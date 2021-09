Hurra! Pandemien er over!

KOMMENTAR: Pandemien er avlyst! Hurra! Noen annen konklusjon er umulig å trekke etter valgvakene hos de politiske partiene mandag kveld. For der var det ingen som holdt avstand.

Herlig å kunne klemme igjen. Det synets Jonas mandag kveld, og det gleder mange seg til. Er det lov igjen nå?

Harald Birkevold Kommentator

Klokka var 20.55 mandag kveld, den 13. september 2021. I den store salen i LO-bygget på Youngstorget i Oslo satt hundrevis av medlemmer fra Arbeiderpartiet, AUF og LO rundt bordene og viftet med røde flagg. Stemningen var god, men behersket. Nervøs. Sannhetens øyeblikk var rett rundt hjørnet. Den første prognosen om utfallet av stortingsvalget ville dukke opp på skjermen om bare fem minutter.

På de store skjermene foran i salen talte NRK og TV2 ned til øyeblikket, og salen talte med. Ti, ni, åtte sekunder. To sekunder. Ett.

Og så eksploderte hele salen. Den første prognosen, med sine 1,6 millioner forhåndsstemmer, viste et klart rødgrønt flertall. Folk kastet seg i armene på hverandre, hylte og gråt. Kyss og klemmer flommet mellom deltakerne. Jubelen ville ingen ende ta. Det var i det hele tatt en fest. En fest som også fortsatte ute foran Folkets Hus på Youngstorget, der AUF-ere og Rødt-medlemmer danset tett utover natten. De drakk øl også.

Hadde liknende utagering utspilt seg på et skjenkested eller en konsert, ville arrangøren eller utestedet risikert strenge reaksjoner.

Fortjener en fest

La det være sagt med én gang: Jeg unner fotfolket i Arbeiderpartiet gleden de følte ved å endelig ha lykkes. Nederlaget i 2017 var blytungt. Jeg forstår godt de i Rødt som danset på bord og torg da det viste seg at partiet har brutt lydmuren for første gang og er inne på Tinget med en stor gruppe. Og jeg skjønner godt at skuffede MDG-ere og KrF-ere trengte en kos eller fem da det gikk opp for dem at valget ikke gikk deres vei.

Men jeg forstår også godt de mange i kulturlivet og utebransjen som hoppet i den fastmonterte stolen da de så scenene som utspilte seg rett foran øynene på ham som vil få ansvaret for å avslutte Norges håndtering av koronapandemien; påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

Hva med kulturen?

Hadde liknende utagering utspilt seg på et skjenkested eller en konsert, ville arrangøren eller utestedet risikert strenge reaksjoner. Fra myndigheter som jobber på vegne av nettopp de politikerne som mandag kveld innførte kollektiv koz & klemz på valgvakene sine.

Komiker og arrangør Rune Bjerga i Stavanger er en av dem som reagerte. På Facebook, og seinere i intervjuer med mediene, sa Bjerga blant annet: «Det kan se ut som om de som bestemmer og skal bestemme i Norge har avblåst pandemien – det var det tydeligvis tverrpolitisk enighet om på mandag, og det gjorde de på fargefjernsyn og i beste sendetid. Med kameraene og journalistene på slep».

For hos dem som arrangerer kulturopplevelser, eller lever av å servere folk mat og drikke, er meteren der fortsatt. Det er fortsatt begrensninger på hvor mange som får slippe inn. Det skal være ledige seter mellom publikum. Arrangørene må ofte leie inn ekstra vakter for å passe på at publikum følger reglene.

Liv og lære

Jeg forstår godt at jubelscenene og gruppekosen hos politikerne mandag kveld vekker reaksjoner hos disse, som siden 12. mars i fjor har vært utsatt for en kontinuerlig unntakstilstand.

Likhet er en norsk kjerneverdi. Det gjør at forskjell mellom liv og lære er noe man skal vokte seg vel for når man er folkevalgt. På sitt verste står denne likhetstanken i fare for å framstå smålig. Men det er langt fra smålig av de som har stått i stormen i halvannet år å reagere på det som skjedde mandag kveld og natt.

81 prosent av alle nordmenn over 18 år har nå fått to doser med koronavaksine. Over 90 prosent har fått minst en dose. Ingen dør av korona i Norge nå. Tallet på sykehusinnleggelser er lavt. Er det da på tide å si at pandemien er så noenlunde under kontroll? Slik at alle som har lyst, kan ta en dans på bordet og dele ut klemmer i øst og vest? Ikke vet jeg, men det virker i alle fall som om de som lager lovene har bestemt seg for å ta hverdagen – og festen – tilbake.

