som er blitt valgt to ganger, den siste gangen med stort flertall.

Irans hard-line establishment har aktivt søkt å underminere Rouhanis agenda for reform. Faktisk spekulerer noen seriøse observatører i landet i at de siste protestene er blitt startet av hard-linere, som så har kunnet benytte dem til å rettferdiggjøre å slå ned på dem for totalt å gjøre slutt på reformer.

Når håpet tennes

Irans grønne bevegelse i 2009 er en illustrasjon av Tocquevilles avhandling. Den kom til kun fordi landet holdt valg, komplett med debatter, kandidater med motstridende synspunkter og hemmelig valg. Denne prosessen vekket håp hos mange iranere, som så ble dypt skuffet da valget til slutt ble antatt å ha blitt rigget og slik at den mer reforminnstilte kandidaten tapte. I Egypt av i dag forventer ingen noe egentlig valg, så når general Abdel Fattah al-Sisi får 97 prosent av stemmene, kommer det heller ingen protesterer.

«Undertrykkingen som den franske regjeringen ble beskyldt for, var ikke ny, men lyset den ble sett i var nytt. Mer skrikende feil hadde eksistert i finansdepartementet i en tidligere periode, men siden den gang hadde det skjedd forandringer, både i styret og i samfunnet, noe som gjorde dem sterkere følt enn tidligere», skrev Tocqueville. Tilsvarende har den iranske økonomien alltid vært et dysfunksjonelt rot − en giftig blanding av autarki (isolert selvforsyning; red.anm.), statssosialisme og korrupsjon. Men de siste årene har folk fått økt håp av reformatorenes løfter, forventninger om at de internasjonale sanksjonene ville bli lettet og mer kunnskap om livet utenfor Iran. Faktisk ble reformene utløst av en rekke økonomiske reformer.

Har ingrediensene til en revolusjon

Ian Bremmer hevder i sin kloke bok fra 2006, «The J-Curve», at noen land er stabile fordi de er lukket, som Nord-Korea og Hviterussland, − mens andre er stabile fordi de er åpne, som USA og Japan. De første skjermer seg fra globaliseringens vinder, de siste er fleksible og elastiske nok til å tilpasse seg disse kreftene. Den vanskeligste perioden er når et land beveger seg fra å være lukket til å bli åpent. Hvis regimet er opplyst og strategisk, kan det være i stand til å reformere nok til å ri av den humpete overgangen. Men det er to andre mer sannsynlige veier − kaoset som fører til ny undertrykkelse, eller statens sammenbrudd.

Iran har ingrediensene til en revolusjon. Over halvparten av befolkningen er under 30 år, et stort antall unge har utdanning, men står uten arbeid, nesten 50 millioner iranere har en smarttelefon som de kan benytte til å lære om verden, og reformatorene har konsekvent økt forventningene, men aldri vært i stand til å levere på løftene sine. Men regimet har også maktmidler, som ideologi, undertrykkelse og kontroll over nøkkelposisjoner, som alle kan settes inn for å beholde kontrollen. Det sannsynlige for Iran er nå en periode med ustabilitet − i en allerede urolig Midtøsten.

