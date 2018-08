Den nesten øredøvende stillheten de siste to ukene fra hans partifeller, mange av dem lojale støttespillere gjennom mange år, må ha vært skremmende for både privatpersonen, nestlederen og statsråden Per Sandberg.

Et tydeligere signal om at man er kastet til ulvene er det nesten ikke mulig å få. Veteranen Sandberg, grasrotas mann i partiledelsen, hadde blitt giftig, og ingen med egne posisjoner å forsvare ville ta i ham med ildtang. Politikk er nådeløse greier.

Ja, det er en skandale

Helt siden den pikante nyheten om Sandbergs ferietur til Iran med sin nye kjæreste sprakk, er det Sandberg selv, ved et par anledninger assistert av kjæresten, som har frontet saken. Han har tydeligvis enten ikke blitt tilbudt hjelp av partiet og regjeringens mange spinndoktorer, eller så har han selv takket nei. Dette har ført saken framover på en måte som er som tatt ut av læreboka, men med motsatt fortegn. Den vil bli stående som et eksempel på hvordan man IKKE skal håndtere en skandale.

For det er det dette er. En skandale av godt gammelt merke. En sak av en karakter vi ikke har sett mange av i norsk politisk historie. Og det er det flere grunner til.

Privat blir offentlig

For det første pleier norsk presse å være ganske nøye på å skille privatliv og profesjonelt virke. Det er bra, for alle mennesker har rett på vern av sine private forhold, så lenge de ikke har direkte innvirkning på personens offentlige rolle. Dermed får norske samfunnstopper vanligvis ha både skilsmisser og elskere for seg selv.

Men i denne saken, viste det seg etter hvert, er det umulig å forstå dynamikken uten å klargjøre hva som må være bakgrunnen for Sandbergs «oppvisning i dårlig dømmekraft», som Aftenbladet skrev på lederplass i forrige uke.

Det har seg nemlig sånn at Sandbergs beslutning om ikke å informere statsministerens kontor (SMK) om sin planlagte Iran-tur hadde bakgrunn i hans helt private forhold. Sandbergs ektefelle, som han for tiden er i separasjonsforhandlinger med, er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Og Sandberg skal ha fryktet at det ville bli lekket til henne at han skulle på tur. Et bedre eksempel på at private forhold noen ganger må omtales av mediene er det vanskelig å komme på.

Bare litt pisking

Sandbergs kjæreste heter Bahareh Letnes (28), en norsk statsborger født i Iran som opprinnelig kom til Norge som flyktning, men som senere har fått utstedt iransk pass. Da paret satte seg til i studio i Dagsnytt 18 for å «oppklare misforståelsene», presterte hun å bagatellisere de grove menneskerettsbruddene i hjemlandet ved å påpeke at det tross alt ikke er SÅ mange som blir pisket hver dag. Nei, da så. En annen sak er at det offisielle Norge, med Erna Solberg i spissen ikke har særlige kvaler med å tolerere ennå grovere brudd i Saudi-Arabia, men det handler jo om penger og allianser. Politikk er ikke for dem med sart mage.

Letnes' ferie i hjemlandet er i seg selv politisk sprengstoff fordi mange - og slett ikke bare i Frp - mener at mennesker som har fått opphold - og statsborgerskap - i Norge ikke skal kunne feriere i det landet de flyktet fra.

Ble det varslet i mai?

Det har også blitt rapportert av Adresseavisen at Sandbergs kone, Line Miriam Sandberg, allerede i mai skal ha varslet SMK om et mulig sikkerhetsproblem knyttet til mannens nye kjæreste og hennes tilknytning til diktaturet Iran. Det er foreløpig uklar om dette var et formelt varsel, og også uklart hva SMK har foretatt seg i sakens anledning.

Selv om Sandberg til slutt fikk sparken - noe annet utfall på denne sørgelige affæren var ikke tenkelig - finnes det en rekke ubesvarte spørsmål som kan komme til å plage regjeringen i lang tid. Sandberg opplyste bare timer før han ble fjernet at han også har vært i Kina med sin jobbtelefon - noe som er nok et brudd på varslingsrutinene.

Hvor mange andre medlemmer av regjeringsapparatet har hatt sine telefoner og pc-er på jobbreiser i land Norge ikke har noe sikkerhetspolitisk samarbeid med?

Hva foretok regjeringen seg med varselet som skal ha blitt sendt allerede i mai?

Kan fremmede makter ha fått tilgang til sensitiv informasjon ved å bryte seg inn i telefon- og datautstyr?

Hva nå, Per og Erna?

Hva vil nå skje med Per Sandberg? Han sitter ikke på Stortinget lenger, så når han nå går ut av regjeringen og går av som nestleder i partiet er han «bare» privatpersonen Per. Hva vil skje videre med hans politiske karriere? Den kan være over. Hans høyst kontroversielle omfavnelse av Iran skapte sterke reaksjoner fra partifeller som mente det ikke var særlig betryggende å ha en nestleder som er en venn av et land som holdes i jerngrep av et islamistisk prestestyre.

Det er vanskelig å si sikkert, men i lys av hva som har kommet fram om Sandberg, er det i alle fall ikke utenkelig at det ligger nye avsløringer og venter, og da kan dette bli et enda større problem for statsminister Erna Solberg. Hun er til syvende og sist ansvarlig for regjeringsmedlemmenes opptreden, selv om hun har for vane å prøve å distansere seg fra det meste som er negativt. Det kan komme til et punkt der hun ikke kan nøye seg med en lakonisk kommentar om at «jeg ikke ville gjort eller sagt det sånn».